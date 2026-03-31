Graffiti na Gradele objavili datume novog izdanja festivala

Ljeto na Braču? Apsolutno. Ove godine festival Graffiti na Gradele vraća se u Bol u još boljem i nabrijanijem izdanju! Pet dana, od 22. do 26. srpnja 2026., prepunih umjetnosti, dobrog đira i energije, donosi najbolje hrvatske i europske muraliste i graffiti writere, zajedno s najpopularnijim hrvatskim glazbenim izvođačima današnjice.

Sunce, more, ekipa i sjajan program zvuče kao recept za savršen godišnji odmor. Kako ništa ne biste propustili, pobrinite se da na vrijeme rezervirate godišnji. Blind ulaznice po early bird promo cijeni uskoro kreću u prodaju, zato zabilježite datume i pripremite se za ljeto koje nećete zaboraviti!

Pet dana urbane zabave

Bol na Braču ponovno će postati epicentar urbane kulture gdje sunce, more, graffiti, murali, glazba i radionice stvaraju savršenu kombinaciju za ljeto iz snova. Dnevni program odvijat će se na prostoru Bijele kuće i okolnim zonama, dok će noćne aktivnosti preseliti u 585 Club, poznat po užarenoj atmosferi, vrhunskoj produkciji i pogledu tik iznad plaže Zlatni rat. Ulaznice se redovito rasprodaju i traži se karte više, tako da je pametno pripremiti se na vrijeme.

GNG 2025.:

Bogat dnevni program

Zamislite sunce, umjetnike koji crtaju, DJ program, precool radionice i more koje hladi nakon cjelodnevnog crtanja i cjelonoćnog partijanja - upravo tako izgleda GNG! Festival spaja najbolje hrvatske i europske street artiste s najpopularnijim glazbenim imenima domaće scene i naravno najboljom publikom.

Program kao i svake godine uključuje:

crtanje murala i graffiti jamove

koncerte i DJ setove

street basket turnir

hip-hop i bboying battleove

natjecanja na plaži i u moru ispod Bijele kuće

kupanje, sunčanje i plesanje

Uzmi djelić festivala sa sobom

GNG 2026. donosi i poseban festivalski merch, savršenu uspomenu na ljeto provedeno na Braču. Ulaz na dnevna događanja i radionice je besplatan, dok će se ulaznice za večernje koncerte uskoro moći kupiti.

Sve najnovije informacije o lineupu, prodaji ulaznica i dodatnim aktivacijama pratite na našim kanalima: Facebook i Instagram.

Ekipa, vidimo se u Bolu.