Philips predstavlja novi 27 inčni monitor

MMD, vodeća tehnološka tvrtka i brand licencirani partner za Philips monitore, najavljuje potpuno novi Philips 276E8VJSB LCD monitor. Ovaj 27-inčni (68,6 cm) 4K UHD monitor opremljen je najnovijom tehnologijom za ultra jasnu kvalitetu slike, superiornu svjetlinu i jasnoću te živopisne slike, a zaslon se može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta.

Njegov tanak i elegantan dizajn te značajke usmjerene prema korisniku, čine ga atraktivnim izborom, kako za profesionalne korisnike, tako i za one koji će ga koristiti u privatne svrhe.

Superiorna kvaliteta slike

Philips 276E8VJSB monitor nudi vrhunsku tehnologiju koja garantira besprijekornu kvalitetu slike, čineći ovaj monitor idealnim za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju konstantnu preciznost boja i dosljednu svjetlinu.

UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) rezolucija omogućuje sjajnu preciznost zahvaljujući pločama odličnih radnih značajki, dok IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja, a izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, osigurava uživanje u slikama iz gotovo bilo kojeg kuta. 10-bitni zaslon pruža bogatu dubinu boja uz 1,074 milijardi boja i 12-bitnu internu obradu za reprodukciju uglađenih, prirodnih boja bez vidljivih gradacija i gubitka nijansi.

Elegantan dizajn

Philips 276E8VJSB monitor je istovremeno snažan i elegantan. Prikladan je za dvostruko povezivanje i prikaz. Njegovi izuzetno uski rubovi osiguravaju minimalne smetnje i besprijekoran izgled za povećanu produktivnost, dok je njegov tanak i suvremen dizajn pristaje svakom domu.

Usmjeren prema korisniku

Opremljen širokom paletom prikladnih značajki i opcija, Philips 276E8VJSB dizajniran je kako bi korisničko iskustvo učinio što ugodnijim. Značajke ovog monitora uključuju MultiView povezivost za bezbrižno izvršavanje različitih zadataka na više zaslona, Flicker-Free tehnologiju koja regulira svjetlinu i smanjuje treperenje za ugodnije gledanje i manje oštećenja očiju nakon dugotrajne uporabe, LowBlue Mode za smanjenje štetnog kratkovalnog plavog svjetla te ekološki prihvatljive materijale za veću održivost i nižu potrošnju energije za jeftinije račune.

Philips 276E8VJSB stiže na tržište sredinom studenog po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2.219 kuna (bez PDV-a)

