Hrvati žele zdrav stil života

Zdrav način života sve je važniji u ovo vrijeme kad više niti ne znamo što jedemo, a niti što i koliko trebamo vježbati. No, pitajte onda one koji to znaju... većina nas kupuje online, pa da vidimo što se traži.

Udio online prodaje u kategoriji sporta već nekoliko godina iznadprosječno raste. Potrošači su očito sve više svjesni važnosti zdravog načina života koji uključuje redovitu tjelesnu aktivnost i zdravu prehranu. Aktualni podaci pokazuju da postoji sve veća potražnja za proizvodima iz kategorija sportske opreme i dodataka prehrani, izvijestili su iz Heureka grupe u čijem je vlasništvu i najveća platforma za usporednu kupnju u Hrvatskoj - Jeftinije.hr.

Tijekom 2020. godine, došlo je do značajnog porasta potražnje za utezima, trampolinima, rolama i stazama za trčanje.

Porasla je i prodaja bicikla, čiji je izbor, s obzirom na tadašnju nestašicu u lancima opskrbe, bio prilično ograničen. „Potrošači nisu kupovali bicikle koje se željeli, već one koji su u tom trenutku bili dostupni", naglasio je David Čreslovnik, izvršni direktor platforme Jeftinije.hr.

„Povećan je broj kupnju električnih bicikala koji su postali iznimno popularni među skupinom novopečenih biciklista. Za one kojima je duža vožnja biciklom predstavljala fizički izazov, električni bicikli bili su izbor koji im je omogućio upravo onoliko rekreacije koliko su željeli", dodao je Čreslovnik.

Kakva je situacija bila prošle godine?

Izazovi s kojima smo se susreli prošle godine, donijeli su dobru mjeru neizvjesnosti i prijetnju nadolazeće energetske krize, što je uzrokovalo značajan pad prodaje i povećanje udjela odgođenih kupnji. Kupnja sportske opreme zaustavila se u većini kategorija, dok su kategorije električnih bicikli i romobila nastavile rasti. Na temelju podataka s Jeftinije.hr i ostatka Heureka grupe, ove je godine u Hrvatskoj i na ostalim CEE tržištima, opet moguće vidjeti skok potražnje unutar pojedinih kategorija vezanih uz tjelesnu aktivnost i vježbanje.

Zanimanje najveće u kategorijama sportske prehrane

Analiza podataka iz veljače ove godine pokazala je veliko povećanje potražnje za proteinima na svim tržištima Heureka Grupe, s apsolutno najvećim povećanjem u Hrvatskoj gdje je potražnja porasla za ogromnih 217 %.

Hrvatska Slovenija Srbija Češka Slovačka Mađarska Rumunjska Bugarska Proteini 217 % 41 % 86 % 44 % 78 % 85 % 53 % 89 %

Podaci Jeftinije.hr pokazali su i rast potražnje za sportskom borilačkom opremom i to za 86 % u usporedbi s prošlom godinom, a nastavio se i rast potražnje u kategorijama sprava za vježbanje, prvenstveno stepera za kojima je potražnja porasla za 84 % te spravama za veslanje za kojima je u usporedbi s prošlom godinom potražnja porasla za 60 %.

Postoji mnogo mitova povezanih s dodacima prehrani. Međutim, neizostavna je činjenica da su postali dio svakodnevne prehrane i onih koji se tek amaterski bave sportskim aktivnostima. Kao i kod drugih proizvoda, dobro je biti na oprezu u slučaju iznimno niskih cijena. „Ako samo tražite odgovarajući proizvod, uvijek je dobra ideja provjeriti ponude i cijene na Jeftinije.hr. Najpopularniji proizvodi na našoj platformi predstavljaju odabire stvarnih potrošača i nisu preporuka web trgovina. Isto tako, web trgovine koje nose oznaku povjerenja Certified Shop nude veću sigurnost od onih koji nisu uključeni u program", zaključio je David Čreslovnik.