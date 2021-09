Hoće li se dalje raditi od kuće?

U Rovinju je održana 9. HR Days konferencija - dvodnevno stručno okupljanje više od 400 HR profesionalaca iz regije i svijeta, u organizaciji portala MojPosao.

U fokusu drugog, završnog dana konferencije, našao se panel „Rad na daljinu nikad nije bio bliže".

Na panelu su sudjelovali državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić, suosnivač tvrtke Webpower Adria i udruge digitalnih nomada Hrvatske Jan de Jong, direktorica sektora ljudskih potencijala Erste banke Maja Crnjak, direktorica ljudskih potencijala tvrtke Cemex Mirela Kotarac te direktor tvrtke DC&T Timi Kovačević.

Kao pripremu za panel MojPosao proveo je istraživanje na preko 100 poslodavaca o tome kakve oblike rada imaju, kako mjere produktivnost u uvjetima rada od kuće te kakvi su im planovi kada epidemija završi.

Trenutni modeli rada

Najveći broj tvrtki (45%) i dalje svojim zaposlenicima nudi opciju rada na daljinu, svaka treća tvrtka (32%) rad od doma omogućuje samo radnicima određenih odjela, dok 23% kompanija ne nudi mogućnost rada od kuće.

U tvrtkama koje nude mogućnost rada od kuće većina radnika se odlučila za hibridni način rada odnosno kombinaciju dolazaka u ured i ostanka kod kuće (59%), četvrtina isključivo radi od doma (24%), dok 17% u pravilu dolazi u ured. Tvrtke koje imaju djelomičnu mogućnost rada od kuće također većinom rade hibridno (84%), manjim dijelom iz ureda (13%), a u najmanjoj mjeri rade isključivo od kuće (3%).

Među tvrtkama koje barem povremeno svojim zaposlenicima omogućuju rad od kuće, većina (64%) na snazi ima 'model fleksibilnog rada', gdje zaposlenici u dogovoru s nadređenom osobom odlučuju kad će raditi od doma. Od ostalih modela, 14% tvrtki radi po principu 'tjedan plus tjedan', u kojem radnici jedan tjedan provode u uredu, a jedan kod kuće, a 9% '2 tjedna plus 2 tjedna'. Također, 14% tvrtki njeguje model '3 plus 2' unutar jednog tjedna, odnosno 3 dana u uredu i 2 dana od kuće ili obrnuto.

Povremeni rad od kuće predstavlja prednost za poslovanje, smatraju čelni ljudi 80% ispitanih tvrtki. Preostalih 20% smatra kako je to nužno zlo. Većina poslodavaca (75%) vjeruje kako će se rad od kuće nešto zadržati u kulturi trajno jer su se ljudi navikli, a poslodavci imaju velike uštede. Tek četvrtina poslodavaca (25%) smatra kako je rad od kuće privremeno rješenje za vrijeme trajanja epidemije.

Praćenje radne uspješnosti i povjerenje u zaposlenike

Radna uspješnost zaposlenika kod kuće mjeri se isto kao i kad su u uredu: važno je postavljene zadatke odraditi u odgovarajućem vremenskom roku.

U domaćim tvrtkama ne postoji problem povjerenja u zaposlenike. Više od polovice poslodavaca (55%) je izjavilo kako su uvjereni da većina njihovih zaposlenika radi korektno, uz par iznimaka, dok čak 38% poslodavaca tvrdi da imaju puno povjerenje u svoje zaposlenike. Tek je 7% poslodavaca sumnjičavo i tvrdi kako njihovi zaposlenici trebaju biti pod stalnom kontrolom i nadzorom.

Tvrtke koje imaju puno povjerenje u svoje zaposlenike u većoj mjeri i dozvoljavaju rad od kuće (iz obrade su izostavljene tvrtke koje fizički ne mogu raditi od kuće). Također, većina poslodavaca koji smatraju da moraju imati zaposlenike pod kontrolom zahtijeva rad iz ureda.

O istraživanju:

U istraživanju su sudjelovale 103 tvrtke, od čega 41% je veće od 200 zaposlenika. Četvrtina (27%) zapošljava od 50 do 200 zaposlenika, a 32% do 50 zaposlenika.

Većina (41%) tvrtki su privatne tvrtke u pretežno domaćem vlasništvu, a 38% u pretežno stranom privatnom vlasništvu.