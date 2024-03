Hranu treba jako dobro sažvakati

Hrana se jede na vrlo jednostavna način, no zapravo je vrlo važno sažvakati svaki zalogaj hrane i do 30 puta, ako je to moguće, što je navika koja zahtijeva i pažljivo jedenje i samodisciplinu.

Zašto je temeljito žvakanje toliko važno?

Istraživanja su pokazala da dulje žvakanje hrane rasterećuje probavni sustav te pomaže u održavanju zubi i desni zdravima.

Desni se doslovno masiraju kad se tvrda hrana poput sirovog povrća ili kruha od cjelovitog brašna temeljito žvače, a to posljedično poboljšava cirkulaciju krvi.

Stručnjaci za dentalnu higijenu kažu i da intenzivno žvakanje može spriječiti nastanak karijesa jer se pritom sastruže plak i izlučuje se više sline, što opet ima zdravstvenih prednosti jer slina štiti zube od kiselina i sadrži minerale koji održavaju caklinu jakom i zdravom.

Ne treba zaboraviti ni to da se okus temeljito sažvakane hrane bolje osjeća jer žlijezde u usnoj šupljini izlučuju više sline koja podmazuje naše okusne pupoljke, čineći okuse intenzivnijima.

No naviku temeljitog žvakanja možete steći jedino ako za obroke odvojite dovoljno vremena.

Zdravstveni stručnjaci predlažu da jedete pažljivo i obratite pozornost na okus i konzistenciju hrane.

Najvažnije je gutati tek kada je tekstura hrane 'razbijena', to jest kad vam se u ustima stvori kaša.