Prosvjed: opasnost od megafarmi se ne smanjuje

Iako je nedavno obustavljen postupak za izgradnju klaonice u Sisku, borba građana za spas Hrvatske od megafarmi i klaonica nije završena. Ta klaonica bila je tek jedan dio puno šire opasnosti - sustava koji obuhvaća čak 25 megaprojekata dvaju investitora, raspoređenih ne samo u Sisačko-moslavačkoj već i u Varaždinskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji.

Riječ je o integriranom industrijskom modelu koji uključuje megafarme za uzgoj pilića, klaonice i prateće pogone kapaciteta oko 270 milijuna pilića godišnje. Takav sustav, upozoravaju građani i stručnjaci, donosi kataklizmičke posljedice za okoliš, životinje, zdravlje ljudi i lokalno gospodarstvo. U područjima gdje se planira gradnja, često uz sama zaštićena prirodna područja poput ornitološkog rezervata Veliki Pažut, rijeka Mure i Drave te Lonjskog polja, ekološka proizvodnja postala bi gotovo nemoguća, a predviđa se i gašenje do 250 gospodarstava.

Posljedice industrijskog uzgoja osjećaju svi

„Industrijski uzgoj podrazumijeva ekstremne uvjete za životinje i okoliš: visoku gustoću pilića u hangarima, što pogoduje širenju zoonoza, primjenu golemih količina antibiotika i hormona te ubrzani rast pilića do klaoničke težine u svega 45 do 60 dana. Ovakav model uzrokuje pilićima ozbiljne zdravstvene probleme kao što su problemi sa srcem, deformacije, noge koje im pucaju zbog naglo i umjetno postignute težine koju kosti ne mogu podnijeti. To je kao da ljudska beba u dva mjeseca naraste na više od 100 kilograma. Posljedice takvog sustava ne osjećaju samo životinje, već se prelijevaju i na kvalitetu zraka, vode i tla, ali i na zdravlje ljudi", upozoravaju iz Prijatelja životinja.

Prosvjedi protiv uništenja Hrvatske okupljaju građane diljem Hrvatske

Građani diljem Hrvatske već su pokazali da ovo nije lokalno pitanje. Na velikom prosvjedu u Zagrebu okupilo se više od 5000 ljudi iz različitih dijelova zemlje - od Siska i Zagreba do Pule, Osijeka i Gospića. Poruka je bila jasna: riječ je o modelu koji dugoročno donosi nepopravljivu štetu zajednici.

Iako investitori najavljuju radna mjesta i razvoj, iskustva sličnih projekata pokazuju drukčiju sliku. Jelena Brcković iz Apatije, gdje je planirana jedna od megafarmi, ističe: „Ovakvi pogoni ne nude revitalizaciju kraja, već njegovo sustavno i nepovratno uništenje. Radna mjesta koja se koriste kao glavni argument svode se na teške i potplaćene poslove, a lokalno stanovništvo dugoročno iseljava zbog narušenih uvjeta života. Kada se u obzir uzmu troškovi liječenja ljudi, sanacije okoliša i uništenih lokalnih gospodarstava, jasno je da će teret ovakvih projekata u konačnici snositi porezni obveznici, i to u iznosima koji višestruko nadilaze bilo kakve najavljene ekonomske koristi."

Novi prosvjed 25. travnja u Sisku: otpor se širi i na sjeveru Hrvatske

Na vidjelo dolaze i novi megaprojekti koji kumulativni utjecaj čine još razornijim. Zato udruge i građanske inicijative nastavljaju s prosvjedima. Ovoga puta pridružuju im se i inicijative iz Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije, kojima prijete ista opasnost. Uz peticiju za Sisačko-moslavačku županiju, koju je dosad potpisalo više od 50 000 građana, pokrenuta je i nova za sjeverozapadnu Hrvatsku.

Prosvjed za spas Hrvatske od megafarmi i klaonica najavljen je za 25. travnja 2026. u Sisku, s okupljanjem u 10:30 sati na Glavnom kolodvoru. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže i zaštite Hrvatsku od modela koji bi najprije uništio našu prirodu, gospodarstvo i zdrav okoliš, a potom otvorio vrata investicijama koje žrtvuju građane zbog profita. Poručuju da razaranje naših zajednica, života i budućnosti ne smije proći.

