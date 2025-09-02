Advance Capital Partners uz Mikrocop

Advance Capital Partners postigao je dogovor o strateškom partnerstvu s IT tvrtko Mikrocop, koja već više od trideset godina djeluje i u Hrvatskoj. Nakon ispunjenja određenih ugovornih uvjeta, specijalizirani investicijski fond pod upravljanjem Advance Capital Partners, postat će vlasnik tvrtke specijalizirane za digitalizaciju srednje velikih i velikih organizacija iz visoko reguliranih sektora. Završetak transakcije očekuje se do kraja 2025. godine.

„IT je jedan od glavnih ciljnih sektora našeg fonda, a Mikrocop će nakon završetka transakcije postati jedno od ključnih ulaganja unutar Aeon Digital Group, grupacije pod čijim ćemo okriljem razvijati sva naša IT ulaganja. U prvoj fazi planirano je preuzimanje 80 % udjela, dok je u 2027. godini predviđeno povećanje na 100 %. Mikrocop je vrlo rano proširio svoje poslovanje izvan slovenskih granica te ima tvrtke u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tvrtka već dugi niz godina surađuje s brojnim velikim bankama, osiguravajućim društvima i financijskim grupacijama u Sloveniji, Hrvatskoj i regiji Adriatic, koje na prvom mjestu traže pouzdana, sigurna i provjerena rješenja. U svojoj gotovo 50-godišnjoj povijesti Mikrocop više je puta dokazao ne samo da se zna prilagoditi promjenama, već ih i brzo i učinkovito implementirati u svoje poslovanje. Ne treba zanemariti ni to što su među prvima u regiji prepoznali trend prelaska na oblak," izjavio je predsjednik uprave Advance Capital Partners Aleš Škerlak. „Danas više od polovice prihoda Mikrocopa dolazi iz cloud rješenja, a do 2030. godine želimo te prihode najmanje udvostručiti," dodao je Škerlak.

„Kao što su rasli i razvijali se naši partneri, tako smo i mi u Mikrocopu uvijek težili poboljšanjima, razvoju i najboljoj mogućoj podršci za naše korisnike. Tijekom godina prošli smo više puta tehnološke transformacije. Stara rješenja zamijenjena su novima, pohrana i obrada podataka sve se više seli u oblak, digitalizacija poslovanja postala je nužnost, a sigurnosni i regulatorni zahtjevi postaju sve stroži. Uključivanje umjetne inteligencije u naša rješenja otvara nove prilike za poboljšanje korisničkog iskustva, postizanje veće učinkovitosti i bržu prilagodbu potrebama klijenata. Upravo zato željeli smo pronaći strateškog partnera koji razumije našu industriju i može nam pomoći napraviti sljedeći korak, kako u tehnološkom razvoju, tako i u širenju na nova tržišta. Vjerujem da smo u Advance Capital Partners pronašli pravog partnera s kojim ćemo dodatno unaprijediti i proširiti usluge za naše klijente, a zaposlenima omogućiti zanimljive karijerne izazove u poticajnom okruženju," izjavila je direktorica Mikrocopa Simona Kogovšek, koja će zajedno s cijelim vodstvom ostati u tvrtki i nakon završetka transakcije.

Mikrocop je 1976. godine osnovao Ljubo Koritnik kao servisnu tvrtku za mikrofilmsku opremu, a tijekom 1990-ih počeo se usmjeravati prema digitalizaciji srednjih i velikih organizacija, ponajprije u visoko reguliranim industrijama. Kao jedan od pionira digitalizacije u regiji Adriatic, Mikrocop je još 2005. godine uveo e-pohranu u oblaku, a četiri godine kasnije izgradio vlastiti podatkovni centar, jedan od najvećih privatnih u Sloveniji. Danas Mikrocop spada među vodeće regionalne IT uslužne tvrtke specijalizirane za automatizaciju poslovnih procesa i zakonski usklađenu elektroničku pohranu. S tvrtkama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Mikrocop učvršćuje svoju poziciju vodećeg pružatelja usluga u regiji. Prihodi od cloud IT usluga već danas čine više od polovice ukupnih prihoda, a platforma za digitalno poslovanje u oblaku InDoc EDGE povezuje više od 10.000 korisnika, stotine organizacija i omogućuje sigurno upravljanje s više od milijardu dokumenata, što je čini jednom od najvećih SaaS rješenja u regiji.

Advance Capital Partners specijaliziran je za upravljanje fondovima privatnog kapitala, a tvrtku vodi tim stručnjaka s bogatim iskustvom koji je uspješno završio više od 30 najizazovnijih akvizicija u regiji. Za svaku tvrtku Advance Capital Partners postavlja jasnu strategiju i razvija tvrtke u partnerstvu s postojećim vlasnicima i menadžmentom. Advance Capital Partners za svoj specijalni investicijski fond u prva tri kruga prikupljanja kapitala prikupio je 198 milijuna eura obveza ulagača, čime je postao najveći privatni fond kapitala u regiji. Specijalni investicijski fond Advance Capital Partners SIS pod nadzorom je Agencije za tržište vrijednosnih papira, a ulagat će sredstva u do 12 tvrtki koje želi razviti u vodeće igrače u regiji Adriatic s 20 milijuna ljudi. Ciljani sektori fonda su energetska rješenja, IT, mobilnost/logistika, specijalizirana trgovina/e-commerce, zdravstvo, industrijske tehnologije i druge posebne prilike. Specijalni investicijski fond Advance Capital Partners SIS većinski je vlasnik hrvatskog proizvođača solarnih panela Solvis, specijaliziranog trgovca e-biciklima A2U, IT tvrtke Margis i turističke kompanije Unitur, koja upravlja Termama Zreče i skijalištem Rogla, dok se završetak strateškog partnerstva i ulazak u vlasničku strukturu uspješnog trgovca obućom i modnim dodatcima očekuje tijekom jeseni. Drugi alternativni investicijski fond Advance Capital Partners s ciljanom vrijednosti od 50 milijuna eura je vlasnik većinskog udjela Grupe Big Bang, koja se u proteklim godinama proširila i u Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, a do 2028. godine planira ostvariti više od 600 milijuna eura prihoda.