Izbacivanje Trumpa - previše jednostavno rješenje

Američki predsjednik Donald Trump, gigant društvenih mreža - je pobijeđen. Ali, za razliku od legende o Davidu i Golijatu njega nije „oborio" neusporedivo slabiji protivnik. Naprotiv, pobijedili su ga drugi divovi: Twitter, Facebook, Google, Apple i Amazon. Jasno su stavili do znanja da upravo oni odlučuju tko i kako smije iznositi mišljenje na njihovim platformama i to su pokazali na primjeru svog možda i najpoznatijeg korisnika.

Sljedbenici američkog predsjednika u odlasku - njih 88 milijuna na Twitteru i 35 milijuna na Facebooku koji su ga pratili na nalogu @realDonaldTrump, više neće moći pronaći njegove izjave, ponekad rasističke i ponekad opasne. Predsjednik je izbačen, ušutkan.

Donald Trump je svoje naloge koristio kao oružje u borbi protiv neistomišljenika, govor mržnje i lažne vijesti - to je bio njegov zaštitni znak. Kakve posljedice mogu imati njegovi tvitovi, vidjelo se tijekom juriša na Kapitol u Washingtonu.

Konačno mir - kažu mnogi. I ja sam odahnula. Ali samo na trenutak. Jer ako želite slobodu govora - morate biti spremni i "izdržati" slobodu govora. Nervozna sam kad vidim da mala skupina ljudi može odlučiti nekome „začepiti" usta na najutjecajnijim svjetskim komunikacijskim platformama.

Da ne bilo zabune - ne govorimo sada o govoru mržnje ili „lažnim vijestima" - to mora biti identificirano, označeno ili izbrisano. To je zadatak platformi koji su one, doduše nevoljko, počele obavljati posljednjih mjeseci.

Bilo je to u svibnju kada je Twitter prvi put „okačio" upozorenje na dva predsjednikova tvita. Od tada je sve više tvitova dobilo tu oznaku upozorenja ili je čak bilo izbrisano. Svi su sada mogli vidjeti koliko su neke izjave Donalda Trumpa bile neutemeljene i opasne. To je dakle bila dobra stvar.

Odgovornost društvenih mreža

Ali gašenje njegovog naloga je previše jednostavno rješenje - operateri platformi ne žele prihvatiti svoj dio odgovornosti. Čak i bez Donalda Trumpa, milijuni "lažnih vijesti", govora mržnje i propagande kruže na njihovim platformama. S obzirom na to, Twitter, Facebook i drugi moraju konačno "ispuniti" svoju društvenu obvezu. Oni moraju dosljedno brisati i po potrebi klasificirati, odnosno identificirati "lažne vijesti".

Ne zaboravimo da su ove društvene mreže važan instrument za izražavanje mišljenja, posebno u zemljama s ograničenom slobodom medija. Međutim, nije demokratski, a nije to ni znak pluralizma, kada nekoliko šefova kompanija - koji su ustvari odgovorni samo svojim dioničarima - dominiraju na tržištima i koriste svoju moć kako bi donosili odluke o slobodi izražavanja.

Vrijeme je da ovu faktičku moć Facebooka, Twittera i tražilica poput Googlea shvatimo ozbiljno i uredimo ih demokratski i učinkovito. Jer - i oni moraju biti odgovorni.

Njemačka je poduzela prve korake u tom smjeru. Prvog siječnja 2018. godine na snagu je stupio zakon (NetzDG) prema kojem su društvene mreže obvezane na borbu protiv agitacije i „lažnih vijesti". Zakon je pozdravila Europska komisija, a Facebook i druge društvene mreže u Njemačkoj morale su zaposliti stotine „moderatora" koji nadgledaju postove i po potrebi ih brišu. S obzirom na ogromnu količinu postova, ovo je sigurno tek samo početak.

Izbacivanje Donalda Trumpa s društvenih mreža definitivno nije pravi put. A tehnološki giganti bi morali preuzeti svoj dio odgovornosti.