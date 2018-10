Darko Rundek & Ekipa u Tvornici 23. studenoga

Darko Rundek & Ekipa donose u zagrebačku Tvornicu kulture 23. studenog koncert nazvan "Zvuk oluje".

Darko Rundek & Ekipa - «Crni dusi»

Sredinom prošlog prosinca Rundek i njegov bend okupljen pod imenom Ekipa održali su jedan od najboljih domaćih koncerata 2017. napunivši Veliku dvoranu Doma sportova. Bilo je to finale turneje pred 7.000 fanova kojom se obilježavala važna obljetnica albuma «Apokalipso», a sada se ovaj mnogočlani bend sprema za pravi postapocalypso nastup u preuređenom klubu u Šubićevoj.

Sudeći prema dosadašnjoj praksi osim "Apokalipso" na set listi u Tvornici će se naći pjesme poput "Ruke", Tranzit", "More", "Crni dusi", "Makedo", "Otok", "Ima ih", "Carmela", "Tamni jorgovan", te duh Haustora prisutan u klasicima "Šal od svile" i "Šejn". U Ekipi je Rundek okupio mlade sviračke snage Anu Kovačić, Silvija Bočića, Miru Manojlovića i Roka Crnića, koji su stali uz stariju postavu koju čine Dušan Vranić, Isabel i Igor Pavlica.

Darko Rundek - «Ruke»

Ulaznice kreću u prodaju u petak, 12. listopada. Do 28. listopada cijena će im iznositi 80 kn, do 22. studenog 90 kn te 110 kn na sam dan koncerta. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), na svim prodajnim mjestima Eventima i online na www.eventim.hr.