Huawei XD Optics P50 Pro prkosi zakonima fizike

Povijest Huawei fotografije

Huawei P50 Pro sadrži Dual-Matrix kameru, dizajniranu za pružanje iskustva profesionalnog fotografiranja. Dual-Matrix krasi Huaweijev elegantan dizajn dvostrukog prstena s integriranim modulima kamere. Ovaj vizualno dojmljiv i upečatljiv dizajn, omogućuje svakome da prepozna P50 Pro na prvi pogled. Ovaj sustav dvostrukog modula kamere uključuje snažnu glavnu kameru i kameru za zumiranje, od kojih jedna savršeno nadopunjuje drugu kako bi se iskustvo fotografiranja i snimanja podiglo do neviđenih visina.

Glavna kamera Huawei P50 Pro sadrži dvije True-Chroma kamere, u boji i monokromatsku, te senzor više spektara boja, dok periskopska telefoto kamera podržava i zumiranje do 100x. Ovaj sustav kamera je spoj Huaweijeve inženjerske domišljatosti i sposoban je u potpunosti iskoristiti sve prednosti Huawei XD Optics. Huawei XD Optics je omogućila P50 Pro da prevlada tehnička ograničenja i korisnicima pruži autentično iskustvo fotografiranja i snimanja videozapisa. Uvođenje ove tehnologije također je pokazatelj ustrajnosti Huaweija te predanosti vodećim inovacijama kamere.

Već tijekom dizajniranja modela P9, Huawei je s Leicom surađivao na kalibraciji procesora signala slike (ISP), optimizirajući ga za jasnije boje i kontrast. Stoga su fotografije napravljene P9 pametnim telefonom prožete prepoznatljivim Leica stilom. Lansiranje P9 također je označilo i početak Huawei Next Image natječaja mobilne fotografije. Huawei je 2018. godine lansirao P20 Pro, koji je debitirao s Da Vinci neuronskom procesorskom jedinicom (NPU) kako bi unaprijedio mogućnosti obrade fotografije. Zahvaljujući snažnom hardveru, Huawei je razvio sustav renderiranja visoke razlučivosti (HDRP), noćni način rada te niz drugih funkcija. Podsjećamo, Super Night Mode koji se prvi puta pojavio na P20 Pro, u to je vrijeme bio bez konkurencije, a već sljedeće godine je Huawei Mate 30 Pro debitirao s potpuno novim AI ISP rješenjem koje je pomaknulo okvire mogućnosti procesora signala slike. Huawei je 2020. predstavio P40 Pro koji je opremljen XD Fusion Pro procesorom fotografije. Ovo snažno rješenje omogućilo je 24-satno iskustvo kamere Super Sensing, a uz to, korisnici mogu precizno snimiti boje. Dodatno, omogućen je ispravka izobličenja fotografija, hibridni zum, Super Resolution, Master AI te 18-bitni dinamički raspon za snimanje jasnih fotografija pri bilo kojem zumiranju, u bilo koje doba dana.

Huawei XD Optics: revolucionarna tehnologija koja prkosi zakonima fizike

Bez obzira govorimo li o DSLR fotoaparatu ili kameri na pametnom telefonu, ključ dobre fotografije je transformacija svjetlosti u digitalne signale. Postoje dva načina optimizacije ovog procesa. S jedne strane, proizvođači mogu povećati veličinu CMOS-a i poboljšati performanse reprodukcije slike ISP-a, a drugi način je poboljšanje kvalitete leća. U današnje vrijeme, pametni telefoni obično dolaze s više od jedne kamere, što prostorno ograničava kvalitetna poboljšanja leće. Huawei se zbog toga odlučio za drugu opciju.

Huawei je s vodećim P50 Pro predstavio Huawei XD Optics, prvi inkluzivni sustav reprodukcije signala slike u industriji. Učinkovito ispravlja optičke diferencijale i vraća detalje na fotografijama kako bi povećao točnost slike signala. Ono što treba znati je da se u tradicionalnim optičkim sustavima, ili točnije u periskopskim zoom kamerama, gubi čak 50% signala slike. Standardni ISP može vratiti oko 10% signala, ali na kraju korisnici dobiju samo oko 55% signala, što uvelike utječe na kvalitetu fotografije.

Jedno od pitanja koje bi ljudi mogli postaviti je zašto su optičke leće samo po sebi loše? To nema nikakve veze s dizajnom ili kvalitetom izrade. Umjesto toga, sve se svodi na fiziku. Na svjetlost u prijenosu će utjecati disperzija, sferna i kromatska aberacija te drugi problemi. Huaweijev odgovor na postavljeno pitanje je XD Optics, koja kombinira objektiv s jedinicom kamere i primjenjuje princip proporcionalnosti kako bi analizirao koliko je energije izgubljeno od valnih duljina koje prolaze kroz leće. Taj princip direktno šalje informacije algoritmima, koji predviđaju količinu aberacije izgubljene na putu svjetlosti kako bi se vratila kvaliteta fotografije. Ovo moćno rješenje ne samo da omogućuje Huaweiju zaobići ograničenja koja fizika nameće standardnim lećama, već mu također omogućuje i zadržati savršenu ravnotežu između veličine pametnog telefona i kvalitete slike koju proizvodi. XD Optics povezuje stvarni svijet sa sustavom i algoritmima za obradu slike, omogućujući kameri da zadrži samo najautentičnije podatke na razini sustava za snimke najoriginalnijeg izgleda.

