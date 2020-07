Izložba Davora Vrankića u Galeriji Forum

Samostalna izložba hrvatskog umjetnika Davora Vrankića pod nazivom 'The Straight Story' bit će otvorena 3. srpnja u zagrebačkoj Galeriji Forum.

Izložba će premijerno predstaviti pedeset tabli stripa realiziranih u Parizu između 1992. i 1994. godine, i dolazi nakon njegove dosada najveće samostalne izložbe u Hrvatskoj, održane u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti.

Strip je, po riječima autora, nastao bez storyboarda, kao inicijacijsko putovanje u kojemu glavni lik simbolizira lutanje suvremenog čovjeka u svijetu koji se mijenja iz dana u dan.

Vrankić o procesu nastajanja tog rada ističe: "U trenutku kada sam radio strip nisam bio u stanju analitičkog razmišljanja, radilo se o improvizaciji koja se organski razvijala iz table u tablu. Utoliko mi je zanimljivo da se naslov izložbe The Straight Story spontano nametnuo dvadeset osam godina nakon što je strip nastao."

Kustos izložbe je Feđa Gavrilović, povjesničar umjetnosti, likovni kritičar i voditelj Galerije Forum.

Koristeći isključivo olovku i papir, bez skica i modela, u svojim crtežima Vrankić kombinira vizualna iskustva tradicionalnih i suvremenih medija, od slikarstva do filma, fotografije i 3D kompjutorski generirane slike, te ih transformira u prizore svog osobnog realizma.

Vrankić, koji od 1991. godine živi i radi u Parizu, umjetničku je afirmaciju ponajprije stekao na međunarodnoj sceni. Njegovi radovi predstavljeni su na mnogim samostalnim i grupnim izložbama u Parizu, New Yorku, Bruxellesu, Amsterdamu, Los Angelesu, Londonu, Santa Feu, Zagrebu, Rijeci i Osijeku.

Dobitnik je brojnih nagrada za svoj rad, a njegova se djela nalaze u zbirkama svjetskih muzeja, fondacijama, te značajnim privatnim zbirkama kao što su MoMA, New York, Museum Overholland, Amsterdam, Teaching Tang Museum, Saratoga Springs, New York, Museum of Art Ningbo, Kina, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, itd