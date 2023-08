Huawei Ultimate Watch i let iznad Everesta

Kineski paraglajder Li Shengtao, poznat i kao Mu Zi, poletio je s južnog stupca Mount Everesta na visini od 8.000 metara koristeći jedrilicu bez motora namijenjenu za jednog putnika. Nakon više od 20 minuta leta, sigurno je sletio u predviđeno područje u blizini baznog kampa koji se nalazi na visini od 5.400 metara. Ovime je postavio novi rekord polijetanja kineskih paraglajdera i postao prvi Azijat koji je uspješno izveo samostalni let paraglajderom na ovoj visini. Ove godine obilježava se 70. godišnjica od prvog zabilježenog ljudskog uspona na Mount Everest, ali i proslavlja se prvi let paraglajderom s južnog stupca Mount Everesta koji je odobrila nepalska vlada upravo 2023. Mu Zi je drugi paraglajder u povijesti koji je dobio dopuštenje za izvođenje ovog podviga. Nakon što je prošao niz regulatornih revizija i certificiranja tehničke kvalifikacije, Mu Zi je konačno dobio dozvolu za let potrebnu da poleti s visine od 8.000 metara i to samo tjedan dana prije zakazanog izazova.

MU ZI NAKON IZVRŠENOG IZAZOVA I SLIJETANJA U BAZNI KAMP

Kao profesionalni pametni sat za razne outdoor avanture, HUAWEI Watch Ultimate posvjedočio je Mu Zijevom rekordnom paraglajderskom podvigu. Tijekom jednomjesečnog razdoblja aklimatizacije, zajedno s planinarskom obukom prije izazova, Watch Ultimate pomogao je Mu Ziju u praćenju njegovih fizioloških pokazatelja 24 sata dnevno. Tijekom uspona, ovaj pametni sat također mu je pružio ogromnu podršku svojim izvanrednim performansama i ekspedicijski načinom rada.

FOTOGRAFIJA MOUNT EVERESTA KOJU JE SNIMIO MU ZIJEV TIM

Za outdoor entuzijaste, pokušaj bilo kakvih izazova kao što je penjanje na najviši vrh svijeta, zahtijeva temeljitu pripremu i stalnu svijest o njihovim fiziološkim uvjetima i okolnom okruženju. Način rada ekspedicija pruža precizne mogućnosti pozicioniranja s dvopojasnim GPS-om i moćnim sportskim načinom rada na otvorenom. Ne samo da prikazuje vrijeme, snagu baterije, datum, vrijeme istraživanja, broj otkucaja srca, udaljenost putne točke i udaljenost vježbanja, već i daje informacije o vanjskom okruženju kao što su nadmorska visina, tlak zraka, upozorenja o lošim vremenskim prilikama kako bi pomogao korisnicima da ostanu informirani o svom zdravlju, napretku rute te promjenama u okolišu. Prilikom planinarenja ili trekkinga u izoliranoj divljini, gubitak smjera može usporiti avanturu i izložiti korisnika nepoznatim rizicima koje donosi nemogućnost povratka na sigurnu lokaciju.

Watch Ultimate podržava označavanje puta i kada je aktiviran ekspedicijski način rada, pametni sat automatski označava segmente rute univerzalnim identifikatorima za automatsko označavanje, kao što su „start", „kamp", „opasnost" i „vrh". Za povratno putovanje korisnici mogu jednostavno slijediti rutu natrag, čak i u offline načinu rada. Ovaj pametni sat podržava razne alate za rad na otvorenom, kao što su priručnici o outdoor vještinama ili svjetiljka kako bi se osigurala što sigurnija avantura.

Watch Ultimate ne samo da koristi izdržljive materijale, već prolazi i 18 testova izdržljivosti visokog intenziteta kako bi se osiguralo da može izdržati jaku hladnoću pri velikim visinama ili veliku vrućinu u pustinji. S mogućnostima preciznog dvopojasnog GPS-a s pet zvjezdica i značajkama mjerenja kisika u krvi na velikoj nadmorskoj visini, istraživači mogu uživati u vrhunskim performansama Watch Ultimate pametnog sata zajedno s dugotrajnom baterijom. Majstorska izrada, luksuzan dizajn i vrhunski materijali osiguravaju da Watch Ultimate kontinuirano podiže industrijske norme, postižući inovativne razvojne skokove u smislu funkcionalnosti i tehnologije.

Neistraženi teritorij i neistražena mjesta označavaju osobna otkrića koja svaki entuzijast na otvorenom čini dok pokušava upoznati. Pametni sat namijenjen za neistražene teritorije, postaje idealan tehnološki suputnik koji vas pokriva i nadopunjava u svim situacijama stvarnog života, bilo da se radi o poslu, avanturi ili odmoru.