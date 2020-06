I Facebook udara po Trumpu

Facebook nastoji poboljšati politiku sadržaja na društvenim mrežama, istovremeno gradeći proizvode za promicanje rasne pravde, objavio je Zuckerberg u petak.

Taj Zuckerbergov post objavljen je nakon što se Facebook suočio sa širokim negativnom kritikom, uključujući i vlastite zaposlenike, zbog svoje odluke da bez posebne oznake objavi kontroverzne objave predsjednika Donalda Trumpa.

Naime, u kojima je on prozvao i prijetio prosvjednicima protiv policijskog nasilja nakon ubojstva Georgea Floyda.

"Znam da mnogi od vas misle kako smo prošloga tjedna trebali na neki način označiti predsjednikove postove", napisao je Zuckerberg u postu na blogu, govoreći o svojoj ranijoj odluci da ne smije ukloniti zapaljiv Trumpov post koji sadrži frazu "kad počne pljačkanje, počinje i pucanje" (engl: "when the looting starts, the shooting starts")