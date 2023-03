Huawei Watch GT 3 pametni satovi na akciji!

Vodeće tehnologije u industriji i iskustvo u drugim područjima, kao što su telekomunikacije i pametni telefoni, omogućili su Huaweiju da stvori vrhunske pametne satove, koji su brzo postali jedan od Huaweijevih najprodavanijih proizvoda. Watch GT 3 serija pametnih satova stigla je na lokalno tržište prije nešto više od godinu dana, ali i dan danas sve svoje korisnike oduševljava klasično elegantnim dizajnom, dugim trajanjem baterije do 2 tjedna te svestranim značajkama za praćenja zdravlja i fitnessa. Sat dolazi u dvije izvedbe, od 46mm i 42mm, a trenutno je dostupan u posebnoj cjenovnoj ponudi kod Huawei maloprodajnih partnera.

Kupci koji ovaj pametni nosivi uređaj kupe u periodu do 10. travnja ili do isteka zaliha, ostvaruju impresivan popust. Modeli od 46 mm čija je prijašnja cijena bila 259 eura kao i modeli od 42 mm s prijašnjom cijenom od 219 eura sniženi su na 175 eura. Osim za satove, posebna ponuda vrijedi i za Mate 50 Pro, flagship koji obilježava novu eru mobilne fotografije pa će svi njegovi kupci do 10. travnja ili do isteka zaliha, umjesto preporučene maloprodajne cijene od 1379 eura, uređaj platiti 999 eura.

Elegantan i moderan dizajn

Huawei Watch GT 3 pametni sat dolazi u dvije verzije, od 46mm i 42 mm. Uređaj je lagan (42,6 grama odnosno 35 grama) i udoban je za nošenje zahvaljujući posebnom dizajnu zakrivljenog stakla koje odlično prijanja na zapešću. Sat je izgrađen od laganog i čvrstog nehrđajućeg čelika, a ultra-čisto zakrivljeno 3D staklo pruža dodatni vizualni ugođaj.

Motivacija za zdravlje

Huawei Watch GT 3 pametni sat opremljen je TruSeenTM tehnologijom praćenja otkucaja srca 5. generacije. Pomoću nje korisnik u svakom trenutku može provjeriti svoj puls, razinu zasićenosti kisika u krvi, razinu stresa te čak i temperaturu kože.

Sat je opremljen značajkama koje korisniku omogućuju zdraviji život i stvaranje zdravih životnih navika. Putem Huawei Health aplikacije sat korisnika podsjeća, na primjer, da popije vodu, uzima lijekove ili ide spavati na vrijeme.

Osobni trener

Huawei Watch GT 3 idealan je izbor i za aktivne korisnike i zaljubljenike u sport zato jer nudi više od 100 različitih načina vježbanja. Planovi treninga potpuno su prilagođeni navikama vježbanja i trenutnoj kondiciji korisnika, a glasovni podsjetnik sata korisniku pruža informacije o napretku i njegovoj fizičkoj spremi. Za ljubitelje treninga na otvorenom omogućeno je napredno GPS praćenje pomoću dvofrekventnog GPS sustava.

Preporučena akcijska maloprodajna cijena Huawei Watch GT 3 pametnog sata je 175 eura i dostupna je u periodu do 10. travnja 2023. ili do isteka zaliha.

Dodatne pogodnosti i komplementarne uređaje provjerite kod svih Huawei maloprodajnih partnera.