Hrvati ponovno izabrali omiljene restorane

Korisnici Wolta, vodeće dostavne platforme u Hrvatskoj, tradicionalno su treću godinu zaredom odabrali omiljene restorane, a u najvećim hrvatskim gradovima došlo je do velikih promjena na vrhu, s time da su faktor uspjeha postali burgeri i sendviči.

Good Food, jedan od najpopularnijih restorana na domaćoj sceni, lani je odnio prvo mjesto u Zagrebu, Splitu i Rijeci, te se i ove godine zadržao u vrhu u tri najveća hrvatska grada, posebice u Dalmaciji gdje i dalje drže zlato. Ipak, u hrvatskoj metropoli i na Kvarneru, uz Good Food, korisnici Wolta odabrali su i neke nove restorane koji su se probili među top 3 najboljih, donoseći svježinu i dodatnu raznolikost na vrh domaće gastro scene.

U Zagrebu je u 2025. najbolje ocijenjen restoran .99 specijaliziran za sendviče i smash burgere. Radi se o debitantu koji se Wolt platformi priključio prošle godine i odmah osvojio nepca Zagrepčana svojim jelima koja su puno više od običnih sendviča jer u njih dodaju sastojke kao što su rib eye odrezak ili premium brioche peciva.

"Ova nagrada za nas predstavlja veliku potvrdu da i mali restoran, unatoč snažnoj konkurenciji, može uspjeti zahvaljujući dobrom timu ljudi, kvaliteti, upornosti i ljubavi prema poslu. Iako poslujemo tek dvije i pol godine, ovo je naša prva nagrada, a kroz suradnju s Woltom trudimo se korisnicima osigurati brzo, pouzdano i dosljedno iskustvo dostave, dok pažljivo biramo vrhunske sastojke za svako jelo", istaknuo je Dominik Paška vlasnik .99.

Popularnost .99 je u skladu s novim podacima o narudžbama koji pokazuju da su Hrvati lani putem Wolta najviše naručivali burgere i to u kombinaciji s pomfritom - štoviše, svaki treći obrok stigao je upravo u toj kombinaciji.

Drugo mjesto u glavnom gradu Hrvatske zauzeo je Batak koji se već nekoliko godina nalazi u samom vrhu Wolt Awardsa, dok je treće mjesto pripalo Good Foodu. Omiljeni lanac zdrave i ukusne hrane je u Splitu ponovno osvojio zlato prema ocjenama korisnika, što samo potvrđuje da Splićani i dalje prvenstvo daju zdravim opcijama.

"Naša dosljednost u osvajanje Wolt Awards nas ispunjava ponosom i svjedoči o našem trudu u food industriji. Nismo tu samo za kratke staze, već se kontinuirano trudimo zadovoljiti i najzahtjevnija nepca, uz naglasak na visokoj kvaliteti. Želimo se predstaviti kao "brza, ali kvalitetna zdrava hrana". Razumijemo ubrzan način života današnjeg vremena te želimo omogućiti našim gostima da uživaju u brzom, a istovremeno zdravom obroku. Najponosniji smo na naše bowlsove i salate, koji savršeno odgovaraju takvom načinu prehrane. Ovim putem zahvaljujemo našem partneru Woltu, kao i svim našim vjernim potrošačima. Trudit ćemo se biti još bolji, slasniji i još više GOOD", istaknuli su iz Good Fooda.

Po prvi puta se u Splitu u top tri restorana našao i jedan azijski restoran - Chinese Food, dok je svoje mjesto među najboljima ponovno zadržao Submarine Burger.

Riječani su pak prošle godine bili oduševljeni orijentalnom kuhinjom, jer su se među najbolje ocijenjenim restoranima našla čak dva s takvom ponudom i to od istog brenda. Zlato je odnio dobro znani Taiyo Sushi, dok je broncu primio Dim Sun House by Taiyo, njihov novi restoran specijaliziran za bunse i druge specijalitete iz japanske kuhinje. Drugo mjesto pripalo je Good Food restoranu.

"Ponosni smo na ovo priznanje i zahvalni Woltu, našem timu i gostima koji su nas podržali. Ovo nam je dodatna motivacija da budemo još bolji", istaknuo je Massio Liao, vlasnik Taiyoa.

Dvostruko postolje osvojio je i brend Tvornica u Osijeku. Njihov Tvornica - Food & Lounge osvojio je prvo mjesto na samom istoku Hrvatske, dok je odmah iza njega po popularnosti njihova "slatka" verzija, odnosno Slatka tvornica s bogatom ponudom palačinki. A da nisu u vrhu samo burgeri pobrinula se osječka X Pizza koja je zauzela treće mjesto.

