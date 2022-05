Hrpa koncerata u Medici ovoga tjedna

Attackapulco II: L.H.D. u šatoru CirkoBalkane, petak 27.9. u 21 h, ulaz 30 kn

#jersviratisemora2 u sklopu CirkoBalkana festivala

L.H.D. (Sisak)

Petak 27.5.2022.

Cirkuski šator CirkoBalkana u dvorištu Pogona Jedinstvo

Cijena ulaznice: 30 kn

Ulaznice možete nabaviti putem on line prodaje: https://core-event.co/events/l-h-d-80e2/

Vrata: 21:00

Početak koncerta: 21:30

Instrumentalni r'n'r trio L.H.D. samo je naizgled novi bend budući da ga čine Lada, Hrvoje i Dinko, glazbenici s preko dvadeset godina iskustva, nekima poznati kao članovi ugaslih The Bambi Molestersa. Trio sprepliće utjecaje nekoliko žanrova: garage, soul, exotica, surf, psihodelije i tvore jedinstven i svjež novi zvuk.

L.H.D. objavljuje debi album „Off the Grid" u izdanju Dirty Old Label, nezavisne izdavačke kuće Igora Banjanina i bendovske podetikete Red Drum. Album izlazi 21. svibnja, svega nekoliko dana prije zagrebačkog koncerta u sklopu festivala CirkoBalkana, a povodom izlaska novog albuma L.H.D. će se publici predstaviti sa potpuno svježim stvarima.

Album je nastajao tijekom svima izazovnog proteklog razdoblja i tektonskih pomaka, a nove pjesme čine podlogu za mogući početak konstrukcijske obnove na svim razinama. U vrtlogu suvremene zaglušujuće verbalne buke, LHD slušateljima nude oslobađajuću i iskrenu instrumentalnu podlogu za neka osobna, stvarna ili virtualna putovanja.

Ne propustite ovaj koncert koji će se održati u cirkuskom šatoru postavljenom u dvorištu Pogona Jedinstvo i ujedno otvoriti glazbeni dio programa desetog po redu festival suvremenog cirkusa CirkoBalkana.

PISTOLERO w/ LLAMALEAF (UK), petak 27.5., 22:00 -07:00, ulaz 22:00 <> 30 kn < 23:00 > 45kn < 00:00 > 60kn

PISTOLERO label night w/ LLAMALEAF (UK), STIKK, ZMAYO, HAKTAL, VJ LITEMOTIF & WILD BRONCO

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AKC ATTACK / Petak / 27.5.2022. / 22-07

22:00 <> 30 kn < 23:00 > 45kn < 00:00 > 60kn

File under -> Psytechno / Dark Prog / Breakbeat

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LLAMALEAF (United Kingdom) / [Wobbly / TechYES / Pistolero / Betrieb]

LLAMALEAF je engleski producentski dvojac iz Brightona kojeg čine Tom Goring i Ashley Cluer, a plesne podije razvaljuju već više od 15 godina spajajući teške, duboke i minimalne bas linije sa masnim psihodeličnim techno zvukom i underground vibracijama. Vrlo su produktivni te redovno objavljuju EP-ove i remikseve na etiketama kao što je njihov matični Wobbly Records, berlinski Betrieb ili neizostavni Pistolero, dok su dugosvirajući album "Tales Of Your Enslavement" objavili na odličnom TechYES Recordingsu. Isto tako, obojica su članovi Wobbly Squadron-a, benda koji kombinira psihodeličnu dubby elektroniku raznih stilova sa "živim" instrumentima.

www.soundcloud.com/llamaleaf

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

STIKK [Hartera / Radio Roža / Rijeka]

Stikk (aka Kontra aka E Moj Selasije) je riječki DJ, jedan od urednika i voditelja radio Roža-e, vječno (ne)umorni rejver i organizator. Glazbom se bavi od djetinjstva, a kao selektor bira široki spektar stilova, od stepper duba, preko breakbeata i psytechna te darkprog/psygressiva do noćnih full on tonova.

www.soundcloud.com/stikk

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ZMAYO [Pistolero Rec]

Zmayo je pokretač i selektor Pistolero Recordingsa, zagrebačke etikete za freestyle elektroniku na kojoj glazbu objavljuju producenti sa svih strana svijeta. Također je resident DJ i organizator na Pistolero eventima, a kao DJ je premazan svim mastima, te mu se setovi, ovisno o prigodi, kreću u rasponu od psihodeliičnog techna i dark progressiva do svemirskog psytrancea ili prljavog i psihodeličnog breakbeata.

www.soundcloud.com/zmayo

www.mixcloud.com/zmayo

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

HAKTAL [Pistolero Rec / Hybrid]

Haktal je uglavnom fokusiran na mračniji groove psytechna, psygressiva i darkproga ali ponekad uživa posjetiti i svijet psytrancea u kojemu miješa fullon, twilight i forest stilove. Svojom pomno probranom selekcijom koja miriše na mrak ništa ne ostavlja slučaju.

