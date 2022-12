Izdvojili smo TOP 3 lokacije Adventa u Puli

Doživite Pulu za Vrijeme Adventa, sve do 8. siječnja. Krenite u osvajanje i upoznavanje grada tri tiućljetne povijesti na čak 11 blagdanskih lokacija s više od 100 adventskih programa. Zavirite u aromatične ugostiteljske kutke i uživajte u specijalitetima lokalnih gastro umjetnika: maneštra, jota, gulaš, kapuz, istarski sendvič, fritule i medenjaci i uživajte u sjajnim koncertima i radionicama ili ukližite u 2023. na čak tri spektakularna dočeka. Izdvojili smo TOP 3 lokacije Pulskog Adventa koje se isplati posjetiti:

1. Kaštel u Zamlji svjetlećih čudesa

Čarolija blještavih boja i svjetla čeka vas i ove godine unutar, ali i ispred Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, u sklopu Visualia Festivala. Ovaj jedinstveni mapping na vanjskim zidinama hipnotizira izuzetnim projekcijama radnim danom od 17 do 22 sata i atrija vikendom, koji se od 23. prosinca aktivira i na radne dane. Zemlja svjetlećih čudesa čeka da se u njoj izgubite u trenutku, a u druženju s obitelji i prijateljima pronađete pravi smisao blagdana.

2. Kuća Djeda Mraza na Forumu

Iako živi u Laponiji, on rado ljetuje na Hrvatskoj obali te i za vrijeme blagdana voli svratiti do Pule i razveseliti djecu i roditelje. Djed Mraz stiže u subotu 17. prosinca u 11 sati na Portaratu uz pratnju Twin Horn MC Croatia, stoga ne propustite najbučniji doček najtraženije osobe u prosincu! Svoje želje mu možete šapnuti sve Badnjaka, svakodnevno na adresi Forum 9. A u nedjelju, 18.12., Djedicu ćete pronaći na tradicionalnom kićenju bora na Valkanama, za što će trebati i vašu pomoć, a dok Djed Mraz potapa bor da bi i ribicama Božić bio veseo, sve okupljene čekaju slatki zalogaji i topla pića. Vidimo se!

3. Na mjestima ispred pozornice nema zime!

Rockerski karakter Pula ne može sakriti niti za vrijeme blagdana, a zašto i bi kad joj tako dobro pristaje. Portarata je nezaobilazna lokacija na kojoj vas čekaju poznata imena domaće rock scene, svi koncerti počinju u 20:30 i vjerujemo da će vas rasplesati i zagrijati:

Subota 17.12. - Nipplepeople

Četvrtak 22.12. - Pankrti + Saša21

Petak 23.12. - Atomsko Sklonište

Subota 24.12. Lutke na koncu (Kud idijoti tribute)

Nedjelja 25.12. - Johnatan

Ponedjeljak 26.12. - Pips, chips & videoclips

Utorak 27.12. - Let3

Srijeda 28.12. - Nola

Nova godina se u Puli čeka i slavi čak tri puta, odnosno na tri sjajne lokacije. U podne na Portarati odbrojavamo do nove 2023. zajedno s Miom Dimšić, a navečer ćemo tamo, zajedno s ikonom domaće glazbene scene, Ninom Badrić, pjevati njene najveće hitove. Na Kaštelu se nova dočekuje uz šampanjac i dobre želje, a nastupaju Cubismo, Belfast Food i DJ Teddy Lee. Tradicionalnog vatrometa ove godine neće biti zbog djece i životinja kojima on više uzrokuje stres no veselje, ali će zato vatromet emocija će biti u našim srcima.

Na svakom koraku vas čeka adventsko veselje, sreća, ljubav i dobre želje, sve do 8. siječnja pa slobodno podijelite tu radost i dajući svoj glas za Pulski Advent kao najljepši u Hrvatskoj, jednim jednostavnim klikom.

Vidimo se u Puli!