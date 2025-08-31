Hoće li BRICS procvjetati za vrijeme Trumpa?

Donald Trump doprinosi zbližavanju zemalja BRICS-a (Brazil, Rusija, Indika, Kina, Južnoafrička Republika) - labave grupe nekih od najbrže rastućih svjetskih ekonomija - nametanjem viših carina njima nego drugim zemljama.

Najveća članica BRICS-a, Kina, još uvijek se suočava s mogućnošću carine od 145% ako ne uspije postići dogovor s Trumpom, dok su Brazil i Indija dobili stopu od 50% - polovica indijske kazne je zbog kupnje ruske nafte s popustom. Južnoafrička Republika dobila je carinu od 30%. A čak bi se i novije članice poput Egipta mogle suočiti s udvostručenom carinom od 20% zbog sudjelovanja u BRICS-u.

Trump je tijekom svog drugog mandata više puta upozoravao na dodatne kaznene mjere protiv bilo koje nacije koja se radi ono što on naziva "antiameričkom politikom" - oštrom referencom na rastući izazov BRICS-a američkoj globalnoj dominaciji.

Trump dao BRICS-u novi zamah

Bivši indijski trgovinski dužnosnik Ajay Srivastava smatra da se zemlje BRICS-a "ne boje osobito" Trumpovih prijetnji. On za DW kaže da carine "ohrabruju BRICS na smanjenje zavisnost o SAD-u, čak i ako se ciljevi pojedinih zemalja razlikuju".

Te dodatne carine stvorile su zajedničko nezadovoljstvo među članicama BRICS-a, koje sada proširuju bilateralne trgovinske sporazume u nacionalnim valutama kako bi smanjile ovisnost o američkom dolaru. Središnje banke BRICS-a također su povećale kupnju zlata, što je još jedan znak njihove želje za otklonom od dolara.

Dok je Trump izjavio da je "BRICS mrtav", jedan je kritičar optužio američkog predsjednika za "stratešku nesavjesnost", tvrdeći da je republikanac pretvorio labavu koaliciju zemalja s vrlo različitim ciljevima u ujedinjeniji blok.

U nedavnom članku za Washington Post, Max Boot, viši suradnik u think tanku Vijeća za vanjske odnose, rekao je da Trump "smanjuje moć SAD-a perverznim ujedinjavanjem američkih prijatelja s našim neprijateljima" - aludirajući na to kako se Brazil, Južna Afrika i Indija sve više povezuju s Kinom i Rusijom.

Xi, Modi i Putin se sastaju u Kini

Još jedan dokaz rastuće solidarnosti među članicama BRICS-a bit će samit Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u Tianjinu, na sjeveru Kine, koji počinje u nedjelju (31.8.). Kineski predsjednik Xi Jinping ugostit će svoje indijske i ruske kolege, Narendru Modija i Vladimira Putina, zajedno s čelnicima iz oko 20 drugih zemalja globalnog Juga.

Uoči summita, Kremlj je vršio pritisak da Kina, Rusija i Indija održe svoje prve trilateralne razgovore u šest godina, što je korak ka jačanju jezgre saveza BRICS.

Moskva vjeruje da bi oživljavanje dijaloga na visokoj razini među tri najveće članice BRICS-a moglo pomoći u smirivanju dugogodišnjih napetosti, posebno između Indije i Kine, te predstavljati protutežu Zapadu.

Indija mijenja pristup Kini

Trumpove ogromne carine potaknule su New Delhi na jačanje ekonomskih veza s Kinom, obnavljanje izravnih letova, ublažavanje viznih ograničenja i povećanje trgovinskih razgovora. Dvije zemlje također su vodile razgovore kako bi riješile dugogodišnje sporove duž svoje gotovo 3500 kilometara duge de facto granice. Tijekom posjete kineskog ministra vanjskih poslova Wang Yija Indiji prošlog tjedna, Peking se složio povećati opskrbu Indije rijetkim zemnim mineralima. Kina kontrolira više od 85% globalne prerade rijetkih zemnih metala, dok Indiji oni hitno trebaju za čistu energiju, električna vozila i industriju oružja.

