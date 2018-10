Izbori u BiH - strah je i dalje ključni motiv birača

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (SIP) objavila je u ponedjeljak (8.10.) prve nepotpune, službene rezultate izbora za članove Predsjedništva BiH na osnovi obrađenih 43,42 posto glasačkih mjesta. U utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva, najviše glasova dobio je kandidat najutjecajnije bošnjačke političke stranke - Stranke demokratske akcije (SDA) Šefik Džaferović - 37,97 posto glasova. Na drugom mjestu je kandidat Socijaldemokratske partije (SDP) BiH Denis Bećirović s 33,40 posto, dok je na trećem mjestu kandidat Saveza za bolju budućnost BiH (SBB) Fahrudin Radončić s 12,35 posto glasova. U utrci za člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda najveći broj glasova ima Željko Komšić - 49,47 posto, dok je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH) Dragan Čović dobio 38,66 posto glasova. Za srpskog člana Predsjedništva najviše glasova osvojio je lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik - 55,15 posto, dok je kandidat Saveza za pobjedu (SZP) Mladen Ivanić osvojio 41,98 posto glasova.

Komšićeva poruka Hrvatima: „Ustavni sistem je takav i ja sam vaš predsjednik glasali vi za mene ili ne

"SDA je među prvima proglasila pobjedu na izborima, a Šefik Džaferović je kazao da će nastaviti putem kojim ide stranka na čelu s Bakirom Izetbegovićem. „Bit ću zadovoljan ako budem kao on", rekao je Džaferović. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je da je Džaferović pobijedio u svim izbornim jedinicima, osim u Tuzlanskom kantonu. „Čestitam i Ramizu Salkiću (kandidatu SDA) koji je pobijedio za potpredsjednika RS-a", dodao je Izetbegović. Lider SDA nije isključio mogućnost koalicije s drugim strankama, a Dragana Čovića i HDZ BiH pozvao je da uđu u vlast u skladu s izbornim rezultatima.

Proglašavajući pobjedu predsjednik Demokratske fronte (DF) Željko Komšić poručio je građanima BiH da će podjednako služiti svima bez obzira na to za koga su i da li su uopće glasali. „Hrvatima u BiH želim poručiti da je naš ustavni sistem takav da sam ja opet na ovom mjestu, ja sam vaš predsjednik glasali vi za mene ili ne. Isto važi i za ljude iz RS-a", kazao je Komšić. Napomenuo je da je opredijeljen za suradnju s Beogradom i Zagrebom „ali da se ne mogu tolerirati neke stvari koje su dosad tolerirane, a to je miješanje u unutrašnja pitanja BiH".

Neizvjesnost u RS-u

U centrali HDZ-a BiH u Mostaru nisu bili oduševljeni iako su, prema vlastitim tvrdnjama, ostvarili dobre rezultate posebno na županijskim/kantonalnim razinama. Predsjednik stranke Dragan Čović žali zbog „bošnjačkog opredjeljenja" na izborima. „Hrvatski narod je poslao poruku da je konstitutivan i da je proeuropski. Žalosti me što Bošnjaci to nisu razumjeli i što su se opredijelili drugačije. Mislio sam da to neće uraditi. Mi ćemo u hrvatskom glasačkom tijelu imati 80 posto. Ne mogu Bošnjaci Hrvatima birati legitimne predstavnike, to je put nazadovanja, to nije europski put. To je poruka i predstavnicima međunarodnih institucija. Trudili smo se da izmijenimo Izborni zakon. Sada se vidi da je prevaga u rukama najmnogobrojnijeg naroda. Vjerujem da će među Bošnjacima biti razumijevanja, jer to nije dobro za bošnjački narod i BiH i to može izazvati neviđenu krizu", poručio je Čović. Izbornim rezultatima razočarani su i predsjednik HDZ-a 1990 i nositelj liste za Parlamnent BiH Ilija Cvitanović te kandidatkinja ove stranke za Predsjedništvo BiH Dijana Zelenika. Zelenika je nezadovoljna i odnosom medija prema njezinoj kandidaturi, ali i sveukupnom političkom atmosferom te „podređenim" položajem žena u politici u BiH. „Rezultati bi bili drugačiji da iz Hrvatske nisu pozvali birače da glasaju za Dragana Čovića", kazala je Zelenika.

