Prodano čak 70% ulaznica za koncert Pipsa na Šalati

Pipsi pažljivo biraju kada će u Zagrebu svirati veliki koncert. Posljednji takav, održan je 2014. u rasprodanoj Maloj dvorani Doma sportova i dan danas drži posebno mjesto u biografiji benda. Sljedeći je na rasporedu 10. rujna ove godine kada će po prvi put samostalno svirati na stadionu Šalata, obožavanom otvrenom koncertnom prostoru.

Kao i te nezaboravne 2014. kad su se u Domu sportova skupile sve generacije fanova benda, već sad se vidi da će rujanski koncert biti novo veliko okupljanje publike koja Pipse prati još od epohalnog debija „Shimpoo Pimpoo".

Do sada je prodano 70% kapaciteta, a preostale ulaznice po aktualnih 100 kn mogu kupiti do srijede, 31. kolovoza. Od četvrtka, 1. rujna cijena im se penje na 120 kn, dok će na dan koncerta za ulaz trebati odvojiti 140 kn. U ponudi su i VIP ulaznice po 190 kn čija cijena će do koncerta ostati nepromijenjena.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta i web site Eventima.