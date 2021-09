Ivici Prtenjači nagrada za najbolji neobjavljeni roman

Roman "Sine, idemo kući" odabran je među 142 prijavljena rukopisa, a stručni ocjenivački sud je nagradu dodijelio jednoglasno. Nagrada je dodjeljena 17. put, a dosad su ju dobili brojni poznati pisci iz Hrvatske i regije, autori koje je nagrada afirmirala na književnoj sceni.

Ivica Prtenjača je zahvalio svima kazavši da je zadovoljan i da mu je drago da je knjiga ugledala svjetlo dana i da će ju ljudi čitati.

Kako je rekao autor, knjiga je dijelom autobiografska, a bavi se univerzalnim temama i odnosima.

"Radnja se događa u prvom pandemijskom proljeću, pisao sam u realnom vremenu i to je na neki način bio moj odgovor na pandemiju i zatvaranje, na tu nejasnoću koja se događa, svjestan da to neće trajati kratko i da je svijet doživio malu apokalipsu, do sljedeće, ove ili one vrste te da smo pred civilizacijskim izazovom na sve moguće načine", rekao je Prtenjača.

Knjiga ima dvije paralelne radnje. Glavni lik drži svojoj sobi tri fotografije s tri vjenčanja i nakon dugo vremena ih gleda. Njegova majka ih je donijela sa sela, zajedno s ocem, koji ima konačnu dijagnozu, nalazi se u bolnici, no želi izaći iz nje i umrijeti u svojoj kući.

"Bilo mi je vrlo važno u knjigu napisati, ona je došla preko reda, u vrijeme kada pišem knjigu kratkih priča, ali sam krenuo za ovom pričom i brzo ju napisao," rekao je Prtenjača.