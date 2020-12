Izbjegnite blagdansko prejedanje

Blagdani su nam pred vratima, a obično je to doba kada se, u pauzi od posla i provođenju vremena s našim najbližima, često prepustimo uživanju u hrani, kojoj čašici više i promijenimo naše navike i uobičajen dnevni ritam.

Posljedično tome, prijete i brojni zdravstveni rizici, pa evo savjeta za njihovo preveniranje.

Radi se o utjecaju hrane na kardiovaskularne bolesti, hipertenziju, dijabetes, a s druge strane i pojavljuju se i mentalni poremećaji vezani za one koji neće blagdan moći iskoristiti na način kako bi željeli.

Tijekom blagdana raste konzumacija one hrane koja sadrži veliku količinu masnoća i soli. Unos takve hrane povisuje krvni tlak, nosi sa sobom veću razinu kolesterola i nisu neuobičajene tegobe srca, dodaje. Možemo spomenuti Badnjak i ribu kao jedini moment koji je nešto malo zdraviji. Sve ostalo - od pečenog odojka i pure s mlincima, nije baš pretjerano zdravo.

Trećina više srčanih tegoba

Napravljen je pomak jer se prema Nacionalnom programu manje soli kruh, a postoje i namirnice s manje soli nego prije i ako se već moraju jesti specijaliteti - neka to bude dozirano.

Konzumiranje alkohola, osim što slabi imunitet kojeg je potrebno ojačati u ovo doba virusa, nepovoljno djeluje na srce. Tako se mogu javiti i češći srčani udari, a prema nekim procjenama, broj srčanih tegoba u blagdansko doba poveća se i do 30% u odnosu na godinu.

Više jedemo i konzumiramo alkoholna pića tako da može doći do većeg broja kardiovaskularnih incidenata. Ta skupina ljudi je svakako najugroženija, međutim treba isto istaknut i da se može javiti i akutni pankreatitis s obzirom na prejedanja i povećanog unosa alkoholnih pića.

U ovo vrijeme treba piti dosta tekućine bez obzira što nije vruće. Ta tekućina ne bi trebala biti alkohol ili bilo koja njegova varijanta, nego voda. Njome se umanjuje šteta od prevelikog unosa soli. Protrka dodaje kako alkohol uzrokuje i vazodiletaciju pa kod naglog izlaska iz topolog u hladno može doći do obrnutog procesa vazokonstrikcije - sužavanja krvnih žila.

Trovanja hranom i sindrom božićnog drvca

Obzirom da se spremaju brojna jela i neka od njih sadrže i jaja i slične kvarljive namirnice te može doći vrlo često do trovanja. Međutim to je epidemiološki vrlo lako pratiti budući da se većinom radi o obiteljskim okupljanjima. Tako je vrlo lako utvrditi uzrok, takozvani je sindrom božićnog drvca.

U nekim slučajevima dolazi do nakupljanja plijesni na božićnim drvcima koje kod osoba koje su bile alergičari dovodi do pojačanih alergijskih reakcija u ovom periodu, međutim to je rijetko. Većinom sad ljudi uzimaju antihistaminike i nije baš često da se takvo nešto događa. Eventualno može zbog skupljanja prašine na božićnim drvcima doći do pojave alergija.

Stručnjaci savjetuju

Bilo bi lijepo prošetati na otvorenom, tamo gdje nema ljudi. Dakle ne u trgovački centar, nego na otvoreno i tamo onda čovjek može i priuštiti da skine masku i da malo provjetri svoja pluća koja su u ovo vrijeme dosta ugrožena.

Ne pretjerivati. Stres ili aknsioznost obzirom da dolaze praznici su neizbježni. Isto se odnosi i na depresiju nakon toga. To su stvari koje teško baš možemo prevenirati. Međutim, prehrambene navike u doba blagdana definitivno možemo prevenirati i na taj način si pomoći da ne dođe do loših ishoda.

I naravno, ne zaboravite na bilo koji oblik tjelovježbe - barem šetnju koja će u ovo blagdansko vrijeme biti svakako obogaćena božićnim lampicama i ukrasima.