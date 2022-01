Alternativna uporaba vibratora

Praznici su prošli, ali veselo raspoloženje se nastavlja. Posebno ako je jedan od blagdanskih poklona seks igračka - poklon koji daje iz dana u dan, zar ne? Nema boljeg načina za početak nove godine nego istraživanjem svog tijela. Ipak, dok ste vi u sedmom nebu, može doći do trenutka nepažnje tako da ostavite seks igračku na uočljivom mjestu. Što onda? Kako to objasniti roditeljima, braći i sestrama ili čak kućnim ljubimcima? Kako objasniti svom psu kako to nije njegova igračka ili reći mami da je to samo masažer, ali ga s vremena na vrijeme ne može posuditi? Zbunjeni pogledi na njihovim licima i neugodna situacija može vam se trajno zabilježiti u sjećanju. No, ne brinite se jer vam LELO čuva leđa! Pripremili smo kratki vodič s izlikama koje možete koristiti ako netko pronađe vašeg najboljeg prijatelja.

Moderna šminka.

Postoji mnogo načina da svoju rutinu šminkanja učinite uzbudljivom, no postoji li bolji način od korištenja vibratora? Prema nekim pionirima šminkanja (trendseteri, naravno), korištenjem jajolikog vibratora možete savršeno staviti šminku zbog vibracija koje to olakšavaju. Isprobajte ovaj trik i javite nam ima li istine u tome!

Osim trenda korištenja jajolikog vibratora, postoji trend na TikToku gdje ljudi koriste lubrikante kao bazu šminke (primer) jer se navodno onda lakše nanosi puder. Koliko god zabavno zvučalo, možda bi bilo najbolje koristiti lubrikant samo na genitalijama, ne i na licu. S druge strane, ako imate viška lubrikanta, možete ga iskoristiti za rješavanje sitnica koje zapinju po kući. Zar nije to bolja ideja?

Oprašite svoje povrće i voće.

Patlidžan, breskve, trešnje... svima je trebaju oprašivanje kako bi rasli. Kada postoji dovoljno jaka vibracija (poput vjetra) da potrese biljku i cvijet, pelud će pasti s cvijeta. Kada u stakleniku nema prirodnog vjetra, voće i povrće treba lagano protresti mehaničkim putem, uz alate poput električne četkice, raznih puhala ili bumbara kako bi pustili pelud. A vibratori?

Prema Josephu Lofthouseu, ambasadoru Svjetskog društva rajčica, vibrator je odličan oprašivač jer oponaša kretanje prirodnih oprašivača rajčice - oni snažno vibriraju. Kako je krenuo koristiti vibratore za oprašivanje svojih rajčica, počeo je dobivati bolje i veće plodove. Kako dobar trik! Znamo kako je COVID potaknuo brojnu ekipu ''prirodnih vrtlara'' da se okrenu svom pozivu tako da bi ovo mogla biti savršena izlika ako vaš prijatelj uoči vašu seks igračku. Kako bi vam priča bila uvjerljivija, najbolje je imati barem jednu biljku u blizini... samo kažemo.

Ovladajte savršenim glasom.

''Šta je ovo?'' ''Oh... to je moj... masažer grla kako bi mogla bolje pjevati''. Zvuči kao laž? Nikako, poslušajte nas. Prema istraživanju Sveučilišta Alberta, držanje vibratora uz grlo opušta mišiće što može pomoći s umornim grlom i poboljšati ukupnu kvalitetu glasa. Možda zvuči kao neobična tehnika, no sveučilišni profesor Dr. David Ley koristio je terapiju vibratorom kako bi uspješno povećao vokalnu energiju 150 osoba, uključujući scenske pjevače i glumce. Osobe koje su koristile ovu tehniku otkrile su da njihovom glasu daje više raspona i punoće.

Najbolji dio u cijeloj ovoj priči je da su koristili LELO Siri - dodatak kojeg svaka diva mora imati! Pitamo se samo, je li Siri odgovorna za lude prijelaze i rifove od Mariah Carey? Malo nam je to sumnjivo.

Nema više curenja iz nosa i bolnog mastitisa.

Vibratori su također dobri za zdravlje. Ne svi, ali svakako neki! Ako imate začepljene sinuse ili vam curi nos, stavite vibrator na lice. Ovisno gdje je začepljenje, možete ga staviti između očiju, ispod očiju ili čak na bočne strane nosa. Odmah ćete osjetiti olakšanje. Postoji li bolji osjećaj od onog kad vam se napokon odčepi nos i shvatite koliko ste bili nezahvalni kad ste bili zdravi? Predobar osjećaj!

No, tu nije kraj, imamo jednu korisnu tajnu samo za mame. Ako tijekom dojenja razvijete mastitis, možete koristiti vibrator kako biste razbili kvržicu dok ju istovremeno masirate. Predlažemo da prvo stavite topli oblog nekoliko minuta, a zatim masirajte kvržicu vibratorom. Znamo koliko mastitis može biti bolan tako da se nadamo kako će vam ovaj savjet pomoći!

Butt plug - rješenje za svaki problem.

Butt plug su novi švicarski nožići! Savršeni su za sve. Ako ih u ovom trenu ne koristite za ono za što se inače koriste, možete ih koristiti kako biste začepili odvod u sudoperu ili zatvorili bocu vina kako se ne bi pokvarilo. Možda vino poprimi malo drugačiji okus, ali tko zna - možda vam se svidi.

Najbolji način za korištenje butt plug-a je kao držač vrata. U trgovini nikad ne možete pronaći dobar držač za vrata ili ga jednostavno svaki put zaboravite kupiti. Razmišljajte o okolišu i prenamijenite svoj butt plug (znate na koji mislimo) kako biste zaustavili lupanje vrata o zid. Radi se o blagoslovljenoj situaciji kada imate nezaposleni butt plug u kući. Butt plug - čovjekov najbolji prijatelj! Oprostite psi, i dalje vas volimo.

Gospodar svog radija u autu.

Živcira li vas kad se vozite s nekim, a oni cijelo vrijeme mijenjaju radio stanice? I nas! Vrijeme je da tome stanemo na kraj! Sljedeći put kad neka Katica pokuša promijeniti radio stanicu, posegnite ispod svog sjedala, zgrabite dildo i zveknite ju po ruci, a zatim ga vratite na staro mjesto ispod sjedala. Neke druge ideje su bič, analne kuglice, uže za BDSM... bezbroj je ideja. Uživajte u glazbi i vožnji. Savjet svima ostalima, ne budite poput Katice i ostavite radio na miru!

Eh da, vozač? Ne zaboravite maknuti dildo / bič / užad prije godišnjeg tehničkog pregleda auta. Stvarno ne želite iskoristiti svojih 5 minuta slave za ovo.