Odličan novi tjedan u Attacku

MARTA VUČKOVIĆ - INFESTED GEOMETRY, 7.11. - 15.11., 20:00 h otvorenje, ulaz besplatan

MARTA VUČKOVIĆ - INFESTED GEOMETRY

GALERIJA SIVA, PIEROTTIJEVA 11, MEDIKA

Autonomni kulturni centar Attack! kroz program galerija Siva poziva vas na otvorenje izložbe Marte Vučković - Infested Geometry . Ovorenje izložbe predviđeno je za 10.studenog u 19.00 sati u galeriji Siva, Pierottijeva 11, Medika. Izložbu možete pogledati svaki dan, do 15.studenog od 17- 20 sati.

Ova serija radova spaja autorici vrlo zanimljiva područja, geometrijske oblike i kukce. Naizgled nespojivim elementima ona stvara nadrealne, često bestežinske prostore geometrijskih oblika s kojima na razne načine interaktiraju malene životinje. Ponekad kukci postoje unutar oblika, ponekad izvan njih, no oni su zauzeli te prostore. Formati radova sugeriraju pukotine koje nam otkrivaju pogled u nove svjetove.

Geometrijski prostor kukaca je slikan grafičkim valjkom i grafičkom bojom. Inspiracija za ovaj pristup došla je kao posljedica u zaljubljenost tragova koji bi ostali na papiru prilikom čišćenja valjaka nakon otiskivanja grafika visokog tiska. Privučena savršenoj nesvršenosti otiska valjka i činjenici da se izgled otiska može kontrolirati samo do neke mjere, pozivali su je da radi još i još tragova i divi se svakom od njih. U procesu stvaranja, ujedno i uči o tragovima valjka i efektima koje mogu postići, nastajali su novi prostori, no ipak, nešto im je nedostajalo. Činili su se nekako hladni i prazni, a dogovor autorica pronalati u njezinoj omiljenoj temi ilustracija i kukci su naselili geometrijski prostor.

Kukci su ilustrirani akrilnim akvarel tintama. Kompleksnost sićušnih životinja dolazi do izražaja u suprotstavljenosti s baznim geometrijskim oblicima, nečemu tako osnovnom, strogom i jednostavnom. Od rada do rada, kukci postoje u interakciji s objektima u prostoru na razne načine, oni su zarobljeni u objektima, postoje na njihovoj površini ili se nalaze u prostoru između njih. Autorica stavlja kukce u neobične situacije samo zato što to može, jer želi istražiti limite svoje imaginacije. Želi istražiti neobična stanja u kojima inače ne vidimo kukce, a drugdje ih pak prikazuje kakve ih pronalazimo u stvarnosti, no smještene u nestvarni prostor.

Kombinacijom oblika i kukaca te njihovim pozicioniranjem u prostoru autorica žel izazvati različite emocije kod promatrača. Ipak, svjesna je da mnogi ljudi imaju averziju prema kukcima i da će uvijek osjećati odbojnost ili nelagodu kada vide njezine radove i to je sasvim u redu.

„Želim napomenuti da kod opisivanja radova nepravilno koristim termin "kukci" jer nisam uspjela naći bolji zajednički izraz za razne vrste malih životinja koje prikazujem. „

Marta Vučković rođena je 29. travnja 1987. godine, odrasla u Donjem Miholjcu, a trenutno živi i radi u Zagrebu. Titulu magistre primijenjenih umjetnosti stekla je 2013. g. na Akademiji Primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Primarno se bavi ilustracijom i tradicionalnim tehinikama visokog tiska. Eksperimentira s raznim drugim tehnikama, često s tendencijom izlaska iz dvodimenzionalne plohe u trodimenzionalni prostor. Njezini radovi najčešće su inspirirani svijetom kukaca, biljaka, geometrijom, ponavljajućim uzorcima i optičkim iluzijama. Od srednjoškolskih dana pa sve do danas je aktivna u likovnim udrugama u kojima volontira na poziciji grafičkog dizajnera te kao voditeljica, pomoćna suradnica ili organizatorica radionica i događanja. Osim navedenih samostalnih i žiriranih izložbi, izlagala je na brojnim skupnim izložbama diljem Hrvatske (Rijeka, Zagreb, Donji Miholjac, Valpovo, Belišće, Orahovica, Osijek).

