INmusic festival #17 širi festivalsko iskustvo

Uz već svima znane i posjetiteljima omiljene sadržaje poput Silent Disca i "Tko pjeva zlo ne misli" karaoke zone, koje ove godine preuzimaju mlade snage iz KSET-a, INmusic festival #17 donosi i nova iznenađenja i sadržaje za još bolje i pamtljivije festivalsko iskustvo. Uz nove radove Vlade Marteka na ekranima festivalskih pozornica, inovativni programski sadržaj Silent Cinema u suradnji s Animafestom, Human Rights Film Festivalom i ZagrebDOXom, likovne radionice za djecu u izvedbi Centra pažnje te raznoliku ugostiteljsku ponudu koja zadovoljava širok spektar ukusa, INmusic #17 donosi još sadržajnih novina.

Jedan od noviteta ovogodišnjeg, sedamnaestog izdanja INmusic festivala je i najorginalniji festivalski selfie - Human Photo Booth - instalacija u kojoj karikaturistica i animatorica Karla Skok uživo izrađuje personalizirane karikature posjetitelja. Kratka likovna forma smjestila se u cijelu novu zonu festivala - "Brzo-slatko-kratko" zona ili BSK uređen u stilu pariškog kafića, gdje vladaju i kratki formati pića i hrane za podizanje energije u formi espressa, nečega kratkog i žestokog kao i svima omiljene kokice. Idealno za kratak predah s karakterom i izradu jedinstvene uspomene. Za one koji žele na trenutak pobjeći od glasnoće i uroniti u neočekivano zvučno iskustvo, tu je Zvučna kupka, glazbeni ritual u kojem dominiraju opuštajuće vibracije, ambijentalni tonovi i totalni zen. Izvodi je Mella - Yoga and Sound Therapy Studio, a događa se svakog dana festivala u Nargila Chill Out zoni. Za posjetitelje koji žele ostaviti svoj trag u beskonačnosti, VoxBox je pravo mjesto. Festivalska zrcalna soba u kojoj glas publike nadilazi granice prostora i vremena poziva da podijelite svoje najdraže INmusic trenutke - nove ili iz prošlih izdanja, jer, svatko ima svoju INmusic priču.

Line-up sedamnaestog izdanja INmusic festivala donosi spoj glazbenih legendi i novih jakih imena - od Massive Attacka, Air, Kasabian i Fontaines D.C., do Michaela Kiwanuke, St. Vincent, The Streets, Kim Deal i Foster the People. Tu su i Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, Press Club, KOIKOI, te još mnogo domaćih i regionalnih izvođača koji garantiraju tri dana vrhunske glazbe na jarunskim otocima.

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od samo 119 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 119 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 59 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne isključivo putem službenog festivalskog webshopa.

Ograničeni kontingent jednodnevnih ulaznica dostupan je isključivo putem službenog festivalskog webshopa.