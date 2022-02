Hitna kontracepcija: koja, kada i zašto

Imali ste strastvenu noć i zaboravili ste na kontracepciju ili vam je pukao kondom? Ako trenutno ne razmišljate o trudnoći, postoje neki hitni koraci koje možete poduzeti kako biste ju spriječili. Medicinska stručnjakinja brenda INTIMINA, ginekologinja dr. Shree Datta donosi činjenice koje trebate znati o hitnoj kontracepciji ili piluli za dan poslije.

Krenimo od početka...od ciklusa

Najvažniji korak koji se treba dogoditi kako bi došlo do trudnoće je ovulacija (i seks, naravno). Ovulacija je oslobađanje jajne stanice (ovum) iz jajnika. Jajnici imaju ključnu ulogu u ženskom spolnom i reproduktivnom zdravlju jer su glavni proizvođači ženskih spolnih hormona estrogena i progesterona.

Tijekom prvih nekoliko dana, razina estrogena i progesterona je niska. Međutim, razina estrogena tada počinje rasti, dostižući najvišu razinu oko ovulacije - u tom trenu, jajna stanica napušta jajnik i počinje putovati prema maternici. Ovo je obično vaš najplodniji dan u mjesecu i događa se otprilike 14 dana prije menstruacije. Nakon ovulacije, razina estrogena naglo pada, a razina progesterona počinje rasti što predstavlja početak lutealne faze koja priprema vaše tijelo za trudnoću. Ako ne zatrudnite, razina progesterona pada i počinje mjesečno krvarenje.

Pretpostavimo da imate prilično pravilan ciklus i da možete odrediti kada dolazi do ovulacije. U tom slučaju, znate kada ste najplodniji (i u najvećoj opasnosti od trudnoće): dva dana prije i dva dana nakon ovulacije. Tada biste trebali biti najoprezniji te uzeti u obzir i to da sperma može preživjeti do pet dana.

Hitno rješenje

Postoji nekoliko metoda hitne kontracepcije, a koju ćete odabrati ovisi o vremenu primjene (u kojem ste dijelu ciklusa, koliko je vremena prošlo od nezaštićenog spolnog odnosa).

Postoje lijekovi/pilule; levonorgestrel i ulipristal acetat, a tu je i bakrena spirala (intrauterini uložak).

Levonorgestrel pilula je lijek koji odgađa ovulaciju sprječavanjem rasta folikula, dok ulipristal sprječava pucanje folikula (u osnovi sprječava ovulaciju). To znači da nema jajnih stanica spremnih za oplodnju. No, postoji loša strana. Ako je došlo do ovulacije i jajna stanica je oplođena, malo je vjerojatno da će ovi lijekovi spriječiti implantaciju oplođenog jajašca. Toga trebate biti svjesni kada ih koristite. Najučinkovitiji su kada se koriste prije ovulacije; levonorgestrel do 72 sata, a ulipristal do 5 dana nakon nezaštićenog spolnog odnosa. Ako niste sigurni koju pilulu uzeti, konzultirajte se s ljekarnikom ili liječnikom koji vam je izdao pilule.

Bakrena spirala je fleksibilnije rješenje - može se primijeniti do 5 dana nakon događaja i sprječava trudnoću tako da ubija spremu. Također je učinkovita ako je jajna stanica oplođena jer sprječava implantaciju (lijepljenje za stijenku maternice). Ako se uzme u točnom vremenskom razdoblju, učinkovitost pilule za hitnu kontracepciju je 95-98%. Za usporedbu, neka istraživanja pokazuju kako su šanse za trudnoću uz bakrenu spiralu 0,1%.

Pilula su dostupne u ljekarnama bez recepta. Što se spirale tiče, potrebno je konzultirati se s ginekologom jer je on taj koji "ugrađuje" spiralu.

Kako odabrati hitnu kontracepciju?

Prilikom odabira metode treba uzeti u obzir moguće nuspojave. Pilula za hitnu kontracepciju može učiniti da vaša sljedeća menstruacija urani, zakasni ili bude bolnija, stoga je važno bilježiti kada ste uzeli pilulu u odnosu na menstrualni ciklus. Ostale nuspojave uključuju glavobolju, mučninu, povraćanje ili bol u trbuhu. Međutim, nema značajnijih dugotrajnih ili ozbiljnijih nuspojava uzimanja hitne kontracepcije. Ako povratite unutar 2 sata nakon uzimanja lijeka, nemojte zaboraviti da trebate uzeti još jednu dozu.

Nuspojave bakrenih spirala mogu biti ozbiljnije - možete imati grčeve, pojačano krvarenje tijekom menstruacije, te postoji rizik od infekcije zdjelice - mali rizik, ali prisutan.

Uvijek je dobro savjetaovati se s liječnikom o tome koji vam oblik hitne kontracepcije najviše odgovara jer nisu sve metode dobre za svakoga. Na primjer, neki lijekovi mogu smanjiti učinkovitost pilule za hitnu kontracepciju. Zato određivanje najbolje metode hitne kontracepcije za vas ovisi o vašem zdravlju i okolnostima. Zapamtite, možete uzeti hitnu kontracepciju ako ste nepravilno koristili svoju redovnu oralnu kontracepciju.

Koliko često se hitna kontracepcija može koristiti?

Kako biste odgovorili na ovo pitanje, trebate razmisliti o tome kako djeluju pilule za hitnu kontracepciju. Ovisno o lijeku za hitnu kontracepciju kojeg uzimate, ono će utjecati na razinu progesterona kako bi vam se zaustavila ili odgodila ovulacija (oslobađanje jajašaca). Kao takva, hitna kontracepcija vam ne može osigurati dugotrajnu zaštitu pa, u slučaju ponovnog nezaštićenog spolnog odnosa, možete zatrudnjeti. S obzirom na to, po potrebi možete koristiti hitnu kontracepciju više puta u jednom menstrualnom ciklusu.

Dobna granica

Iako nema postoji dobna granica za hitnu kontracepciju, neke žene će možda trebati uzeti drugu dozu ili udvostručiti dozu ovisno o njihovoj težini i zdravstvenom stanju. Opet, vrijedi se konzultirati sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

O čemu još treba razmisliti?

Spolno prenosive bolesti su nešto što treba uzeti u obzir pri nezaštićenom spolnom odnosu. Hitna kontracepcija na njih ne djeluje i trebali biste razmisliti o testiranju ili pregledu. Najvažnije je da vas ne uhvati panika ako hitna kontracepcija ne uspije i ako zatrudnite. Duboko udahnite i razmotrite svoje mogućnosti, razgovarajte s bliskim osobama i donesite najbolju odluku za vas.