Samostalne i žirirane izložbe:

• Budi što želiš, Galerija SKC, Rijeka, veljača 2020., žirirana izložba

• Minimum Maksimum, Četvrta internacionalna izložba suvremene likovne minijature, Kulturni centar Banski dvor, Banja Luka. BiH, 03.2014., žirirana izložba

• Minimum Maxsimum, Četvrta internacionalna izložba suvremene likovne minijature, Rappaz Museum, Basel, Švicarska, listopad 2013, žirirana izložba

• Izložba studentica APU Ri - PULP4, Galerija Greta, Zagreb svibanj 2013., žirirana izložba

• Eye scream - premijera video špice, Art Kino Croatia, Rijeka, 2011.

• GraficaRi - Izložba grafika, Mali Salon, Rijeka, listopad 2011., žirirana izložba

• Ruho naših starih, Međunarodni dječji festival Šibenik, srpanj 2012., 2. mjesto na natječaju za plakat, žirirana izložba

• Apstrakcija, Gradska Galerija Donji Miholjac, rujan 2011., samostalna izložba

• Izložba portreta i aktova, Gradska knjižnica, Donji Miholjac, listopad 2008., samostalna izložba

MOLEKULAR w/ ASIMILON & PSYMMETRIX [Bom Shanka Music / UK] petak 11.11, 22:00-06:00, ulaz: Pretprodaja Entrio: 50 HRK [6,64 EUR] Na ulazu: 70 HRK [9,28 EUR] Broj ulaznica je ograničen na 200.

MOLEKULAR w/ ASIMILON & PSYMMETRIX [Bom Shanka Music / UK]

AKC ATTACK / Petak / 11-11-2022 / 22-06

Molekular je relativno novi projekt i serijal partija u organizaciji Pistolero Recordingsa fokusiran na underground futuristički psytrance zvuk i slične stilove, te u AKC Attack, 11.11.2022. na isti stiže Richie Elmes, engleski psytrance producent sa svoja dva odlična projekta, a to su Asimilon i Psymmetrix (kojeg čini zajedno sa Al Crowtherom iz Dirty Saffi-a). Asimilon i Psymmetrix spadaju u sam vrh svjetske psytrance scene, a glazbu uglavnom objavljuju na kultnom Bom Shanka Music labelu. Richie će se predstaviti u Asimilon vs Psymmetrix izdanju, a naravno, tu je i konkretna domaća podrška koju čine Winpa, Haktal, Richma i Zmayo te VJ Wild Bronco. Upad je 50 kn u pretprodaji (Entrio), a 70kn na ulazu u klub. Broj ulaznica je ograničen na 200.

ASIMILON [BOM SHANKA / UK]

Asimilonov zvuk je moćna i masna groovy psihodelija koja razara svaki plesni podij. Produkciju uglavnom objavljuje na Bom Shanka Music labelu, ali i na odličnim etiketama kao što su Purple Hexagon, Blue Hour Sounds, World People itd.

PSYMMETRIX [Bom Shanka / UK]

Psymmetrix je sa svojim prvim albumom "Twin Headed Monster", prije 15 godina ispisao psytrance povijest, a riječ je o jednom od najboljih psytrance albuma općenito i spada u sam vrh trens antologije. Nakon toga Richie i Al izbacili su još dva odlična albuma i mnoštvo traka po EP-ovima, kompilacijama i kolaboracijama, a koliko čujemo, kuha se i novi Psymmetrix EP, pa možda na Molekularu kapne i koja neobjavljena ekskluziva.

WINPA [Insectik Rec / Hybrid]

Winpa je organizator Hybrid partyja, ton majstor i stage manager na brojnim festivalima, ali i label manager Insectik Recordsa, izdavačke kuće na kojoj su se (pro)našli neki od najboljih artista svjetske underground psytrance scene. Njegovi su setovi prepoznatljivi po kvalitetnim i svježim izdanjima koji stvaraju napetu i dinamičnu atmosferu te tjeraju publiku na bjesomučni ples.

RICHMA [Chillibar / New Skulls Records]

Richma je jedan od pionira hrvatske downbeat/chillout scene i suosnivač ChilliBar-a, koji u hrvatskoj ima status kultnog glazbenog programa, a kroz kojeg su zadnjih dvadesetak godina postojanja stasale generacije psy/chill/dub izvodjača. Također je label dj meksičkog New Skulls Recordsa, a u njegovim glazbenim opusima uvijek je nota psihodelije, te žanrovski varira od psychilla, psyduba, psygressiva do modernog noćnog psytrance-a.

HAKTAL [Pistolero Rec / Hybrid]

Haktal je uglavnom fokusiran na mračniji groove techna, psygressiva i darkproga ali ponekad uživa posjetiti i svijet psytrancea u kojemu miješa fullon, twilight i forest stilove. Svojom pomno probranom selekcijom koja miriše na mrak ništa ne ostavlja slučaju.