Izborna trka neizvjesnija je u RS-u, iako je kandidat SNSD-a Milorad Dodik proglasio pobjedu na izborima za Predsjedništvo BiH. Kazao je da će s izabranim predstavnicima bošnjačkog i hrvatskog naroda surađivati „ako se poštuje Ustav". „U BiH se može napraviti napredak ako se budu jednako uvažavali svi, bez miješanja stranaca", naglasio je Dodik. Njegov glavni protivnik Mladen Ivanić ukazao je na „nelogičnosti" u izbornom procesu te komentirao izborne rezultate. „Ja sam pobijedio u gradskim sredinama, a Dodik u seoskim", kazao je. Ivanić i njegov koalicijski partner iz SZP-a, lider Srpske demokratske stranke (SDS) Vukota Govedarica, nisu priznali pobjedu SNSD-a. Govedarica je kazao kako u utrci za predsjednika RS-a vodi ispred kandidatkinje SNSD-a Željke Cvijanović, a članovi i simpatizeri njegove stranke nadaju se da bi glasovi iz inozemstva mogli odlučiti u njihovu korist.

Ibrahim Prohić: „Čović je doveo Komšića u Predsjedništvo

"U oporbenim strankama nije bilo slavljeničke atmosfere, ali ni pretjerane žalosti. SDP je poručio da ne priznaje izborni poraz svoga kandidata Denisa Bećirovića za bošnjačkog člana Predsjedništva. „Treba sačekati da se prebroji i posljednji birački listić", kazao je lider SDP-a Nermin Nikšić. Za predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića poraz na izborima donosi i izvjesno olakšanje. „Bit će mi olakšanje da ne budem u Predsjedništvu i posvetit ću se drugim stvarima", kazao je Radončić i najavio gradnju novog tornja u Sarajevu. Iz Naše stranke poručuju da je Boriša Falatar bio „najbolji kandidat za Predsjedništvo BiH" i da njegovo vrijeme tek dolazi. Obećali su aktivnije djelovanje na svim pozicijama i novi napredak za četiri godine. „Vodili smo kampanju kakvu ova zemlja nije vidjela, kampanju koja se zasniva na povjerenju, koja hrabro gradi mostove i probija puteve, koja se zasniva na razgovoru. Borba se nastavlja za snažno napredno društvo i za snagu otvorene ruke", poručio je Falatar.

Politički analitičari uglavnom se slažu u ocjeni da trenutni rezultati općih izbora ne nagovještavaju bitnije promjene na političkom planu, jer odnosi snaga nisu suštinski izmijenjeni. Nacionalne stranke i dalje imaju najveću podršku, a birači se ponašaju kao da im je dobro u ovakvoj BiH, kazao je politički analitičar Ibrahim Prohić. U komentaru za Deutsche Welle Prohić ističe da je lider HDZ-a BiH Dragan Čović najzaslužniji za pobjedu Željka Komšića. „Da nije bilo Čovića, Komšić ne bi ušao u Predsjedništvo BiH. Čovićeva suradnja s Dodikom uz ispoljavanje desktruktivne politike prema BiH te prijetnja famoznim planom B doveli su Komšića u Predsjedništvo BiH", rekao je Prohić. Naš sugovornik nije optimist u pogledu promjene političke klime u ovoj zemlji. Ističe da je strah i dalje jedan od ključnih motiva, ne samo na izborima, nego i drugim procesima.

Prema podacima SIP-a, na općim izborima u BiH glasovalo je 53,26 posto građana s pravom glasa, nešto manje u odnosu na prošle opće izbore, kada je izlaznost bila oko 54,47 posto. Najveća izlaznost je i ovoga puta zabilježena u manjim sredinama. Tijekom izbornog dana Koalicija promatrača „Pod Lupom" evidentirala je 400 incidentnih situacija, a privremeni prekidi glasovanja zabilježeni su u Doboju i Bijeljini. Međutim, iz Koalicije je priopćeno da uočene nepravilnosti ne mogu dovesti u pitanje regularnost izbora.