Indija i novi svjetski poredak

Kako virus COVID-19 slabi, sve je veći broj razmišljanja usmjeren na postpandemijsko razdoblje. Navedeno će razdoblje postaviti nove obrasce shvaćanja ali i dogovora koji čine osnovu novog svjetskog poretka.

Empirijski gledano, nakon pada slijedi oporavak. Indijsko gospodarstvo počinje se oporavljati s porastom u industrijskoj proizvodnji. Kampanja cijepljenja, neviđenog opsega i složenosti, poboljšala je zdravstvenu sigurnost Indije te smanjila ranjivost za stanovništvo u rekordnom vremenu.

Navedeno razdoblje koje nam predstoji je iznimna prilika. Odluke koje Indija donosi u ovom trenutku pokazatelj su obećanja za bolje sutra.

Pandemija je pokazala da nam je potreban više, a ne manje, međusobno povezani svijet. Zajednički problemi moraju imati i zajednički nazivnik. Premijer Narendra Modi je tijekom posljednjih nekoliko mjeseci bio na sastancima i panelima u sklopu G7, G20, COP 26 Sumita, na prvom Quad Summitu, u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i kao predsjedavajući član Vijeća sigurnosti UN-a, BRICS-a i Vijeća organizacije za suradnju u Šangaju predstavnika vlada, artikulirao je viziju novog svjetskog poretka koji je relevantan za izazove svijeta nakon pandemije. Također je, kroz različite domaće i međunarodne platforme, postavio niz strategija i ciljeva koji će uskladiti indijske prioritete s gore navedenom vizijom.

Glavni globalni izazov na koji je Indija djelovala, kako bi pružila vodstvo i smjer, su klimatske promjene. Pokazali smo snažnu predanost klimatsko-razvojnim aktivnostima.

Govoreći nedavno na samitu COP26 u Glasgowu, premijer je kroz Panchamrit ('Panchamrita' je tradicionalna metoda miješanja pet prirodnih namirnica - mlijeka, gheeja, skute, meda i jaggeryja) iznio indijske klimatske ambicije koji će ubrzati energetski kapacitet Indije. On se temelji razvoju snage kapaciteta obnovljive energije od 500 GW i zadovoljavanju 50% naših energetskih potreba iz obnovljivih izvora energija do 2030. istovremeno smanjujući predviđene emisije ugljika za milijardu tona i intenzitet ugljika na ispod 45 % do 2030. i na "neto nulu" do 2070. Premijer je, uzimajući u obzir zemlje u razvoju, pozvao razvijenije zemlje da pojačaju svoje ambicije u pogledu prijenosa klimatskog financiranja i tehnologija niske cijene.

Dvije međunarodne organizacije, Međunarodna solarna alijansa i Koalicija za infrastrukturu otpornu na katastrofe, koju je pokrenula Indija, počele su igrati važnu ulogu u globalnim naporima za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu. Na COP26, premijer je pokrenuo inicijativu „Jedno sunce, jedan svijet, jedna mreža" koja predstavlja povezanu infrastrukturu solarne energije na globalnoj razini i „Infrastrukturu za otporne otočne države" za infrastrukturu otpornu na klimu i katastrofe u malim otočnim državama u razvoju u okviru ovih organizacija.

Indija se nastoji pretvoriti u globalno središte za proizvodnju i izvoz zelenog vodika u okviru svoje nacionalne strategije.

Premijerov apel za promicanjem održivog načina života za suočavanje s klimatskim promjenama naišao je na snažan odjek tijekom G20 sumita u Rimu. Predložio je pokret jedne riječi, tj. ŽIVOT ili životni stil za okoliš. Usvajanje indijskog primjera održivog načina života na globalnoj osnovi bilo bi transformacijsko u našoj borbi protiv klimatskih promjena. Pandemija je naglasila potrebu za smanjenjem rizika lanaca opskrbe i njihovo povećanje otpornosti. Istaknuo tri ključna čimbenika za poboljšanje naših opskrbnih lanaca: pouzdani izvor, transparentnost i vremenski okvir.

