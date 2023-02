Iran tek korak od svoje atomske bombe?

Američka novinska agencija Bloomberg je ove nedjelje - i pozivajući se na dva diplomatska izvora, objavila kako su inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u Iranu našli čestice uranija obogaćenog 84%. To je dvadeset puta više nego što je dozvoljeno nuklearnim sporazumom s Iranom i već na korak do čistoće uranija U-235 od 90% prema mnogo raširenijem, ali nuklearno stabilnom U-238 i što je onda dovoljno za atomsku bombu.

„Apsolutno ne postoji civilno područje gdje je potreban uranij tolike čistoće", tvrdi Mark Fitzpatrick s vašingtonskog Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS). No njemu je čudno što su to našli međunarodni inspektori: ako je Teheran i htio da to dođe u javnost, prije bi se moglo očekivati da se Iran sam hvali svojim postignućem. Je li to tek taktika povećati pritisak na Zapad kako bi se stekle bolje pozicije u pregovorima?

„Dok se službeno nalaz uranija čistoće 84% ne možemo donositi zaključke. Ali ako bi to bilo točno, to im otvara još jednu mogućnost u pregovorima o ublažavanju sankcija koje je Washington suspendirao 2018." Po njegovom mišljenju - i iako se ne zna niti količina koliko uranija te čistoće Iran ima jer inspektori govore samo o "tragovima" u cijevi pogona, to bi svakako značilo kako bi Iran "veoma skoro" mogao stvoriti atomsku bombu već i „veoma agresivnom strategijom Irana posjedovati nuklearno oružje".

Tek varka za pregovore?

I Behrooz Bayat, bivši savjetnik u IAEA se može složiti s tom procjenom: „Sasvim je moguće da Iran tako obogaćeni uranij namjerava iskoristiti kao sredstvo pritiska". Podsjeća kako je još u lipnju 2011. počeo s procesom destilacije uranija do čistoće od 60%, a međunarodnim sporazumom iz 2015. mu je dozvoljeno uranij dovesti do koncentracije od 3,67%. To je dovoljno za ono što Iran tvrdi: kako želi vlastitu nuklearnu elektranu i gorivo za te reaktore je čistoće negdje između 3 i 5%. Mnogo veća koncentracija - negdje oko 20% je potrebna za terapiju u nuklearnoj medicini, ali 87% baš nigdje - osim u oružju.

Iran je svoju odluku o proizvodnji uranija još više čistoće donio uoči početka pregovora o novom nuklearnom sporazumukakvom teži vlada američkog predsjednika Joe Bidena. Tvrdolinijaši u Teheranu se time nadaju postići veće ustupke, a voditelj pregovaračkog izaslanstva Irana Ali Bagheri Kani je u više navrata najavio postići "dobar novi sporazum". No brzo se pokazalo kako su želje vlade u Teheranu neprihvatljive Washingtonu.

Bayat nam objašnjava kako Iran i službeno proizvodi uranij koncentracije od 60%. "Moguće je da je Iran male količine destilirao na višu razinu čistoće. Pretpostavljam da iza toga stoji tek želja pokazati: već smo blizu 90%. Dakle ako želimo atomsku bombu, to možemo postići."

"Nismo ništa, to je netočno!"

Čudna je i reakcija Teherana na ovu vijest: ne samo da se ne hvali svojim građanima o "velikom uspjehu", nego i dalje niječe da teži atomskom oružju, niti da želi stvoriti uranija koncentracije više od 60%. Glasnogovornik iranske organizacije za atomsku energiju (AEOI), Behruz Kamalvandi dapače tvrdi: U iranskim postrojenjima se nikad uranij nije obogatio preko 60%, a američka novinska agencija je "izokrenula činjenice" u svojem izvještavanju.

Američka novinska agencija javlja kako su inspektori IAEA pronašli čestice tako čistog U-235 u cijevima koje povezuju centrifuge za obogaćivanje uranija. Bloomberg javlja kako međunarodni inspektori tek pokušavaju utvrditi, je li Iran doista htio postići uranij takve čistoće ili je tek nehotice došlo do nakupljanja takvih čestica. To zvuči gotovo nevjerojatno obzirom na golemi trud razdvojiti U-235 od U-238 kojeg u "normalnom" uraniju ima manje od 0,3%, ali se u minimalnim količinama može dogoditi i zbog tehničke greške se to već događalo.

Za to vrijeme, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanaani ovog ponedjeljka (20.2.) još jednom objavio kako njegova zemlja želi i dalje surađivati s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, što je "važno načelo" politike Irana. On se i dalje pridržava sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, baš kao i sporazuma o posebnom nadzoru stručnjaka IAEA iranskih postrojenja. Isto tako Teheran želi nastaviti pregovore oko atomskog sporazuma: „Stroge i jednostrane sankcije Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana moraju biti okončane i sve strane se moraju uz punu odgovornost vratiti onome što je dogovoreno", čulo se u Teheranu.