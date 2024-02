Hrana koja je zdrava samo na prvu... a zapravo nije

Dakle, zdrava hrana je postala "must have" zadnjih godina, no često se nešto prilično nekritički tako zove... a posljedice su loše.

Određene hranjive tvari koje dobivamo iz naše hrane su ključne kako bi naše tijelo funkcioniralo optimalno. S druge strane, neka druga hrana zapravo može imati štetan učinak, posebno kada se konzumira u velikim količinama.

No, s toliko puno opcija u trgovinama, nije uvijek lagano napraviti zdrav izbor.

Guru prehrane dr. Michael Mosley upozorio je da se određena hrana možda čini zdravom, ali zapravo može učiniti više štete nego koristi. Na ambalaži mnogih namirnica piše da imaju malo masti ili pak da nemaju "nezdrave" sastojke, ali to nije uvijek točno.

"U svijetu punom proizvođača hrane, s dosjetljivim marketingom i nedostatkom znanosti iza njihovih tvrdnji, često može biti zbunjujuće za shvatiti koja je hrana zapravo zdrava kada se krećete po trgovini", napisao je dr. Mosley na svojem blogu.

Iako se reklamiraju kao zdravije alternative, dr. Mosley savjetuje da izbjegavate ove četiri namirnica: čips od povrća, posne verzije odnosno alternative s manje masti, zobene kaše iz vrećice i preljeve za salatu, prenosi Express.

Čips od povrća - čipsevi od povrća se često smatraju zdravijim alternativama od tradicionalnog čipsa od krumpira. Međutim, dr. Mosley kaže da takvi proizvodi nemaju veliku hranjivu vrijednost. Tvrdi da nisu ništa bolji od običnog čipsa jer su prženi u puno suncokretovog ulja. Umjesto toga, preporučuje grickanje sirovog povrća, orašastih plodova, sjemenki ili hrane koaj je pogodna za crijeva poput kiselog kupusa i kimchija.

Instant zobene pahuljice - kaše iz vrećice popularne su kao opcija za doručak koji se brzo priprema. Dr. Mosley upozorava da jedna zdjelica instant zobenih pahuljica može sadržavati do tri žlice šećera, budući da neki brendovi imaju čak 16 grama šećera po porciji.

Niskomasne alternative - posljednjih desetljeća alternative s niskim udjelom masti smatraju se jednostavnim rješenjem za mršavljenje. No znanstvena istraživanja su dokazala da punomasna hrana može biti dobra za nas. Proizvodima s niskim udjelom masnoće često su uklonjeni hranjivi sastojci te su puni šećera i aditiva kako bi nadomjestili izgubljeni okus. "Studija koju su proveli istraživači sa stockholmskog instituta Karolinska pratila je prehranu 20 tisuća žena u razdoblju od 20 godina", rekao je dr. Mosley. Studija je otkrila povezanost između konzumacije punomasnih mliječnih proizvoda (mlijeka i sira) i gubitka težine. "Tijekom razdoblja od deset godina, žene koje su redovito konzumirale punomasno mlijeko imale su niži indeks tjelesne mase", dodaje.

Preljev za salatu - iako su salate zdrav izbor, preljevi imaju značajnu količinu kalorija po porciji, a malo se ljudi zaista drži preporučene veličine porcije. "Također su prepuni aditiva koji im produljuju rok trajanja, zgušnjivača i drugih stvari kojima jednostavno nije mjesto na vašem jelovniku", upozorava dr. Mosley. Zdravija alternativa bila bi napraviti vlastiti preljev koristeći jednake količine maslinovog ulja i balzamičnog octa ili soka od limuna.