Prije nego što je Huawei XD Optics predstavljena, post-processing bio je poznatiji kao obrada polu slika. To je uključivalo ISP-ovu tradicionalnu obradu, te računalna fotografska rješenja. ISP vraća približno 20% signalne slike, što rezultira sa 60% signala slike koji se zadržava na konačnoj fotografiji.

Svjetlost koja prolazi kroz Huaweijeve leće lomi se i raspršuje, te tako utječe na integritet signala slike, no Huawei ima rješenje za to. U kompaniji su svjesni koliko se energije gubi kada svjetlost prolazi kroz optičke sustave, stoga su Huaweijevi inženjeri razvili rješenje za korekciju signala slike. P50 Pro sadrži vrlo sofisticirani periskopski zoom objektiv. Svjetlost ulazi u sustav, prolazi kroz leću i udara u senzor. Algoritmi objektiva i senzora rade zajedno kako bi uvelike obnovili teksturalne detalje visokofrekventnog slabog signala, dok kompenziraju kratice koje proizlaze iz kompromisa s njihovim izvornim dizajnom, kako bi se povećala lomna snaga telefoto leće. Cijeli proces omogućuje snimanje telefoto objektivom koje se gotovo podudara s ograničenjem fizičke difrakcije svjetlosti.

Senzor prikuplja signal raspršen po njegovoj površini i kombinira ih kako bi proizveo fotografiju bogatu detaljima. Dodatak XD Optics omogućuje vraćanje 25% više signala slike radi ispravljanja optičkih razlika i bolje reprodukcije detalja fotografije. U kombinaciji s ISP obradom, potpuno novi sustav filtera u boji, True-Chroma Image Engine i Super HDR tehnologija, omogućuju P50 Pro zadržati čak 81% signala slike.

Jednim pogledom na uzorak fotografije, vidi se kako XD Optics učinkovito poboljšava MTF krivulju leće te pruža bolji kontrast i jasnoću fotografije. Uz Huawei XD Optics, zoom objektiv može snimiti udaljene zgrade, travu ili lišće i to s visokofrekventnom razlikom i jasnoćom informacija.

Osim telefoto objektiva, monokromatski objektiv također pruža niz značajki. Monokromatska kamera P50 Pro ne uključuje niz Bayer filtera u boji i podržava 16-bitne sive tonove. Kako bismo dočarali razliku, P50 Pro pruža 256 puta bolje performanse u usporedbi s kamerama koje pretvaraju slike u boji u 8-bitne sive tonove. Budući da je kamera vrlo osjetljiva, može se koristiti za očitavanje intenziteta svjetla, što omogućuje da konačna fotografija izgleda oštrije s prirodnijim sivim gradijentima. Točnije sjene također pomažu dati dubinu različitim subjektima u kadru. Ova kamera ne podržava samo veću snagu razlučivanja od kamere u boji, već također snima fotografije s manje šuma u slabom osvjetljenju. Sve u svemu, kada monokromatsku kameru usporedimo s kamerom u boji, monokromatska bolje podnosi osjetljivost na svjetlo, omjer signala i šuma te reprodukciju detalja, dok kamera u boji omogućuje bolje hvatanje boja. Međutim, spajanje fotografija s dvije kamere ostaje veliki izazov. Ne samo da bi proizvođač morao prevladati veliku razliku u fokusu, već bi također morao osigurati da obje kamere imaju točan fokus.

Huawei P50 Pro - legenda je ponovno rođena

Kako bi XD Optics postigao bolje rezultate, XD Fusion Image Engine P50 Pro koristi dvokanalnu obradu RAW AI te mehanizam za prepoznavanje pametnih scenarija, za prijenos više kadrova snimljenih s različitim postavkama ekspozicije u AI RAW mreži za fuziju umjetne inteligencije. To omogućuje bolju obradu detalja na fotografiji.

Huawei XD Fusion Image Engine također je nadograđen na Huawei XD Fusion Pro. Glavna i jednobojna kamera P50 Pro rade zajedno kako bi postigle 103% bolji protok svjetla u usporedbi s Huawei P40 Pro, generirajući mnogo bolje i detaljnije fotografije. Čak i kada se fotografija snima u uvjetima slabog osvjetljenja, detalji ostaju bogati, a boje žive. Huawei P50 Pro također ima 28% bolju sposobnost snimanja dinamičkog raspona, što se odražava kroz više slojeva dubine i bolje osvjetljene fotografije. P50 Pro postavlja novu ljestvicu za industriju, koristeći snažnu sinergiju hardverskih i pozadinskih procesa kako bi korisnicima omogućio hvatanje svijeta u njegovoj pravoj boji. Ovaj moćni sustav odraz je Huaweijeve predanosti pružanja najboljeg fotografskog iskustva svim korisnicima.

Huawei XD Optics omogućuje kamerama pametnih telefona nadilaženje granica fizike. To industriju odvraća od njene posvećenosti senzorima, modulima, algoritmima te hardverskim i softverskim silosima. Huawei će u budućnosti nastaviti predvoditi razvoj tehnologije kamere pametnih telefona, a njegov P50 Pro predstavlja važnu prekretnicu na putovanju u novu eru koja započinje. Bez obzira na težinu puta koji je pred Huaweijem, kompanija je pokazala upornost da ostanu na vrhu. Jedva čekamo vidjeti što budućnost donosi za Huawei P seriju pametnih telefona.

