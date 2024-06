INmusic #16 s dodacima

Ove godine INmusic festival uz Centar pažnje nudi jedinstvenu priliku najmlađim posjetiteljima da urone u svijet umjetnosti kroz spoj likovnog izražavanja i inspirirajuće glazbe. U sklopu festivala, u kupoli "Minikultura", bit će postavljen kreativni studio Centar pažnje koji će tijekom tri dana festivala održavati radionice za djecu.

Centar pažnje, poznata je kreativna oaza iz Novog Zagreba koja već godinama organizira likovne susrete za djecu, mlade i žene, pružajući im priliku za izražavanje, istraživanje i uživanje u stvaralačkom procesu. Kroz inovativne radionice koje izlaze izvan uobičajenih okvira, djeca istražuju boje, oblike i razne tehnike poput crtanja, slikanja, grafike, rada s glinom i kolaža. Upoznaju se s poznatim umjetnicima i umjetničkim pravcima, razvijaju kreativne vještine i stječu samopouzdanje. Osim toga, uče o važnosti suradnje, poštovanja i timskog rada. Radionice Centra pažnje potiču maštu, razvijaju vještine i donose radost stvaranja.

INmusic festival kao jedan od najvažnijih glazbenih festivala u Europi osim bogatog glazbenog programa nudi i brojne prateće sadržaje. Stoga, odlična je platforma za ovu jedinstvenu priliku za djecu da urone u svijet umjetnosti kroz glazbu i likovno izražavanje. Kroz radionice u Centru pažnje, djeca će moći istraživati kreativnost i izraziti se na razne načine, dok će u isto vrijeme uživati u glazbenom programu festivala. Ova suradnja je savršen primjer kako glazbena i likovna umjetnost mogu inspirirati i obogatiti živote najmlađih.

Na INmusic festivalu ove godine djeca će se moći prepustiti kreativnom izražavanju u opuštajućoj i inspirativnoj atmosferi u sklopu radionica Centra pažnje. U kupoli "Minikultura", tijekom sva tri dana festivala od 17 do 22 sata, iskusni voditelji će poticati mlade kreativce na putovanje kroz otkrivanje vlastitih vještina i učenje novih tehnika.

Hozier, Paolo Nutini, The Smashing Pumpkins, The National, Röyksopp, Gossip, Viagra Boys, Dogstar, Bombay Bicycle Club, The Gaslight Anthem, Squid, Sleaford Mods, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant, Sprints, bar italia, Deadletter te Lucy Kruger & The Lost Boys dio su impresivnog glazbenog programa INmusic festivala #16, koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zarebu, od 24. do 26. lipnja 2024. godine. Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od samo 109 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 109 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 49 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne isključivo putem službenog festivalskog webshopa. Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica dostupan je isključivo putem službenog festivalskog webshopa.