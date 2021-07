Hrvatska je spremna za špicu sezone

Direktor Hrvatske turističke zajednice poručuje da je Hrvatska spremna za špicu turističke sezone te očekuje 60 posto prometa iz rekorden 2019. godine.

"Hrvatska se kvalitetno pripremila za samu špicu turističke sezone kada, ako epidemiološke prilike budu povoljne, očekujemo najveći priljev gostiju u našoj zemlji. U tijeku je velika pozivna kampanja „Trust me, I've been there" na 12 emitivnih tržišta, bit će aktivna do kraja srpnja, a cilj joj je pozivanje gostiju da svoj odmor provedu u Hrvatskoj, kao i daljnje pozicioniranje naše zemlje kao atraktivne, sigurne i dobro pripremljene destinacije. Od kampanje puno očekujemo i u ovom trenutku ona itekako daje rezultate. Što se tiče tzv. covid putovnica, odnosno digitalnih certifikata, i tu smo kao država pokazali maksimalnu fleksibilnost, brzu reakciju te smo među prvim zemljama u EU-u koje su implementirale sustav koji funkcionira", rekao je Staničić za Slobodnu Dalmaciju.

U prvih šest mjeseci ove godine, kazao je, u Hrvatskoj je ostvareno oko 2,6 milijuna dolazaka i 11,7 milijuna noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje lani rast od oko 55 posto.

"U ovom trenutku smo zadovoljni postignutim. Poslužit ću se nogometnim rječnikom, prvo poluvrijeme smo odigrali jako dobro te apeliram na sve da se pridržavamo propisanih epidemioloških mjera, budemo odgovorni i savjesni, kako ne bismo ugrozili najvažnije turističke mjesece koji su pred nama. Najvažniji dio turističke sezone je pred nama i zato su iznimno važni oprez i odgovornost, a apeliram i na što veću procijepljenost stanovništva", rekao je Stanišić.

"Generalno gledano, cijene turističkog smještaja su, nakon korekcija zbog pandemijske krize u prošloj godini, opet vraćene na više razine, sukladno ponudi i potražnji na turističkom tržištu u ovoj godini. Naravno, sukladno svim okolnostima, u ovoj godini ne očekujemo istu razinu fizičkog volumena turističkog prometa kao u 2019. godini, već očekujemo realizaciju oko 60 posto prometa iz rekordne 2019. godine, što će biti vrlo dobar rezultat", rekao je Staničić