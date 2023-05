I sobne biljke mogu izgorjeti od Sunca

Imate li biljke u kući i, očekivano pitanje, pazite li na njih ili ih samo ponekad zalijete i to je to? Ne bi to bilo dobro tako, jer će neke od njih možda završiti u vječnim lovištima...

Naime, sobne biljke teško će podnositi sunčevu svjetlost koja ih obasjava kroz prozor nakon duge zime bez intenzivnog sunčeva svjetla jer su postale osjetljivije na snažno UV zračenje.

Osjetljive sobne biljke možete probati premjestiti na tamnije mjesto na neko vrijeme ili navucite zavjese kako bi ih zaštitili od svog tog svjetla koje dopire kroz prozor, preporuča Njemačko udruženje poljoprivredne industrije (IVA).

Sobne biljke koje vole prirodno svjetlo, ali ne izravnu sunčevu svjetlost osobito su osjetljive na opekline, uključujući biljke koje imaju velike mekane listove.

Sklonite ih s izravne sunčeve svjetlosti prvih sunčanih proljetnih dana, ali ne brinite, to ne znači da će stalno morati biti u sjeni.

Postupno ih izlažite suncu sve dulje kako bi se postupno priviknule.

Za nekoliko tjedna naviknut će se na novo godišnje doba u tolikoj mjeri da ćete ih moći vratiti na njihovo originalno mjesto, ističe IVA.

I ne morate se brinuti ako orhideje ili difenbahija na proljeće ostanu bez nekoliko listova.

Te će biljke također biti osjetljivije na svjetlost nakon zime, ali trebale bi imati manje problema u prilagodbi sve jačem sunčevu svjetlu. Slobodno ih ostavite na njihovu originalnom mjestu, čak i ako ostanu bez nekoliko listova.

A ako ste serijski ubojica sobnih biljaka - prestanite već jednom ;)