No, unatoč tome što su se međusobno podržale da bidiu domaćini summita BRICS-a 2026. i 2027., postoji nekoliko razloga za sumnje u značajno poboljšanje kinesko-indijskih odnosa, s obzirom na nepovjerenje New Delhija u kineske ambicije u Aziji.

Shilan Shah, zamjenica glavne ekonomistice za tržišta u nastajanju u londonskoj tvrtki Capital Economics, navodi bliske odnose Kine s Pakistanom, glavnim indijskim neprijateljem, te izgradnju kineske hidroelektrane na Tibetanskoj visoravni, što je izazvalo nelagodu u New Delhiju. Osim toga, Shah je u istraživačkoj bilješci napisala da "priliv jeftinog kineskog uvoza" "potkopava napore Indije da ojača svoju domaću industriju".

Indijsko nepovjerenje prema Kini i njezine dugogodišnje veze s Washingtonom mogle bi naštetiti ambicijama za napredak projekta BRICS. Indija se i dalje uvelike oslanja na američko tržište i tehnologiju. Izvoz u SAD je 2024. iznosio 77,5 milijardi dolara (66,46 milijardi eura), znatno više nego u Rusiju i Kinu.

Druge zemlje BRICS-a jačaju veze s Kinom

Brazil je također nastojao potaknuti bilateralnu trgovinu s Kinom, svojim najvećim trgovinskim partnerom. Kina čini 26% brazilskog izvoza - dvostruko više od američkog.

Vrlo simboličan nastup Putina i Xija tokom ruske parade povodom Dana pobjede u svibnju naglasio je produbljivanje strateške povezanosti između Moskve i Pekinga. Više od 90% bilateralne trgovine između Rusije i Kine sada se odvija u juanima i rubljama, prema navodima Kremlja.

I Južnoafrička Republika ostaje čvrsta u svojim obvezama prema BRICS-u i slijedi vlastitu politiku unatoč pritisku Trumpa. „Južnoafrička vlada nije spremna poništiti nijednu od svojih obveza prema BRICS-u, posebno u vezi s reformom globalnog upravljanja, tehnologijom, poljoprivredom, akademskom razmjenom i bilateralnom trgovinom", rekla je za DW Sanusha Naidu, viša znanstvena suradnica u Institutu za globalni dijalog sa sjedištem u Južnoj Africi.

Različite ambicije unutar BRICS-a

Nakon što je broj članica narastao s izvornih četiri na deset - pri čemu Saudijska Arabija još uvijek nije odlučila hoće li se pridružiti - BRICS postaje sve fragmentiraniji zbog različitih nacionalnih interesa, što bi moglo dodatno ograničiti njegove ambicije. Također postaje sve više autoritaran

Srivastava, koji je kasnije osnovao Globalnu inicijativu za istraživanje trgovine sa sjedištem u New Delhiju, rekao je da se BRICS "manje fokusira na savršeno jedinstvo, a više na pragmatičnu suradnju u trgovini, financijama i lancima opskrbe".

Iako trgovina među zemljama BRICS-a raste brže od trgovine između zemalja BRICS-a i G7, veći dio toga odnosi se na fosilna goriva.

Trgovina unutar BRICS-a spremna za daljnji rast

Iako trgovina među zemljama BRICS-a raste brže od trgovine između zemalja BRICS-a i G7, veći dio toga se za sada odnosi na fosilna goriva. No, Mihaela Papa, direktorica istraživanja i glavna znanstvenica u Centru za međunarodne studije (CIS), očekuje da će trgovina unutar BRICS-a intenzivirati.

„Možemo očekivati ​​veću političku podršku novim trgovinskim inicijativama, kampanjama 'Kupujte BRICS' i projektima poput burze žitarica BRICS-a i širenja mehanizama za plaćanje u lokalnoj valuti", rekla je Papa za DW.

Prijedlog koji podržava Rusija za jedinstvenu valutu BRICS-a koja bi predstavljala izazov dolaru i dalje je na čekanju, sugerirajući budućnost koju manje oblikuju konkurentski financijski sustavi, a više mozaik preklapajućih mreža.

Srivastava predviđa da će dolar ostati "dominantan godinama, ali će paralelni sustavi poravnanja u juanima, rupijama i rubljama rasti. To neće svrgnuti dolar s trona", rekao je on za DW, "ali će postupno umanjivati ​​njegov monopol."