Samoodrživa Indija (Atmanirbhar Bharat Abhiyan) daje prednost otpornosti i pouzdanosti te namjerava od Indije učiniti pouzdano središte lanca opskrbe. Ovo je dio šireg okvira politike za povećanje kapaciteta kroz fiskalnu i monetarnu potporu, ubrizgavanje likvidnosti, financijsku potporu industriji, lakše poslovanje i ambiciozne strukturne reforme. Značajna shema poticaja povezanih s proizvodnjom privlači ulaganja, potiče domaću proizvodnju i omogućuje globalnu konkurentnost indijskih poduzeća. Ranije ograničeni sektori poput svemirskog programa, programa obrane i atomske energije otvoreni su sada I za privatne kompanije.

Nacionalna obrazovna politika stvorila je okvir za obrazovanje radne snage 21. stoljeća i učinila Indiju globalnim centrom za obrazovanje i vještine.

Indija također ulaže velika javna ulaganja u poboljšanje svoje infrastrukture. Premijerov Gati Shakti - Nacionalni plan za multimodalnu povezanost - trebao bi stvoriti besprijekorno povezanu Indiju. Uvodi neizolirani pristup povezivanju i dovodi izvršne i političke subjekte na zajedničku platformu.

Poboljšanja infrastrukture bit će popraćena usredotočivanjem na ciljeve SDG-a putem inicijativa kao što su one o digitalnoj povezanosti, financijskoj uključenosti i imunizaciji. JAM trojstvo, sastavljeno od Jan Dhana, najvećeg svjetskog programa financijske inkluzije; Aadhar, najveći svjetski biometrijski program; i jedna od najvećih svjetskih mobilnih telefonskih mreža; omogućio je izravni prijenos koristi u transformacijskim razmjerima. Sada pokreće fintech revoluciju. Inicijative Jal Jeevan i Ayushman Bharat poboljšavaju kvalitetu životnih uvjeta, osiguravajući pristup čistoj vodi i zdravstvenoj skrbi svim Indijcima.

Univerzalna zdravstvena pokrivenost (SDG 3) osigurava zdravstvenu pokrivenost za stanovnike Indije. Na summitu G20, premijer je zbog toga i predstavio holističku viziju "Jedna Zemlja - jedno zdravlje" za ostatak svijeta.

Pandemija se preselila iz tradicionalnih sustava u digitalni prostor. Bilo da se radi o Co-Win portalu koji je upravljao jednom od najambicioznijih operacija cijepljenja na svijetu; na jednostavan, transparentan i učinkovit način. Inicijativa Digitalna Indija; rješenja za digitalno plaćanje; ili 24*7 BPO i ITES industrija; Indija se prilagodila zahtjevima tržišta i nastavlja s stretegijom digitalizacije.

Govoreći na summitu G20, premijer je istaknuo da je Indija certificirala rješenja za mnoge razvojne probleme. Također ima veliko iskustvo u razvojnoj suradnji i može ponuditi predloške drugim zemljama u razvoju. Ranije, na summitu G7, premijer je najavio da će indijska digitalna rješenja otvorenog koda biti dostupna svim zainteresiran dionicima.

Čak ni tijekom najcrnjih dana pandemije, Indija nije zaboravila da je dio međunarodne zajednice. Opskrbila je esencijalnim lijekovima više od 150 zemalja. Zauzvrat je dobila podršku svih tijekom svog "drugog vala".

Dok vodi uspješnu kampanju cijepljenja kod kuće, Indija je nastavila izvoz cjepiva svojim susjedinim zemljama i partnerima.

Kroz sve to, i više od toga, Indija djeluje kao ključni i konstruktivan igrač u stvaranju novog svjetskog poretka koji se može nositi s izazovima sutrašnjice. Svjetski poredak koji gleda dalje od čisto ekonomskog i postavlja ljudska bića i njihovu dobrobit na prvo mjesto.

Članak je objavljen u Hindustan Timesu (26. studenog)