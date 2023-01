Izložba karikatura u zagrebačkoj Galeriji Vladimir Filakovac

Radi se o tradicionalnoj izložbi članova društva koja se kontinuirano održava od 1985 godine , kada je i osnovano Hrvatsko društvo karikaturista. Iako se otvara početkom 2023. godine, zapravo se radi o godišnjoj izložbi za 2022. godinu u kojoj su i nastali svi izloženi radovi.

Osim činjenice da je to najdugovječnija izložba koju HDK organizira, svakako je i jedna od dvije najvažnije obzirom da je to prilika, ali i svojevrsna obaveza članova da na zajedničkoj izložbi pokažu što su i kako radili u protekloj godini.

Tema je slobodna, svaki autor sam odabire radove koji će ga vjerodostojno predstaviti, pa će se uz brojne portretne karikature moći vidjeti i tzv geg karikature (univerzalni humor odnosno „karikature situacije" razumljive u cijelom svijetu), ali i brojne aktualne dnevno-političke i angažiranije karikature koje komentiraju naše lokalne, ali i svjetske probleme i teme koje su zaokupljale hrvatsku javnost u proteklom vremenu.

Ukupno će biti izloženo 120 karikatura sa kojima se predstavljaju 43 autora.

Izložba će biti otvorena do 02. veljače i može se pogledati u radom vremenu galerije, od ponedjeljka do petka od 10 do 20 sati.