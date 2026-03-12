Nakon povijesne odluke Europske komisije da kaže DA inicijativi My Voice, My Choice, započeli su napadi krajnje desnice na odluku koja je, po prvi put u povijesti, omogućila financiranje pristupa sigurnom pobačaju iz sredstava EU.

Što se događa?

Sutra će Europski parlament glasati o Rezoluciji o proračunu za 2027. Dokument nema izravnu pravnu snagu i samo predstavlja stav Parlamenta za pregovore s Komisijom. Međutim, neki pokušavaju u dokument umetnuti problematične formulacije koje, bez izričitog spominjanja My Voice, My Choice, nastoje potkopati ovu povijesnu odluku.

Čini se da protivnici ženskih prava neće prihvatiti poraz.

Ali mi ćemo braniti ovo povijesno postignuće i nećemo stati dok svaka žena u Europi ne bude imala slobodu izbora i pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti.

Nastavit ćemo se boriti i bit ćemo u ovome zajedno.