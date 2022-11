Halestorm kao gosti u Zagrebu

Halestorm stižu ravno iz Red Liona u Pennsylvaniji, a predvodi ih sjajna vokalistica i gitaristica Lzzy Hale, jedna od najboljih frontwoman na današnjoj rock sceni. Na sceni su aktivni od kraja 90-tih, ali su pravi proboj doživjeli oko 2005. godine kada kreću na intenzivne turneje. Do danas su ostali prepoznatljivi upravo po non-stop turnejama, zabilježivši čak do 250 koncerata godišnje. Scenu su dijelili s ogromnim imenima kao što su Alice Cooper, Evanescence, Disturbed, Avenged Sevenfold, Bullet For My Valentine te naravno Alter Bridge.

Bend je do danas objavio pet studijskih albuma. Katalog su otvorili 2009. debijem „Halestorm", a zadnje izdanje je ovogodišnji „Back From Dead". Spomenuti Grammy grupa je osvojila 2012. godine i to za pjesmu „Love Bites (So Do I)", pobijedivši u finalu Marilyn Mansona te grupe Iron Maiden, Anthrax i Lamb Of God.

Koncert u Domu sportova bit će njihov prvi nastup u Hrvatskoj, zemlji iz koje dolazi i basist Josh Smith, čija obitelj je iz Zadra. U Zagreb stižu u sklopu promocije svog aktualnog albuma „Back From The Dead" koji je objavljen 6. svibnja ove godine i uhvatio njihove najbolje kritike do sada. Veliki Metal Hammer ga je već uvrstio na popis najboljih metal albuma dosad u 2022., a mediji posebno ističu kako je Lzzy Hale vjerojatno najbolji ženski rock vokal današnjice te kako nove pjesme po energiji i strasti dolaze najbliže njihovim nastupima.

Halestorm - „Wicked Ways"

Uz Halestorm u Dom sportova 26. studenog stižu i Mammoth WVH, iza kojeg stoji Wolfgang Van Halen, sin legendarnog Eddie Van Halena. Wolfgang je bio član grupe Van Halen do njihovog razlaza, a u Zagrebu će promovirati debi "Mammoth WVH", objavljen prošle godine.

Velika "Pawns & Kings" turneja Alter Bridgea, Halestorma I Wolfganga WVH-a prolazi kroz 25 gradova i 18 zemalja. Sve počinje u njemačkom Hamburgu i završava u Londonu, uz koncerte po Francuskoj, Švicarskoj, Španjolskoj, Skandinaviji, Nizozemskoj, Poljskoj, bend svira sportske dvorane i arene, a nastup u Zagrebu bit će i jedini u regiji.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 230 kn. Na dan koncerta, za ulaznicu će trebati izdvojiti 260 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ul. Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.