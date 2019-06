Huawei Mate 20 X dobiva EMUI 9.1

Svi vlasnici još uvijek aktualnog Huawei Mate 20 X modela mogu biti zadovoljni. Krenuo je proces nadogradnje EMUI 9.1 softverskog sučelja koji između ostalog donosi Android Pie točnije brojčane oznake 9.1.300.

Sama nadogradnja teži nemalih 4GB stoga se preporučuje korištenje Wifi povezivanja na Internet. Ako tako mnogo teži što ona i donosi? Recimo da EMUI 9.1 pruža kvalitetnije korištenje kamere (fotografiranje i snimanje video-zapisa) u uvjetima slabijeg, preciznije noćnog osvjetljenja no što je to do sada bio slučaj.

GPU Turbo 3.0 također je pronašao svoje mjesto u EMUI 9.1 softverskoj nadogradnji. Firmware EMUI-a na Mate 20 X postavlja tj zamjenjuje postojeći datotečni sustav s onim EROFS što uvelike pridonosi sigurnosti te pruža dodatnu brzinu u radu samog telefona.

Za sada je poznato kako su vlasnici Mate 20 X modela u Dubaiju javili kako preuzimaju aktualni EMUI 9.1 a nadamo se kako će on uskoro pronaći put i na globalnoj razini.

Isto tako sigurni smo kako vlasnici Huawei Mate 20 modela pametnog telefona neće dugo čekati na dostupnost softverske nadogradnje EMUI 9.1 temeljenog i dalje na Android 9.1 Pie mobilnom operativnom sustavu.