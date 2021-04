I dalje prisutne borbe pasa u Hrvatskoj

Zadarski diler ilegalno je uzgajao, dresirao i prodavao opasne pse od kojih mnogi nisu bili mikročipirani ni cijepljeni protiv bjesnoće. Na ilegalnom uzgajalištu, 18 terijera tipa bull, uključujući šest štenaca starih 25 dana iz nelegalnog uzgoja, huškao je jedne na druge, obučavao ih da budu agresivni te im je povećavao agresivnost selekcijom ili drugim metodama, dakle, ostavljao je one najagresivnije. To je utvrdila veterinarska inspekcija i zatražila trajno oduzimanje pasa, i prije okončanja žurnog prekršajnog postupka, „zbog toga što postoji opasnost da će se isti ponovno uporabiti za počinjenje prekršaja". Inspekcija Državnog inspektorata podnijela je i kaznenu prijavu zbog mučenja životinja, odnosno „teškog zlostavljanja i nanošenja nepotrebne boli te izlaganja pasa nepotrebnim patnjama".

„Ovo je najnoviji zabrinjavajući dokaz da se borbe pasa u Hrvatskoj itekako održavaju, na što upozoravamo godinama. Osuđeni diler sigurno nije ilegalno držao toliki broj pasa zbog hobija i ljubavi, već zato što postoji potražnja za borbama pasa, osobito među kriminalnim miljeom. To ukazuje na nužnost da se zakonski zaštite psi koji se najčešće koriste za borbe", ističu u udruzi Prijatelji životinja.

Zatražili su od Ministarstva poljoprivrede da u Pravilniku o opasnim psima za terijere tipa bull i njihove križance iz nekontroliranog uzgoja, a u cilju njihove zaštite, obavezno ostane obaveza kastracije, socijalizacije i školovanja, da skrbnik nije mlađi od 21 godinu, da nije osuđen za kaznena djela i da se na skrbnike tih pasa primjenjuju i sve ostale odredbe koje Pravilnik i sada propisuje za opasne pse.

„Dosadašnja praksa pokazala je da se za borbe pasa u Hrvatskoj koriste terijeri tipa bull i njihovi križanci, zbog čega odredbe koje se odnose na terijere tipa bull mogu spriječiti uzgoj pasa za borbe, organiziranje borbi pasa i huškanje pasa i poticanje na agresivnost. Pritom je važno spriječiti njihovo korištenje u borbama pasa obavezom kastracije jer kastrirane pse ne koriste za borbu. Zato je važno da Pravilnik o opasnim psima ne propisuje mjere samo nakon što pas napadne drugu životinju ili čovjeka, već i da prevenira napade barem onih pasmina za koje pouzdano znamo da su najčešće korištene za borbe pasa i iskazivanje agresivnog ponašanja", pojašnjavaju Prijatelji životinja.

Naglašavaju da pasmine terijera tipa bull i njihovi križanci mogu biti opasni i za druge pse, gotovo ih je nemoguće razdvojiti, odnosno natjerati bulla da pusti psa ili da prestane napad, te često takvi napadi završavaju smrtnim ishodom za drugoga psa. Zato opasni i zlonamjerni pojedinci nelegalnim uzgojem upravo od te pasmine najčešće stvaraju opasne pse koji se koriste u borbama pasa, ne samo u Hrvatskoj nego u većini europskih zemalja, SAD-u, Kanadi i drugim državama.

Prijatelji životinja smatraju i da bi se Pravilnikom trebala propisati kastracija za pse velikih pasmina iz nekontroliranog uzgoja, koje su najčešće na popisu pasa s velikim brojem napada. Objašnjavaju da ugristi i napasti mogu psi svih pasmina i veličina. No problem su napadi i ugrizi pasa velikih pasmina koje zbog svojih genetskih predispozicija, veličine i velike snage zagriza mogu prouzročiti teške tjelesne ozljede, pa čak i smrt. Stoga je važno djelovati preventivno i kastracijom spriječiti svako neželjeno razmnožavanje takvih pasa.

Prijatelji životinja zaključuju da nema opasnih pasa, no postoje ljudi koji ih takvima mogu učiniti. Pravilnik o opasnim psima stoga bi trebao svojim odredbama pokušati spriječiti napade i borbe pasa te tako zaštititi i one koji su trenirani da napadnu i one koji su napadnuti.

Više informacija nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.