Kingston Technology najbolji dobavljač DRAMa

Kingston Technology Europe Co LLP, podružnica zadužena za DRAM memorije u okviru Kingston Technology Company, Inc., svjetskog lidera u području memorijskih proizvoda i tehnoloških rješenja, danas je objavila kako je proglašena najboljim nezavisnim dobavljačem DRAM modula na svijetu, od strane analitičke tvrtke TrendForce (prije poznatoj kao DRAMeXchange) i njihovog najnovijeg rangiranja prema prihodu.

Kingston zadržava svoje prvo mjesto s procijenjenih 80.33% udjela na tržištu i prihodima od 12.9 milijardi dolara, prema tvrtki TrendForce. Rezultati za 2019. godinu označavaju 17. uzastopnu godinu kako je TrendForce smjestio Kingston na prvo mjesto.

TrendForce tvrdi kako su DRAM cijene bila niže u 2019. godini zbog obilne ponude u kombinaciji sa slabijom potražnjom za server i client računala, što je rezultiralo manjim prihodima za mnoge proizvođače modula.

Kingston je bio jedan od rijetkih proizvođača koji su se kretali suprotno ovom trendu, kako tvrde analitičari, te im se povećao udio na tržištu, Kingston je zadržao svoju konkurentsku prednost tako što je usko surađivao sa svojim partnerima i kupcima kako bi zadržao fleksibilnost dok se u isto vrijeme prilagođavao potrebama koje se konstantno mijenjaju, kao i uvjetima na tržištu.

Dok se industrija prebacuje s trenutnih memorijskih modula izrađenih uz gustoću od 8 Gbit DDR4 čipova na one od 16 Gbit, Kingston je spreman pomoći kupcima koje zabrinjava kompatibilnost ovih novih čipova veće gustoće na prethodnim platformama. Nova „wafer" litografija koja se upotrebljava pri proizvodnji DRAM-a od 16 Gbit također štedi energiju u odnosu na one od 8 Gbit prethodne generacije, pružajući dulji vijek trajanja baterije na mobilnim uređajima i smanjujući troškove u data centrima - sve to dok se u isto vrijeme povećao kapacitet po modulu. Kingston je započeo isporuku 64 GB Registered DIMM modula prošlog prosinca, te je također obnovio cjelokupni Server Premier asortiman kako bi uvrstio 16 Gbit rješenja u srpnju 2020. godine.

„Izdašni nalazi tvrtke TrendForce su odraz kontinuiranog rasta i vodeće pozicije na listi nezavisnih prozvođača DRAM rješenja", rekla je Iwona Zalewska, voditeljica DRAM poslovanja za Kingston Technology EMEA. „Naša vodeća pozicija na tržištu nam omogućava bliski rad s našim partnerima i prodavačima, kao i educiranje i vođenje kupaca u prijelazu na module od 16 Gbit. Nova postignuća zaista unapređuju rast rada u cloudu, edge data centara i 5G mreža".

Za više informacija posjetite kingston.com.