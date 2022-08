Hipnotički doom metal gig u Močvari

PETAK 26.08.2022.

· VRATA 20:00 • POČETAK 21:00

CHAINS (Slovenija), LØBEN (Italija/Slovenija)Upad u pretprodaji: 40 kn

Upad na dan događanja na blagajni kluba: 55 kn

Pretprodaja ulaznica: core-event.co

CHAINS (Slovenija)

Web: Bandcamp, Facebook

Slovenski Chains je prisutan na sceni od 2010. godine, a tijekom vremena etablirali su se kao jedan od najvažnijih slovenskih metal bendova. Kroz godine su mijenjali svoj zvuk, ali jedna stvar je cijelo vrijeme prisutna u njihovom zvuku - mračna, kotrljajuća glazba kojom se kao reference prizivaju razna imena.

Sam Etienne Von Chelleri (vokal/gitara), osnivač grupe koja je jedno vrijeme djelovala kao one-man band, a trenutno uz njega nastupa Matz Sick (bubnjevi), ističe kako su mu uzori na početku bili Sunn O))), Electric Wizard ili Moss, a s vremenom je zvuk Chainsa dobio dosta na metal komponenti pa ga se sada najlakše može nazvati mračnim hipnotičnim doomom.

Chains su kroz godine objavili dosta izdanja - albuma, EP-a, zajedničkih albuma s različitim grupama, a njihov rad dobiva sve više priznanja i od svjetski relevantnih medija koji se bave metal glazbom pa ne čudi što su često na turnejama, a imat ćemo ih priliku i gledati u Močvari.

"Spirituality, occultism and psychoactive windows are still opened for total inspiration of Chains. They use that winds very well and transform them into active driving force and now with safety we can say, one of leading Slovenian metal bands." Metal Jacket Magazine

LØBEN (Italija/Slovenija)

Web: Facebook



Løben je projekt iza kojeg stoji Rihard Lobenwein, umjetnik koji se osim glazbom bavi i likovnom umjetnošću, a zajednički nazivnik njegovog umjetničkog rada bi bila fascinacija mračnom percepcijom života.

Njegova glazba bi se najlakše mogla nazvati gotičkim bluesom, a Løben često poseže za slavim pjesmama koje obrađuje u svojoj maniri pa će posjetitelji ovog koncerta čuti i klasike poput "Paint It Black" i "Summer Wine" u suludoj, goth blues varijanti.