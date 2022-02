Predstavljena serija Redmi proizvoda

Dišite čisto, dišite zdravo: Xiaomi Smart Air Purifier serije 4

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, ima sustav filtracije 3-u-1 koji kombinira tehnologije elektrostatičkog naboja i mehaničke filtracije kako bi uhvatio 99,97% onečišćujućih tvari u zraku veličine i do 0,3 mikrona. Bilo da se radi o peruti kućnih ljubimaca, pamučnim vlaknima ili drugim zagađivačima, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro će raditi savršeno.

Kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost filtracije, Pro model iznova integrira senzore PM2,5 i PM10 za precizno otkrivanje čestica različitih veličina koje se mogu udahnuti. Dodan je ionizator koji pomaže u hvatanju plutajućih zagađivača. Uz to, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro nudi 500 m3/h PCADR i 185 m3/h FCADR, što znači da može u potpunosti pročistiti zrak dnevnog boravka od 40 m2 svakih 15 minuta.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro i Smart Air Purifier 4 bit će dostupni putem Xiaomijevih službenih prodajnih kanala po preporučenim maloprodajnim cijenama od 1.999, odnosno 1.699 kn.

Mi Robot Vacuum-Mop 2

Xiaomi je danas predstavio i novu obitelj fantastičnih robota usisivača i perača poda Mi Robot Vacuum-Mop 2, koja se sastoji od modela Mop 2 Ultra, Mop 2 Pro, Mop 2 te Mop 2 Lite.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra ima automatsku stanicu za samopražnjenje. Bazna stanica od 4L dostatna je za 10 čišćenja. Stanica ima dvostruke ventilacijske otvore i kanale te podržava usisnu snagu do 16.500 Pa, čime se osigurava da nema blokada tijekom procesa automatskog pražnjenja. Visoko učinkovita LDS laserska navigacija omogućuje uređaju da precizno otkrije i mapira raspored prostorije. Dodatno, ToF („time of flight") otkrivanje prepreka inteligentno smanjuje mogućnost zaglavljivanja ili udarca, sprječava padove niz stepenice te izbjegava oštećenje namještaja na putu. Uređaj s jednim punjenjem može očistiti do 240 m², zahvaljujući velikoj bateriji od 5200 mAh. Uz snažno usisavanje do 4000 Pa te tri razine mokrog brisanja poda, ovaj kompaktni uređaj pruža vrhunske rezultate i kod ribanja tvrdokornih mrlja.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro isporučuje snažno usisavanje do 3.000 Pa i visokofrekventno brisanje ultrazvučnim vibracijama s do 10.000 okr/min, sve u jednom kompaktnom, hands-free uređaju. Napredna LDS SLAM navigacija omogućuje brzo i vrlo precizno mapiranje okoliša tijekom procesa čišćenja, čak i kada uređaj radi u uvjetima slabog svjetla i tame. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro može izvršavati programirane i prilagođene rute čišćenja, koje se lako kontrolira putem aplikacije Xiaomi Home. Uz velik kapacitet baterije od 5200 mAh, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro ima autonomiju baterije do 170 minuta. Prijateljski dizajniran za veći dom, uređaj također može pohraniti više tlocrta.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 je funkcionalni uređaj koji služi kao savršena pomoć pri čišćenju i odličan dodatak svakom stanu. Mi Robot Vacuum-Mop 2 ima snažno usisavanje do 2700 Pa i nadograđeno brisanje pod tlakom. Visoko učinkovita vizualna SLAM navigacija omogućuje uređaju da mapira rutu dok čisti. Baterija od 3200 mAh napaja uređaj za do 110 minuta, a nadograđene pametne interaktivne značajke omogućuju kontrolu postavki i ruta čišćenja putem aplikacije Xiaomi Home.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite je jednostavan izbor za korisnike koji traže svoj prvi usisivač robot. Radi se o praktičnom 2-u-1 usisivaču i brisaču poda s četiri brzine usisavanja do 2200 Pa i tri načina brisanja. Ovaj uređaj ima ugrađeni žiroskop i navigacijski sustav potpomognut vidom, kao i kantu za prašinu od 450 ml i spremnik za vodu od 270 ml, kompaktno dizajniran u kućištu tankom svega 81 mm. Mi Robot Vacuum-Mop Lite automatski se puni i nastavlja s čišćenjem bez pomoći.

Cijene uređaja na hrvatskom tržištu iznose 3.499 kn za Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra (1.599 kn stanica za samopražnjenje), 3.049 kn za Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, 2.299 kn za Mi Robot Vacuum-Mop 2 te 1.599 kn za Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite.

Redmi Watch 2 Lite: Vrati se u formu!

Na današnjem događanju predstavljen je i pametni sat Redmi Watch 2 Lite. Ovaj pametni sat ima 1,55-inčni TFT zaslon osjetljiv na dodir rezolucije 360x320 piksela te je dimenzija 41,2 x 35,3 x 10,7 mm i mase 35 grama. Sat dolazi s više od 100 fitness modova te 24-satnim praćenjem otkucaja srca, vodootporan je do 5 ATM (50 m) te upariv putem Bluetooth 5.2 veze. Opremljen je Li-Ion baterijom od 262 mAh s trajanjem baterije do 10 dana te senzorima akcelerometra, broja otkucaja srca, žiroskopa, kompasa i SpO2.

Cijena Redmi Watch 2 Lite na hrvatskom tržištu iznosit će 499 kn.

Redmi Buds 3 Lite: Osjeti ritam

Bežične slušalice Redmi Buds 3 Lite nastavak su odličnih performansi po fer cijeni iz obitelji Buds 3. Ergonomski dizajn slušalica Redmi Buds 3 Lite donosi nevjerojatnu udobnost i nošenje slušalica čini potpuno sigurnim čak i tijekom vježbanja i fizičke aktivnosti, a dinamičku jedinicu stručno je ugodio Xiaomi Sound Lab, osiguravajući dosljednu kvalitetu zvuka i oživljavajući svaku notu. Zahvaljujući Bluetooth sučelju verzije 5.2, postignuto je značajno poboljšane mogućnosti zaštite od smetnji i još stabilnija veza za besprijekoran zvuk tijekom poziva. Uz priključak za punjenje Type-C, jedno punjenje dovoljno je za do 5 sati korištenja, a izvanredna izvedba omogućuje potpunu bezbrižnost - vježbajte, slušajte glazbu, gledajte filmove i uživajte u dugim telefonskim pozivima s učinkovitom tehnologijom protiv smetnji. Redmi Buds 3 Lite koristi algoritam za smanjenje buke za prepoznavanje i izdvajanje ljudskih glasova i smanjenje pozadinske buke, čime je zajamčena jasnoća poziva.

Cijena Redmi Earbuds 3 Lite na hrvatskom tržištu iznosit će 179 kn.