Graffiti na Gradele objavili datume novog izdanja festivala - evo što nas čeka ovoga ljeta u Bolu na Braču
Ljeto na Braču? Apsolutno. Ove godine festival Graffiti na Gradele vraća se u Bol u još boljem i nabrijanijem izdanju! Pet dana, od 22. do 26. srpnja 2026., prepunih umjetnosti, dobrog đira i energije, donosi najbolje hrvatske i europske muraliste i graffiti writere, zajedno s najpopularnijim hrvatskim glazbenim izvođačima današnjice.
Sunce, more, ekipa i sjajan program zvuče kao recept za savršen godišnji odmor. Kako ništa ne biste propustili, pobrinite se da na vrijeme rezervirate godišnji. Blind ulaznice po early bird promo cijeni uskoro kreću u prodaju, zato zabilježite datume i pripremite se za ljeto koje nećete zaboraviti!
Pet dana urbane zabave
Bol na Braču ponovno će postati epicentar urbane kulture gdje sunce, more, graffiti, murali, glazba i radionice stvaraju savršenu kombinaciju za ljeto iz snova. Dnevni program odvijat će se na prostoru Bijele kuće i okolnim zonama, dok će noćne aktivnosti preseliti u 585 Club, poznat po užarenoj atmosferi, vrhunskoj produkciji i pogledu tik iznad plaže Zlatni rat. Ulaznice se redovito rasprodaju i traži se karte više, tako da je pametno pripremiti se na vrijeme.
Bogat dnevni program
Zamislite sunce, umjetnike koji crtaju, DJ program, precool radionice i more koje hladi nakon cjelodnevnog crtanja i cjelonoćnog partijanja - upravo tako izgleda GNG! Festival spaja najbolje hrvatske i europske street artiste s najpopularnijim glazbenim imenima domaće scene i naravno najboljom publikom.
Program kao i svake godine uključuje:
crtanje murala i graffiti jamove
koncerte i DJ setove
street basket turnir
hip-hop i bboying battleove
natjecanja na plaži i u moru ispod Bijele kuće
kupanje, sunčanje i plesanje
Uzmi djelić festivala sa sobom
GNG 2026. donosi i poseban festivalski merch, savršenu uspomenu na ljeto provedeno na Braču. Ulaz na dnevna događanja i radionice je besplatan, dok će se ulaznice za večernje koncerte uskoro moći kupiti.
Sve najnovije informacije o lineupu, prodaji ulaznica i dodatnim aktivacijama pratite na našim kanalima: Facebook i Instagram.
Ekipa, vidimo se u Bolu.