www.soundcloud.com/haktal

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VJ LITEMOTIF & WILD BRONCO

VJ LiteMotif i Wild Bronco, utemeljeno na DIY principima, slažu scenografiju, vizualno eksperimentiraju i live video interaktivnim projektima dolaze do ruba vizualne stvarnosti.

www.facebook.com/LiteMotifVideo

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Powered by: AKC Attack & Pistolero Recordings

★ AKC MEDIKA //BENEFIT PARTY ★ A FRIEND IN NEED-IS A FRIEND INDEED ★ DUB // PSY // TECHNO, subota 28.5., 20h, ulaz 50 kn

★ 28/5/22 AKC MEDIKA //BENEFIT PARTY ★

"A FRIEND IN NEED-IS A FRIEND INDEED..."

★ 3 FLORA// ATTACK + SUROGAT+MICRO ★

★ OD 20-06 // UPAD 50KN ★

------------------------------------------------------------------------------

SUROGAT

Dub floor - Escape The City Festival warm up:

★ Munchies(Pu)

★ H.G.C. (ZG)

★ Bellyfull (Zen'ca)

★ Sub Suffarah (UK)

https://www.facebook.com/escapethecityfestival

KLUB ATTACK

Psy floor:

★ Fidel

★ Stevo

★ Winpa

★ 3lowbeat

★ Shumska Dekla

MIKRO

Tehno floor:

★ Kommoda

★ SliP

★ Pao

★ DJ Extinction

------------------------------------------------------------------------------

Benefit party skupljanja pomoći za dragog prijatelja, koji je pod nesretnim okolnostima, ostao bez ruke.

Ovog puta na tri flora, u nadi da ce nas se što više skupiti i kroz ples,druženje i uživanje u glazbi, uspjet skupiti što više novaca! Svi ste dobrodošli u što većem broju,da kroz zajebanciju pomognete čovjeku, a mi ćemo se pobrinuti da zajebancija bude vrhunska!!!

Na Attackovom floru čekaju vas Psy snage, svih godina i obika ,dok u Surogatu je promo za ovogodišnji Escape The City Festival, a u Micru techno/electro freakerana! Svi zajedno, sa jednom namjerom, ujedinjeni u ovoj humanitarnoj akciji! Pomoći nikad nije bilo lakše i ugodnije! So put on your dancing shoes and dance the night away!!!!! All tribes welcomed, come in peace, or don't come at all!

Iskrcavanje iz zimske hibernacije: NAG, KORIDOR, HEIHAIZI, nedjelja 29.5., 20:00 - 01:00, ulaz 40 kn

DOOMTOWN PREDSTAVLJA: ISKRCAVANJE IZ ZIMSKE HIBERNACIJE

--------------------------------------------------------------------------

29.05.2022. // NAG // KORIDOR // HEIHAIZI

------------------------------------------------

NAG (Atlanta, USA)

Iz daleke Atlante u Zagreb nam po prvi puta dolazi mračni punk kvartet Nag u sklopu svoje prve europske turneje. Članovi benda svirali su po pregršt bendova iz Atlantske prolifične garažne scene, a samo neki od tih su Beat Beat Beat, Predator i GG King.

Nakon nekoliko singlica i pretprošlogodišnjeg albuma na Die Slaughterhaus, ovim putem Nag promovira novi album "Observer" koji je odličan presjek tog nekog bučnijeg garažnog zvuka koji su njegovali u početku, ali ovaj put taj zvuk isprepleten je utjecajima gotičarskijeg post-punka i no-wavea koji nekad ima tendencije prema melodiji, a uglavnom ga goni klaustrofobični minimalizam i bučnija strana dobrog starog punk rocka. Uglavnom, riječ je o bendu koji je teško strpati u kalup jednog žanra!

Kad bi u blender strpali naizgled nespojive pojmove poput death rock, Memphis garaža, post-punk, killed by death kompilacija, Cramps, No Trend i Gary Numan, a ostatke skrpali duct tejpom finalni produkt bi komotno mogla biti mumificirana beštija NAG. Znači, nikako propustiti!

https://drunkensailorrecords.bandcamp.com/album/observer-lp

KORIDOR (Zagreb/Požega)

Noviji bend na sceni poznatih lica iz Celetoidsa koji po mračnijem karakteru parira Nagu. Koridor će svoj šišmišarski pank i numere koje spremaju za debi album ovim putem po prvi puta predstaviti u postavi s dvije gitare.

https://koridorzg.bandcamp.com/track/pogled-u-prazno

HEIHAIZI (Zagreb)

Premijerni nastup novog benda na sceni sačinjenog od članova Eke Bube, Sukob i Nailed In. Očekujte lokalnu podršku u formi furioznog i nadrkanog hardcore punka obojanog garažno rokerskim rastrganim zvukom.

Prije i nakon koncerta glazbom smaraju Saturnov Okot i Bodež.