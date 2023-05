Nema ljeta bez pelargonija

Sa svojim šarenim, raznolikim cvjetovima, pelargonije su praznik za oči. U balkonskim teglama, posudama za cvijeće i cvjetnim gredicama, ove biljke, tako jednostavne za održavanje, stvaraju pravo ljetno ozračje i pozitivnu atmosferu. Ako slijedite neke ključne savjete za sadnju i njegu, ove autohtone južnoafričke biljke pokazat će svoju zahvalnost prikazujući se u najboljem svjetlu od proljeća pa sve do jeseni. Stručnjaci iz inicijative Pelargonium for Europe (PfE) ljubiteljima ovog cvijeća otkrivaju kako postići čudo od cvjetanja, garantirano.

Idealno vrijeme

Preporuka uzgajatelja je da pelargonije ne sadite vani prije sredine travnja zato što je još uvijek velika mogućnost pojave noćnog mraza, što može biti kobno za ovo cvijeće koje voli vrućinu. Ukoliko ste pelargonije zasadili i ipak je ponovno zahladilo, postoje sredstva i načini da ih zaštitite od mraza. Za više informacija posjetite blog o pelargonijama na https://pelargonium-for-europe.com/hr/

Idealna zemlja

Kod pelargonija, svježi kompost igra važnu ulogu za dobar početak. Pri kupnji uvijek tražite najbolju kvalitetu. Specijalni kompost za pelargonije optimalno je prilagođen potrebama ovih biljaka, dok će i onaj za lončanice ili čak univerzalni kompost za tegle također poslužiti. Dobar kompost ima visoku sposobnost drenaže i zadržavanja vode. Daje biljkama potporu, a istovremeno propušta dovoljno zraka do korijena. Dobar brend možete prepoznati po ugodnom zemljanom mirisu, rastresitoj konzistenciji i dodacima kao što su glina i perlit.

Idealna drenaža

Pelargonije ne vole biti natopljene vodom. Svaki višak vode mora moći otjecati. Osim kvalitetne zemlje, sloj glinenih krhotina, kamenčića ekspandirane gline ili sličnih materijala na dnu žardinjere osigurava drenažu i sprječava zemlju da zatvori otvore za odvod vode. Jednostavno ih dodajte odmah kod sadnje. Savjet: Ukoliko koristite teglu s već ugrađenim spremnikom za vodu, sloj za drenažu obično nije potreban.

Idealni razmak

Uz prikladnu posudu i kvalitetnu podlogu za uzgoj, za održavanje pelargonija važan je i pravi razmak od susjedne biljke. One bi trebale biti udaljene bar 20 cm. To znači da u balkonskoj posudi dimenzija 60 cm x 20 cm ima mjesta za najviše tri pelargonije, dok ih u posudi dugačkoj 100 cm može biti četiri ili pet. Lončanica za samo jednu pelargoniju mora biti promjera 20 cm. Savjet: naizmjenično postavljanje pelargonija uz rub i uspravno u balkonskim teglama omogućuje biljkama slobodniji razvoj.

Idealna pozicija

Pelargonije vole sunce. Što više svjetla primaju, raskošnije će cvjetati. Preferiraju u potpunosti biti na suncu, ali dobro podnose i djelomičnu hladovinu. Sorte s velikim ili dvostrukim cvjetovima također cijene mjesto zaštićeno od jakih vjetrova i kiše, primjerice uza zid kuće ili pod krovom.

Zalijevanje pelargonija

Pelargonije trebaju puno vode kako bi nastavili davati nove cvjetove. Tijekom toplih, sunčanih dana, možda ćete ih čak morati zalijevati i ujutro i navečer. Voda treba biti što toplija I treba je izlijevati direktno u zemlju. Balkonske posude sa spremnicima ili vlastiti sustav za automatsko navodnjavanje kućne izrade značajno skraćuju vrijeme zalijevanja. Savjet: čak i za kišnih dana možda ćete morati zalijevati pelargonije. Kod grmolikih biljaka kišne kapi često niti ne dospiju do zemlje.

Hranite pelargonije

Pelargonije su "gladne" biljke koje traže dosta hranjivih tvari. Ako koristite prethodno obogaćenu zemlju za tegle, trebali biste ju ponovno nahraniti nakon četiri do šest tjedana jer će se hranjive zalihe do tada potrošiti. Za idealnu opskrbu pelargonija hranjivim tvarima, jednom tjedno u vodu umiješajte komercijalno tekuće gnojivo za cvjetnice. Alternativno, štapići za gnojivo mogu opskrbljivati biljke dva do tri mjeseca. Gnojivo sa sporim otpuštanjem čak će osigurati dovoljno hranjivih tvari i do devet mjeseci. Možete ga naknadno dodati u tlo ako to niste učinili kad ste sadili biljke.

Ocvale pelargonije

Pelargonije izgledaju privlačnije, daju više cvjetova i ostaju zdravije ako redovito uklanjate ocvale cvjetove i uvelo lišće. Ako to ne želite raditi, dostupne su sorte pelargonija koje se same čiste. One automatski odbacuju svoje uvele cvjetove što ih čini spremnijim za cvjetanje. Međutim, svejedno ćete morati ručno ukloniti uvenulo lišće s ovih pelargonija.

Prezimljavanje pelargonija

Da bi vam pelargonije prezimile, odrežite ih na oko 15 cm prije prvog noćnog mraza i premjestite ih na svijetlo, hladno mjesto. To može biti garaža ili slično hladno mjesto u zatvorenom prostoru. Tijekom ove zimske faze mirovanja potrebno im je vrlo malo vode. U proljeće ih ponovno odrežite, presadite u svježu zemlju i stavite na toplo mjesto.

Detaljni savjeti o svim aspektima njege pelargonija dostupni su u specijaliziranim trgovinama.

Preostale tekstove i slike možete pronaći na https://pelargonium-for-europe.com/hr/