"Ovo priznanje nam je potvrda da se trud, kvaliteta i dosljednost uvijek isplate. Hvala svim našim gostima na povjerenju, kao i Wolt timu na odličnoj suradnji. Posebna zahvala ide našem timu bez kojeg ovo ne bi bilo moguće", istaknnuo je Ivan Kordić, vlasnik Tvornice.

Wolt već tradicionalno proglašava najbolje ocijenjene restorane u Hrvatskoj prema iskustvima korisnika. Kao i prethodne tri godine, korisnici Wolt platforme u više od 35 hrvatskih gradova imali su priliku odabrati omiljene restorane u 2025. godini te im dodijeliti zlatne, srebrne i brončane medalje. U izboru su se pritom našli svi restorani koji su dostupni u Wolt aplikaciji duže od šest mjeseci. Ocjene su potvrdile kako raznovrsna ponuda na Woltu uključuje najbolje s domaće gastro scene, što korisnici prepoznaju i zbog čega biraju Wolt kao svoju prvu opciju, kao i zbog toga što dostava dolazi u roku od 30 minuta.

WOLT AWARDS 2025., Popis nagrađenih restorana po gradovima:

Zagreb: 1. .99, 2. Batak, 3. GOOD FOOD

Split: 1. GOOD FOOD, 2. Chinese Food, 3. Submarine Burger

Rijeka: 1. Taiyo Sushi, 2. GOOD FOOD, 3. Dim Sun House by Taiyo

Osijek: 1. Tvornica - Food & Lounge, 2. Slatka tvornica, 3. X Pizza

Zadar: 1. Papica, 2. Restoran & Pizzeria Dodo's, 3. ANTIQUUS Sushi & More

Velika Gorica: 1. Ronin Fusion, 2. 268 Burgers & Pizza, 3. McDonald's

Pula: 1. Batak, 2. Pizzeria In Forno, 3. Fast Food Big&Tasty

Zaprešić: 1. Batak, 2. Fajn grill & more, 3. Bistro Route 66

Samobor: 1. Street food Samobor, 2. LuDo Food Trailer, 3. Buffet Ara

Varaždin: 1. Ftruc Pizza & Grill, 2. Notto food, 3. Golden Chef Lounge Bar

Slavonski Brod: 1. Bamboo garden, 2. Restaurant & Pizzeria Papo's, 3. Palačinkarnica Crêps

Koprivnica: 1. Fast Food Bon Appetit, 2. McDonald's, 3. Bijela kuća

Bjelovar: 1. Fast MAVI Food, 2. Garfild, 3. Pizzeria Arni

Karlovac: 1. McDonald's, 2. Kintsugi, 3. Bistro GP

Vinkovci: 1. Fast Food Antonio, 2. Restoran Vatikan, 3. Bistro Carpe Diem

Trogir: 1. Fast Food Obelix, 2. Villa White, 3. Amfora Sushi Bar

Šibenik: 1. Šizz Smash Burger, 2. Batak, 3. Grill House by Miletić

Dubrovnik: 1. Mezzanave, 2. Public Pub Dubrovnik, 3. Taverna Loggia

Opatija: 1. Boćarija Grill, 2. Romero Bread & Burger bar, 3. Restaurant Ružmarin

Kaštela: 1. OBROQ, 2. Nautilus, 3. Fast food Medeni - Kaštela

Čakovec: 1. Batak, 2. Stari grad, 3. Mamas & Tapas

Vukovar: 1. Queen M, 2. Escape, 3. Burger House

Požega: 1. Funky Food, 2. Grill King, 3. Pizzeria Mama Mia

Rovinj: 1. Restoran Dario, 2. Gostionica La Vela, 3. McDonald's

Solin: 1. B-cool Food & bar, 2. Street Food 21210, 3. Fast food "A JE TO"

Sisak: 1. Batak, 2. City Garden, 3. McDonald's

Virovitica: 1. Fish to go and sushi bar, 2. INfinity bistro & caffe bar, 3. Chocolate Cafe

Marinići / Viškovo: 1. Fast Food Matej, 2. Bistro Mario, 3. Fast food Paki's

Sesvete: 1. Batak, 2. Smile catering, 3. Pizzeria Stari Zagreb

Podstrana: 1. Cvrčak fast food, 2. Lungomare Beach Bar, 3. Bastards Kitchen

Crikvenica: 1. Restoran Noon, 2. Burger Bar 55, 3. Pizzeria Daf

Poreč: 1. El Toro Foods, 2. Leggiero, 3. Bistro Uno Due Tre