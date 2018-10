Hendrix današnjice - Bombino stiže u Vintage Industrial na klupsku svirku

Najpoznatiji tuareški virtuoz na gitari, predstavnik pobunjeničkog pustinjskog rocka - BOMBINO, stiže 20. prosinca u Vintage Industrial na svoju prvu klupsku svirku u Hrvatskoj. Mogli ste ga vidjeti samo u festivalskim izdanjima (InMusic), a sada ga konačno dovodimo u intimnu atmosferu kluba, što će mu ujedno biti treći nastup u Hrvatskoj.

U svibnju ove godine Bombino je izbacio sedmi album 'Deran' preko Partisan Recordsa i automatski zaradio hvalospjeve poput 'Sultan of shred' by The New York Times ili 'The world's best guitarist' by Noisey....

'Bombino se probio svojim trećim studijskim albumom "Agadez" prije sedam godina, što mu je otvorilo priliku da snimi svoje sljedeće dvije ploče sa svjetski slavnim glazbenicima u ulozi producenta. Prvo je to 2013. na albumu "Nomad" bio Dan Auerbach iz The Black Keys glavom i bradom, da bi ga tri godine kasnije na "Azel" zamijenio gitarist i pjevač benda Dirty Projectors, David Longstreth. Oba ova albuma priskrbila su Bombinu dovoljno kritičarske hvale i slave da si može priuštiti snimanje svog novog albuma "Deran" ponovno u Africi, bez jakog imena koje bi dodalo višak medijske pozornosti poput dvaju prethodnika.', I.L.(RDD)

BIOGRAFIJA:

Omara Moctar, poznatiji kao Bombino, afrički je gitarist iz Nigera, čiji se stil i virtuoznost nerijetko uspoređuju s onim Jimija Hendrixa. Inspiraciju za svoju energičnu i nadahnjujuću glazbu pronalazi u svojim korijenima, ali rado priznaje kako su mu među uzorima, osima Hendrixa, i Mark Knopfler, Ali Farka Touré te Santana. Bombino je pripadnik nomadskog plemena Tuareg iz sjevernog Nigera, gdje je proveo većinu svog života i gdje trenutno živi i radi.

Politički i oružani sukobi s kraja 20. stoljeća, natjerali su Bombina i njegovu obitelj da napuste Niger i ta su ga nesretna iskustva oblikovala kao umjetnika. Ne čudi stoga što se sadržaj većine njegovih pjesama izravno dotiče geopolitičkih problema tuareške zajednice i života na afričkom kontinentu.

Viziju o boljem životu u vlastitoj državi, Bombino uspješno i s puno emocija prenosi u pjesmama Adinat (Ljudi), kojom poziva na jedinstvo svih pripadnika tuareške zajednice, i Aman (Voda), kojom nastoji ukazati na goruće problemima pustinjskog života. Njegovi obožavatelji diljem svijeta dokaz su da dobra glazba nadilazi sve barijere i, baš poput nomada, putuje prema novim odredištima.

Bombinov izvrsni studijski prvijenac Agadez iz 2011. godine omogućio mu je proboj na međunarodnu scenu, a energičnim live nastupima zaslužio je titulu jednog od najvećih gitarista današnjice. Nomad, drugi međunarodni samostalni album Bombina izdan 2013. godine producirao je Dan Auerbach - poznatiji kao gitarist i pjevač The Black Keysa.

Ova naizgled neobična suradnja rezultirala je savršenim spojem slobodnog, otvorenog zvuka i Bombinova specifičnog glasa i pjesama na tuareškom jeziku, koji je jednoglasno prepoznala i hvalila glazbena kritika i publika. Treći i najhvaljeniji album Azel iz 2016. godine, čiju produkciju potpisuje Dave Longstreth, dodatno je zbližio različite stilove i privukao međunarodnu pozornost primjenom zapadnih vokalnih harmonija na tuarešku glazbu. Ta vedra mješavina bluesa i rocka s reggaeom izrodila je potpuno novi glazbeni stil - Tuareggae, čiji je Bombino pionir.