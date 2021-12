Izbjegavajte ove namirnice... ako već to niste napraviti!

Nova godina i novogodišnje odluke vjerojatno su i vama dosadne - jeste li stvarno koju od njih i proveli u djelo? Najvjerojatnije - niste, znamo kako to ide, a pogotovo ako se radi o odlukama u vezi mršavljenja i kilograma....

E pa kako biste osigurali da niste među tima koji su odluke prekršili, olakšajte si barem malo - ove četiri namirnice izbacite iz prehrane za lakše mršavljenje u 2022. godini.

Bijeli kruh - bijeli kruh je prerađeni ugljikohidrat zbog kojeg brzo možete skrenuti s puta zdrave prehrane. "Bijeli kruh vam ne pomaže da budete siti, tako da biste na kraju mogli pojesti više kalorija nego što vam treba te se debljati s vremenom", kaže nutricionistica Jinan Banna i dodaje: "Tomu je posebno tako jer u bijelom kruhu nema vlakana zbog kojih se osjećate sito. Zbog toga je bolje odabrati kruh od cjelovitih žitarica".

Hrana s malo vlakana - "Trebali biste izbjegavati namirnice s niskim udjelom vlakana, poput bijelog kruha, rižinih pločica i čipsa jer oni potiču debljanje. Primjerice, topiva vlakna usporavaju probavljanje zbog čega ste dulje siti i manje je vjerojatno da ćete se prejesti", kaže nutricionistica Kara Landau.

Pržena hrana - maksimalno limitirajte konzumaciju pržene hrane. "Pržena hrana generalno je kalorična, a ako kozumirate više kalorija nego što potrošite, udebljat ćete se", kaže Banna. Jedno istraživanje pokazalo je da je konzumacija pržene hrane povezana s visokim rizikom od pojave pretilosti. Drugo istraživanje, pak, pokazalo je da limitiranje prženje hrane posebno dobre rezultate da je kod onih koji imaju genetske predispozicije za debljanje.

Zamjene za šećer - nutricionistica Janet Coleman tvrdi kako su zamjene za šećer problematične kada želite smršavjeti iako su one većinom bez kalorija. "Važno je prepoznati da iako te zamjene imaju nula kalorija, one i dalje mogu uzrokovati povećanej razine glukoze u krvi, a to može utjecati na to koliko mršavite. Istraživanja su pokazala da zamjene za šećer mogu potaknuti debljanje zbog efekta koji imaju na inzulinsku osjetljivost", kaže Coleman.