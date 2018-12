Hrvatski Telekom postavio prvu brzu e-punionicu na benzinskoj postaji ROX u Hrvatskoj

U razvoju hrvatskog poduzetništva, gradova kao i same države veliku važnost imaju i fondovi Europske unije. Sredstva iz EU fondova omogućuju sudjelovanje u raznim europskim projektima za implementaciju brojnih inovativnih rješenja, koja pridonose većoj kvaliteti života, razvoju društva te većoj konkurentnosti države u cjelini.

U mnogim od tih projekata sudjeluje i Hrvatski Telekom, i to upravo kao partner koji hrvatskim gradovima i poduzetnicima kontinuirano pomaže u uspješnom povlačenju sredstava iz Europske unije, nudeći im pritom konkretnu stručnu pomoć, od predlaganja relevantnih projekata do izrade same dokumentacije.

Jedan od najboljih primjera ove sinergije između Hrvatskog Telekoma s jedne, te države, gradova i poduzetnika s druge strane, je i projekt pod nazivom „Sveobuhvatna mreža koridora s brzim punjenjem u jugoistočnoj Europi".

Ovaj je projekt sufinanciran u okviru EU programa Connecting Europe Facility (CEF ili Instrument za povezivanje Europe), a omogućit će razvoj zelenih koridora e-mobilnosti na području središnje i jugoistočne Europe, što je dio širega globalnog projekta za povezivanje država s područja jugoistočne Europe. Svrha projekta je osigurati vrhunsku uslugu punjenja kako za domaće korisnike električnih vozila, tako i za sve veći broj turista koji na odmor u Hrvatsku dolaze električnim vozilima. Osim samog postavljanja, vlasnicima lokacija koji se odluče otvoriti e-punionicu Hrvatski Telekom pomaže i u dobivanju sredstava iz EU fondova.

Projektom se planira otvoriti čak 69 brzih i 4 ultra brze e-punionice na ukupno 31 lokaciji na koridorima kroz Hrvatsku i Rumunjsku. Projekt će trajati do kraja 2020. godine, a ukupna mu je vrijednost 4,3 milijuna eura.

Upravo u sklopu ovoga projekta Hrvatski Telekom postavio je i brzu punionicu za električna vozila na nedavno otvorenoj revitaliziranoj benzinskoj postaji ROX. Radi se o osmoj brzoj e-punionici koju je Hrvatski Telekom postavio u Hrvatskoj, no važno je naglasiti da se ujedno radi i o prvoj brzoj e-punionici u Hrvatskoj koja omogućuje punjenje svih vrsta električnih vozila, a koja je postavljena na jednoj klasičnoj benzinskoj postaji. Punjenje traje tek oko 20 minuta, a iskustvo korištenja je u potpunosti digitalizirano. Usluga punjenja dostupna je od 0 do 24 sata i do daljnjega je potpuno besplatna za sve korisnike električnih automobila, a dostupna je i korisnička podrška putem pozivnog centra Hrvatskog Telekoma.

„Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti prvu brzu interoperabilnu e-punionicu za električna vozila na ROX benzinskoj postaji u Zagrebu. Kao tvrtka koja više od 25 godina uspješno posluje u distribuciji naftnih derivata u Hrvatskoj i ostatku regije, želimo pružiti primjer i podići svijest o isporuci čišćih pogonskih energenata i usluga. Jako nam je drago što je Hrvatski Telekom u nama prepoznao idealnog partnera za realizaciju ovoga važnog projekta. Nadamo se da će revitalizirana ROX benzinska postaja s brzom e-punionicom pružiti primjer i drugim lancima benzinskih postaja te podići svijest o važnosti povećanja električne energije u prometu, kao ekološki najprihvatljivijeg rješenja", izjavio je predsjednik Uprave ROX d.o.o., Ivo Krištić.

S ovom najnovijom e-punionicom, Hrvatski Telekom dosad je, u suradnji s partnerima, postavio više od 120 javno dostupnih e-punionica u više od 75 gradova širom Hrvatske, što čini više od 50 posto javno dostupnih e-punionica u Hrvatskoj. Zahvaljujući tome, mreža Puni.hr danas je najveća regionalna mreža punionica za električna vozila.

Budući da je trend kupnje električnih vozila u stalnome porastu, usluga punjenja električnih vozila omogućuje investitorima, koji se odluče njome proširiti svoju ponudu, da budu konkurentniji. Osim toga, dostupnost jedne ovako tehnološki napredne usluge dodatni je poticaj dolasku sve većeg broja turista iz Europske unije, osobito onih bolje platežne moći, što pridonosi razvoju turizma.

Projekt izgradnje mreže e-punionica značajno pomaže očuvanju okoliša jer potiče sve veći broj vozača na korištenje električnih vozila, čime se neposredno smanjuje emisija štetnih plinova. Sve je to korak naprijed prema izgradnji održivog okoliša, okoliša koji građanima osigurava čišći zrak, a samim time zdraviji i kvalitetniji život.

Osvrćući se na sam projekt Jerko Dumanić, direktor Sektora za marketing poslovnih korisnika Hrvatskog Telekoma, istaknuo je: „Iznimno nam je zadovoljstvo što imamo priliku svojim inovativnim rješenjima sudjelovati u ovako značajnim projektima te biti katalizator pozitivnih promjena, ne samo na razini gospodarstva, nego i društva u cjelini. Također nam je drago što je tvrtka ROX prva u Hrvatskoj prepoznala nove trendove te se uključila u ovaj projekt koji je financiran sredstvima iz EU fondova, a koji pridonosi konkurentnosti Hrvatske".

Uz postojećih 120 javno dostupnih punionica u preko 75 gradova, postavljanjem prve interoperabilne brze punionice za električna vozila na benzinskoj postaji ROX te osiguravanjem sredstava za realizaciju projekta kroz EU fondove, Hrvatski Telekom potvrdio je svoju poziciju lidera na području e-mobilnosti na domaćem tržištu te najvažnijeg partnera poduzetnicima u primjeni pametnih rješenja financiranih sredstvima iz EU fondova. Projekt pridonosi ispunjenju ciljeva Strategije Europa 2020., a osim tradicionalnih radnih mjesta potrebnih za razvoj i održavanje mreže punionica, projektom se potiče zapošljavanje u segmentu razvoja IT sustava i digitalnih usluga.

Nove brze e-punionice Hrvatskog Telekoma bit će uskoro postavljene na lokacijama u Karlovcu, Delnicama, Rijeci, Zagrebu i Varaždinu.