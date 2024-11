I tako je Trump opet predsjednik SAD

Donald Trump je 47. predsjednik SAD... a bio je i 45.... i kako će se sad to projicirati na cijeli svijet?

Neki će reći da je on Putinov frend, Orbanov frend i takve stvari, no zapravo nam se čini da je on samo svoj frend, drugih zapravo nema. No, ima iza sebe mašineriju koju je sam stvorio ni iz čega i koja ga je opet dovela na vlast.

I to zapravo nije uopće čudno - MAGA pokret je pogodio sve bolne točke SAD i jednostavno je bio najrealnije da se odgovori na njih, a to je upravo ono što Trump i želi - biti gazda i pokoriti svijet.

Preciznije, ne zanima ga vanjska politika previše - njega zanima Amerika. Što, prevedeno, znači da će Zelenskog i Putina dovesti pred pregovarački stol (što prije, to bolje za Zelenskog) i da će Ukrajina izgubiti puno zemlje... koju ionako nema već duže vrijeme.

EU je sada u problemu - nema toliko love, a niti oružja, da i dalje podržava Ukrajinu "do zadnjeg Ukrajinca", kako to pesimisti žele reći. Istovremeno, sigurni smo da će biti velikih promjena u NATO, jer će sigurno natjerati sve svoje saveznike, uključujući i Hrvate, da rade ono što on želi, a ne neki tamo ćato iz Bruxellesa (pun intended).

S druge strane, loša je to vijest i za Palestince, jer će Izrael dobiti sve što im još fali da sravne to za zemljom, a ako pritom stanu na put neki tamo Hezbollah ili Hamas, nestat će u dimu... jer da, Izrael je dobrim dijelom doveo Trumpa na vlast (familija Koch, da budemo precizniji) i to vam je tamo.

A gdje smo to mi? Nigdje, kao i uvijek. Mali smo, smotani i prepuni svojim problema (korupcije kao primarna stvar) i tu možemo samo sagnuti glavu i slušati... kao što smo uvijek i radili...

Dobrodošli u novi svjetski poredak, nadamo se da ćete ga preživjeti....