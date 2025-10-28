Mastercard je predstavio Mastercard Threat Intelligence, prvo rješenje za analizu prijetnji primjenjivo za segment plaćanja u velikim razmjerima. Ovo rješenje spaja Mastercardove uvide o prijevarama i globalnu vidljivost platnog ekosustava s analitičkim uvidima o kibernetičkim prijetnjama platforme Recorded Future, kako bi pomoglo timovima za sprječavanje prijevara i usklađenost kod banaka izdavatelja i prihvatitelja da proaktivno otkriju, spriječe i odgovore na prijevare povezane s kibernetičkim napadima.

Prijevara rijetko počinje u trenutku transakcije - najčešće je uzrokovana kibernetičkim napadom. 57% stručnjaka za sprječavanje prijevara na globalnoj razini izvijestilo je da o kibernetičkom proboju budu obaviješteni tek nakon što se pojave financijski gubici.¹ Danas prijevara više nije samo financijski izazov - ona je izazov kibernetičke sigurnosti koji izravno utječe na poslovne rezultate organizacija. Mastercard Threat Intelligence povezuje te dvije domene, omogućujući timovima za sigurnost i prijevare da zajednički i pravovremeno spriječe napade prije nego što se dogode.

Ključne značajke rješenja Mastercard Threat Intelligence uključuju:

Otkrivanje testiranja kartica: trenutačna upozorenja i proaktivno odbijanje lažnih testnih transakcija, čime se smanjuje rizik od daljnjih prijevara i štite korisnici kartica

Informacije o digitalnom skimmingu: kvantitativni podaci koji bankama pomažu procijeniti utjecaj skimmera i suzbiti zlonamjeran softver povezan s karticama, koristeći Mastercardovu suradnju s partnerima u zaštiti platnog ekosustava

Informacije o prijetnjama za trgovce: ciljani uvidi u prijevare i obavještajni podaci o prijetnjama u plaćanjima koji omogućuju procjenu rizika i brži odgovor na incidente

Informacije o prijetnjama u ekosustavu plaćanja: tjedna izvješća o novim prijetnjama i ranjivostima u širem sustavu plaćanja

Izvješća o platnim prijetnjama: konkretne studije slučaja i analize trendova prijevara koje pomažu u oblikovanju strategije i jačanju obrambenih mjera

„Kako digitalna transformacija ubrzava diljem Europe, potreba za očuvanjem povjerenja u svaku transakciju nikad nije bila veća", izjavio je Michele Centemero, izvršni potpredsjednik, Services Europe, Mastercard. „Uz Mastercard Threat Intelligence, i kombiniranjem naprednih analitičkih podataka s našim dubinskim znanjem o plaćanjima, pomažemo poduzećima da ostanu otporna, spriječe prijevare i rastu s povjerenjem u sve povezanijem gospodarstvu."

Predstavljanje rješenja Mastercard Threat Intelligence uslijedilo je manje od godinu dana nakon što je Mastercard dovršio akviziciju tvrtke Recorded Future što potvrđuje zajedničku predanost dviju kompanija u stvaranju povezanog, inteligentnog pristupa zaštiti digitalnog gospodarstva.

„Učinkovita kibernetička sigurnost sve će se više oslanjati na analitičke uvide o prijetnjama koji prelaze granice sektora i regija," rekla je Tracy (Kitten) Goldberg, direktorica za kibernetičku sigurnost u Javelin Strategy & Research. „Tvrtke koje raspolažu širokom bazom podataka o transakcijama i naprednom analitikom imat će ključnu ulogu u poboljšanju razmjene informacija između financijskih institucija, trgovaca i cijele industrije."

Podaci o prijetnjama već su pomogli Mastercardovim partnerima u ekosustavu da identificiraju i uklone zlonamjerne domene odgovorne za krađu podataka o platnim karticama. Tijekom šest mjeseci testiranja tržišta, te su domene utjecale na gotovo 9.500 internetskih trgovina i povezane su s prijevarama u ukupnoj vrijednosti od oko 120 milijuna američkih dolara.

„Otvaraju se nove mogućnosti za naprednu analitiku prijetnji zahvaljujući uspješnoj integraciji različitih alata - od provjere identiteta i detekcije prijevara do pokazatelja kompromitacije sustava," dodala je Goldberg. „Dijeljenje podataka o prijetnjama među različitim timovima i industrijama na učinkovit i smislen način omogućit će bržu identifikaciju trendova i prelazak s reaktivnog na proaktivan pristup zaštiti."

Mastercard Threat Intelligence sada je dostupan za izdavatelje i prihvatitelje diljem svijeta.

Za više informacija posjetite službenu internetsku stranicu.

Što kažu korisnici

„Mastercard Threat Intelligence pomoći će nam da pratimo ključne prijetnje i trendove, što dosad nije bilo moguće zbog zahtjevnih operacija unutar banke." Irvin Salinas Pineda, stručnjak za prevenciju prijevara, Banco Mercantil del Norte.

„Mastercard Threat Intelligence ističe se kao iznimno vrijedan alat zahvaljujući svojoj sposobnosti otkrivanja i sprječavanja zloupotreba ukradenih kartica, čime snažno nadopunjuje našu širu strategiju kibernetičke sigurnosti." Amairany Salinas Nolasco, stručnjakinja za rudarenje podataka, Banco Ve por Más.