Ivermektin definitivno ne liječi koronu

Studija, čiji su rezultati objavljeni u stručnome časopisu New England Journal of Medicine, ukazuje na to da ovaj lijek ne smanjuje rizik od hospitalizacije nakon zaraze koronavirusom u usporedbi s placebom.

Ivermektin je lijek koji se daje kravama i konjima kada imaju parazite, svinjama kada imaju gliste i lijek koji se u malim dozama može koristiti za liječenje parazita kod ljudi.

Stekao je veliku popularnost, osobito među protivnicima cijepljenja, koji ga, potaknuti informacijama o liječenju koronavirusa prikupljenim na pogrešnim mjestima, smatraju čudotvornim.

U brojnim su se državama police ljekarni ispraznile nakon neutemeljenih tvrdnji po kojima je ivermektin učinkovit u liječenju COVID-19.

Opću pomamu za ivermektinom potaknule su i sumnjive internetske stranice koje su pisale o navodno obećavajućim rezultatima, utemeljenim na manjim istraživanjima, čija su kvaliteta i valjanost, prema mišljenju stručnjaka, bila upitna.

U istraživanju brazilskih znanstvenika ni liječnici ni pacijenti, odabrani nasumice, nisu znali tko je primio lijek, a tko placebo.

Kod 3500 sudionika istraživanja evidentiran je povećan rizik od razvoja težeg oblika covida zbog njihove dobi ili zbog već postojećih bolesti.

Ivermektin je primalo 679 ispitanika, isto toliko ih je dobivalo placebo, a preostalih 2160 pacijenata liječeno je drugim načinima.

Rezultati su pokazali da je ivermektin klinički neučinkovit, kada su posrijedi rizik od hospitalizacije, duljina boravka u bolnici i duljina oporavka nakon infekcije koronavirusom.

- Ovo bi ovu temu trebalo potpuno ostaviti po strani, tvitao je imunolog Leif Erik Sander iz berlinske bolnice Charité, aludirajući na provedenu studiju.

Ranijim meta-analizama, koje su kombinirale pojedinačne studije i laboratorijske eksperimente, nije se uspjelo doći do jasnog zaključka o navodnoj dobrobiti ivermektina.

No u međuvremenu su Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europska agencija za lijekove (EMA) jasno kazale da su protiv upotrebe lijeka za potrebe liječenja covida.

Znanstvenici ističu da lijek, koristi li se neprikladna doza, može biti vrlo toksičan.

Austrijski proizvođač lijekova MSD (Merck Sharp & Dohme) je savjetovao da se lijek ne uzima bez konzultacija s liječnikom, uz napomenu da "nema smislenih dokaza" o upotrebi ivermektina u liječenju Sars-CoVa-2.