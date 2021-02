Ivana Miloglav Ivanković, akademska slikarica

Akademska slikarica iz Dubrovnika Ivana Miloglav Ivanković istaknuta je umjetnica, ugled je stekla doista originalnim,vrlo osebujnim opusom.

Što je novo na slikarskom planu?

- U zadnje vrijeme odmaknula sam se od slikanja ka umjetničkim instalacijama i novim medijima. Volim sebi stalno postavljati nove izazove.

Volite instalacije.

- Instalacije su zanimljive, pogotovo one ambijentalne jer zapravo do zadnjeg momenta ne znate 100% kako će vaš rad izgledati. To otkrijete u najboljem slučaju dan ranije, ali ipak najčešće tek nekoliko sati prije otvorenja. Takav način rada je prilično iscrpljujući, ali kad se sve posloži, osvjetljenje i ostali elementi, nastaje prava čarolija.

Vaši su motivi neobični, nesvakidašnji.

- Volim stvarati nove svjetove. Transformirati stvari. To me zabavlja.

Kako je djelovati u sredini gdje istodobno živi i radi mnoštvo umjetnika?

- Pa zapravo je to jako lijepo. Bogatstvo izričaja, raznolikost. Ono što smatram manom u našem umjetničkom svijetu je prilična zatvorenost. Iako su izložbe brojne, sve se vrti u istom krugu ljudi. Mislim da bi se svi skupa trebali malo više posvetiti proširenju publike. Kako je rekla Patti Smith: "Ne radiš rad samo da bi ga "cool" ljudi čitali, nego u nadi da će svi biti inspirirani njime."

Kako vidite, doživljavate aktualnu umjetnost?

- Umjetnost je dostupnija no ikad. Postoji ogromna produkcija u umjetnosti. U gomili izložaba i kulturnih sadržaja treba pronaći ono dobro, kvalitetno, ono što inspirira i potiče na razmišljanje te otvara nova iskustva. I upitati se koje je naše kulturno nasljeđe, što to ostavljamo da živi nakon nas.

Ima li umjetnost budućnosti?

- Naravno da ima. Čovjek je uvijek imao potrebu za izražavanjem na raznorazne načine. Umjetnost je vid komunikacije. Ono što se najviše mijenja je kolektivno shvaćanje svrhe umjetnosti.

Planovi, izložbe, monografije...?

- Trenutno sam se malo više posvetila pedagoškom radu, ali istodobno radim i na jednoj skulpturi od žice te mentalno razrađujem koncepte koje želim materijalizirati u budućnosti. O monografiji nikad nisam ni razmišljala. Mislim da za tako nešto ipak treba imati malo više iskustva i rada od onoga kojeg trenutno imam.

