Hollywood ponovno otkriva politički stav

Još prošle godine industrija je nakon Trumpova ponovnog izbora djelovala upadljivo suzdržano, gotovo paralizirano. Sada se ta ukočenost od šoka barem djelomično razbila. Nekoliko govora, kao i najnagrađivaniji filmovi, bavili su se političkim temama - od društvene podijeljenosti preko rasizma do državnog nasilja.

Mnogi članovi Američke filmske akademije očito su svoj glas 2026. shvatili ne samo kao estetsku prosudbu nego i kao priliku za poruku o stanju u Sjedinjenim Državama.

Veliki pobjednik večeri: "Jedna bitka za drugom"

Politički triler "Jedna bitka za drugom" („One Battle After Another") redatelja Paula Thomasa Andersona osvojio je najviše Oscara - ukupno šest, uključujući i nagradu za najbolji film. Anderson u filmu na formalno originalan način prikazuje militantne lijeve aktiviste u SAD-u, koje predvode samouvjerene crne žene.

Film se temelji na romanu Thomasa Pynchona čija je radnja smještena u 1980-e godine - ali djeluje iznenađujuće suvremeno. Anderson prikazuje Ameriku u stanju uzbune: obilježenu deportacijama, naoružanim sigurnosnim snagama i društvom u kojem sve više ljudi vjeruje da se mora boriti za bolju zemlju. Film je dobio Oscara i za najbolju režiju, sporednu mušku ulogu, adaptirani scenarij, montažu te u novoj kategoriji castinga.

Sean Penn nije imao vremena

Dobitnik nagrade za najbolju sporednu ulogu je Sean Penn, kojem je to treći Oscar. Time se svrstao među glumce s najviše dobivenih kipića, uz Jacka Nicholsona, Waltera Brennana i Daniela Day-Lewisa. No Penn se nije pojavio na dodjeli: nagradu je u njegovo ime preuzeo prošlogodišnji dobitnik Kieran Culkin.

Zašto Penn nije prisustvovao svečanosti nije jasno. List New York Times izvijestio je da je glumac nedavno planirao putovanje u Ukrajinu. Politički angažman za Penna ionako nije ništa novo: dobitnik Oscara prije nekoliko godina čak je u jednom intervjuu razmatrao mogućnost da svoje trofeje pretopi - kako bi se od njih proizvelo streljivo za rat protiv Rusije.

Počast crnim pionirima

Vampirska drama "Grešnici" („Sinners") s četiri nagrade bila je drugi veliki pobjednik, ali je ipak razočarala jer je s rekordnih 16 nominacija u utrku ušla kao veliki favorit. Film Ryana Cooglera govori o rasizmu, nasilju i povijesnoj krivnji bijelaca u američkim južnim državama. U središtu su također druge teme iz okružja afro-američke kulture poput snage blues glazbe.

Autumn Durald Arkapaw za taj je film kao prva žena osvojila Oscara za najbolju kameru. Michael B. Jordan, koji je za svoju dvostruku ulogu u drami nagrađen Oscarom za najboljeg glavnog glumca, u zahvalnom govoru odao je počast drugim crnim dobitnicima nagrade, među njima Denzelu Washingtonu, Halle Berry i Jamieju Foxxu. „Stojim ovdje zahvaljujući ljudima koji su tu bili prije mene."

O'Brienova šala o Trumpovu penisu

Voditelj Conan O'Brien iskoristio je pozornicu za ironične političke komentare. Osvrnuo se na američkog predsjednika Donalda Trumpa i dotaknuo se skandala oko seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

Tijekom večeri O'Brien je, aludirajući na preimenovanje Kennedy Centra u Washingtonu u „Trump Kennedy Center", rekao: „Javljamo se uživo iz Kazališta-Ima-Mali-Penis. Vidjet ćemo hoće li i tome staviti svoje ime." Dodjela je održana u Dolby Theatreu u Hollywoodu.

Jimmy Kimmel ismijava dokumentarac o Melaniji

I voditelj talk-showa Jimmy Kimmel kritizirao je Donalda Trumpa, iako predsjednika nije spomenuo imenom. Predstavljajući na pozornici kategorije dokumentarnog filma, rekao je: „O čovječe, bit će ljut - njegova žena za to nije nominirana." Time je aludirao na Amazonov film „Melania", koji prati prvu damu prije promjene vlasti u Bijeloj kući.

Prije toga Kimmel je govorio o filmašima koji su se posvetili zadatku da govore istinu, ukazuju na nepravdu i potiču na djelovanje. Zatim je dodao: „A postoje i dokumentarci u kojima samo šetate po Bijeloj kući i isprobavate cipele."

Kasnije je Sjedinjene Države u jednoj pretjeranoj šali stavio uz bok Sjevernoj Koreji: „Kao što znate, postoje neke zemlje čije vodstvo ne podržava slobodu govora. Nije mi dopušteno reći koje su to. Zadržimo se jednostavno na Sjevernoj Koreji i CBS-u." Televizijska mreža CBS, koja pripada Paramountu, nakon preuzimanja od strane obitelji tehnološkog milijardera Larryja Ellisona - koji se smatra Trumpovim pristašom - dijelom je zauzela blaži ton prema Trumpovoj administraciji.

I o Putinu je bila riječ

Oscar za najbolji kratki dokumentarni film otišao je filmu „Sve prazne sobe", dokumentarcu o žrtvama pucnjava u školama u SAD-u. Majka devetogodišnje Jackie, koja je poginula u pucnjavi, također se pojavila na dodjeli Oscara.

Nagrada za najbolji dugometražni dokumentarni film otišla je filmu „Gospodin Nitko protiv Putina", o rastućem otporu ruskog učitelja nakon početka agresije protiv Ukrajine. „U ime naše budućnosti i u ime sve djece, zaustavite ove ratove - odmah!", rekao je na ruskom direktno se obraćajući Putinu Pavel Talankin, protagonist ovog dokumentarca.

Političke poruke - i dirljivi trenuci

I drugi umjetnici iskoristili su svoje nastupe za političke poruke. Glumac Javier Bardem rekao je: „No to war - and free Palestine." Publika je burno zapljeskala. Norveški redatelj Joachim Trier u zahvali za film „Sentimental Value" pozvao se na pisca Jamesa Baldwina i rekao da su svi odrasli odgovorni za svu djecu - te da ne treba birati političare koji to ne shvaćaju ozbiljno.

On sam ima dvoje male djece, rekao je Trier novinarima iza pozornice. Patnja djece u kriznim i ratnim područjima njega i mnoge njegove prijatelje dovodi do suza. Postoji mnogo diktatura. „Ponovno živimo u vremenu snažnih vođa", rekao je redatelj.

Jessie Buckley osvojila je Oscara za najbolju glavnu glumicu za ulogu supruge Williama Shakespearea u igranom filmu „Hamnet". Nagradu je primila vidljivo dirnuta i drhtavim glasom je posvetila svog Oscara „prekrasnom kaosu u srcu jedne majke".

Veliko iznenađenje ovogodišnje dodjele izazvalo je to što je film o stolnom tenisu „Marty Supreme" s Timothéejem Chalametom ostao potpuno bez nagrada.