ZMAYO [Pistolero Rec / Molekular]

Zmayo je pokretač i selektor Pistolero Recordingsa, zagrebačke etikete za freestyle elektroniku na kojoj glazbu objavljuje mnoštvo producenata sa svih strana svijeta. Također je rezident DJ i organizator na Pistolero eventima (i Molekularu), a kao DJ uvijek vrti eklektično te mu se setovi, ovisno o prigodi, kreću u rasponu od psihodeličnog techna i dark progressiva do svemirskog psytrancea ili mračnog breakbeata, a u zadnje vrijeme možete ga čuti kako vrti energične i masne free tekno setove.

VJ WILD BRONCO [Pistolero Rec]

Wild Bronco slaže scenografiju, eksperimentira i video interakcijom sa prostorom, dolazi do ruba vizualne stvarnosti.

Pretprodaja Entrio: 50 HRK [6,64 EUR]

Na ulazu: 70 HRK [9,28 EUR]

Broj ulaznica je ograničen na 200.

Powered by Pistolero Recordings & AKC Attack.

NOĆ CIRKUSA # 4, 11.-13. studeni, ulaz slobodan

Četvrto izdanje Noći cirkusa donosi temu »Tijelo i krik«. U fokusu je cirkusko tijelo u njegovoj biti. Krik je i dah i poruka. Krik oslobođenja, bijesa, radosti, sreće, krik iz srca... Cirkus u tijelu koje viče, opisuje, prepisuje...

Noć cirkusa dolazi kao manifest. Vapaj za izlazak iz konsenzusa. Želja da se potvrdi da zlo sadašnjice odjekuje u tijelima jednako kao što to čine i riječi.

144 kulturne ustanove udružuju snage u ovom 4. izdanju, kako bi predstavile 214 događanja diljem Europe.

Noć Cirkusa (La Nuit du Cirque) međunarodni je događaj u organizaciji Territoires de Cirque uz potporu Ministarstva kulture Francuske i podršku Francuskog instituta, Circostrade, circusnexta, BUZZ-a (Njemačka) i ProCirquea (Švicarska).

Noć Cirkusa u Zagrebu organizira Cirkorama, kao članica Circostrada Networka i circusnext platforme, uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Zaklade Kultura nova i Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo Grada Zagreba, a u suradnji sa Domom nezavisne kulture Pogon, Gradskom knjižnicom Marije Jurić Zagorke, Autonomnim kulturnim centrom Attack! i Kućnim kolektivom u Klanjcu.

Ovogodišnja Noć cirkusa u Hrvatskoj odvija se u sklopu aktivnosti Nacionalne cirkuske platforme.

12.11.2022. subota

AKC ATTACK! - MEDIKA

INFOSHOP I UNUTARNJE DVORIŠTE

Zagreb

19:00

KINO CIRKUS

FAKIRS

Redatelj: Xavi Domènech

Žanr: dokumentarni

Trajanje: 50 minuta

"Fakiri" je dokumentarac koji otkriva svijet fakira u Španjolskoj. Portret prošlosti, sadašnjosti i budućnosti nekolicine privilegiranih koji su doživjeli ostvarenje svojih dječjih snova: da mogu živjeti kao fakiri. Spektakl u kojem kontrola tijela i uma omogućuje fakirima da rade nezamislive stvari.

Film "Fakiri" bavi se umijećem samokontrole i samoizazivanja, koje će postojati zauvijek.

Trailer možete pogledati na ovoj poveznici: https://www.alexperezdp.com/portfolio/fakirs-trailer

20:00

RADIONICA

Gutanje i bljuvanje vatre

Radionicu vode: Ivo Frangeš i Nikola Mijatović

Ova ekstremna cirkuska tehnika potiče iz davnina, još od vremena kada je čovijek prvi put ukrotio vatru. Gutanje i bljuvanje vatre spada u fakirizam, pa je nekako i logično da se radionica održi nakon filma koji nosi naziv Fakirs.

Prijave za radionicu nisu potrebne, rekvizite i potrošni materijal osigurati će organizatori radionice.

Ulaz na sva dešavanja u sklopu manifestacije Noć cirkusa je slobod

( C ) RAVE, subota 12.11., 22:00 - 06:00, ulaz 50 kn

5 odličnih DJ-eva - ANIMA, MATAN, OTTO, PUSMUS I SISH MISH zapalit će Attack ove subote na još jednom ludom rejvu! Ulaz 50 kn, a ostajemo u klubu do 6 ujutro! Vidimo se!