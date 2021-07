Izbjegavajte tunu iz konzerve

Tuna u konzervi ima niz zdravstvenih pogodnosti. Ona je jedan od najboljih izvora omega-3-masnih kiselina koje imaju i protuupalna svojstva, a izuzetno su važne i za zdravlje srca

No, jedna od komplikacija koje se mogu javiti kada jedete tunu iz konzerve je trovanje živom. Živa je otrovni metal, a kada jedemo ribu možemo unijeti manje količine žive u organizam.

Postoje i vrste riba koje imaju jako mali sadržaj žive. To su primjerice losos, inćuni i iverak. S druge strane, određene vrste imaju visok sadržaj ovog metala, a među njima je i konzervirana tuna, navodi Nacionalno vijeće za obranu resursa (NRDC).

Općenito, malo izlaganje kemikalijama u morskoj hrani nije opasno, ali previše izlaganja može dovesti do različitih ozbiljnih simptoma i zdravstvenih ishoda. Četiri su ključna razloga zašto biste trebali ograničiti unos konzervirane tune kako se ne biste izložili prevelikoj količini žive.

Može negativno utjecati na razinu razinu krvnog pritiska - istraživanja su pokazala da je izlaganje živi povezano s visokim krvnim pritiskom, višim razinama lošeg kolesterola te povećanim rizikom od srčanog udara.

Može utjecati na plodnost - studija iz 2019. godine otkrila je da prekomjerno izlaganje žive može oštetiti reproduktivne funkcije. Prema tome, osoba koja želi ostati trudna trebala bi jesti hranu koja ima nizak udio žive.

Trovanje živom utječe i na pamćenje - trovanje živom može izazvati gubitak pamćenja i vida kod odraslih osoba. Osim toga, mogu se javiti i simptomi kao što su drhtanje i utrnulost ekstremiteta. Ostali simptomi uključuju probleme s hodanjem, nedostatak koordinacije i slabost u mišićima.

Živa može utjecati na razvoj djece - prema studiji objavljenoj u časopisu Medical News Today, prekomjerni unos žive u trudnoći može biti opasno za nerođeno dijete i malu djecu. Dok se razvija, mozak djeteta brzo upija hranjive tvari, a živa može utjecati na to, izazivajući poteškoće pri učenju te kašnjenje u razvoju. U dojenčadi velike doze ove kemikalije mogu dovesti do kognitivnih problema poput cerebralne paralize i sljepoće, prenosi Eat this.